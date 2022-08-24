10 случаев, когда киношники позвали на съемки новых актеров, но конкретно оплошали с выбором
Иногда по тем или иным причинам человек, который первоначально играл роль в фильме или сериале, не может продолжить съемки. И перед режиссерами встает сложная задача — заменить актера, который уже полюбился зрителям, или на свой страх и риск ввести нового персонажа.
Мы в ADME понимаем, что порой принятое создателями проекта решение оказывается неудачным. Новые актеры или персонажи могут разочаровать фанатов, которые сравнивают их с прежними и не рады переменам.
Шеннен Доэрти — Тиффани Тиссен, «Беверли-Хиллз, 90210»
В молодежной драме 90-х годов Шеннен Доэрти сыграла Бренду Уолш. Поклонники сразу полюбили ее. Однако у актрисы не сложились отношения со съемочной группой, и в 4-м сезоне она покинула проект.
На ее место режиссеры взяли Тиффани Тиссен, которой достался новый персонаж — Валери Мэлоун. Однако, несмотря на все усилия, фанаты ее так и не приняли.
- Шеннен привносила изюминку в сериал, ее уход сильно ударил по сюжету. © Bob-45 / IMDb
- Тиффани не смогла заменить Шеннен. Персонаж Доэрти был главным, а Валери, которую сыграла Тиссен, для меня второстепенная героиня. © guitarmandp / Reddit
Вивьен Ли, «Унесенные ветром» — Джоанн Уолли, «Скарлетт»
В 1994 году было решено снять продолжение ленты «Унесенные ветром». В оригинальном фильме 1939 года главную роль сыграла Вивьен Ли, которая для многих зрителей стала идеальной Скарлетт О’Харой.
Конечно, Вивьен уже не смогла бы принять участие в съемках продолжения: актриса скончалась в 1967 году. Создатели сериала «Скарлетт» пригласили на заглавную роль Джоанн Уолли, но, увы, она ничем не зацепила зрителей.
- Никто не сможет сыграть Скарлетт лучше, чем Вивьен Ли. Джоанн будто вообще играет другого персонажа, у нее другой голос, даже глаза карие (в книге глаза у героини зеленые). © gerry-russell-139 / IMDb
- Вивьен Ли играла свою героиню пылко и со страстью, Джоанн же более спокойна. © dvanlienden / IMDb
- Я считаю, что Джоанн не подходит для этой роли. Хоть я и не люблю Вивьен Ли, все же она та самая настоящая Скарлетт. © emuir-1 / IMDb
Стив Карелл — Джеймс Спейдер, «Офис»
Роль неуклюжего шефа с самого начала играл Стив Карелл. В конце 7-го сезона он сослался на то, что хочет больше времени уделять семье, и ушел из проекта.
Его заменили комедийным актером Джеймсом Спейдером, который воплотил на экране нового босса — Роберта Калифорнию. Однако вместе с главной звездой сериал потерял своих зрителей, и вскоре после ухода Карелла его решили закрыть.
- Не хочу обидеть Спейдера, но это шоу принадлежало Кареллу. Как же его не хватает! © ShelbyTMItchell / IMDb
- После того как Стив Карелл покинул сериал, можно его не смотреть. Персонаж Джеймса Спейдера получился очень скучным. © shanayneigh / IMDb
Эми Джо Джонсон — Кэтрин Сазерленд, «Могучие рейнджеры»
Эми Джо Джонсон сыграла девушку по имени Кимберли в сериале «Могучие рейнджеры», который выходил в 1993–1996 годах. Но в середине 3-го сезона актриса заявила, что хочет сниматься в других проектах.
Вместо ее персонажа в сериал ввели Кэт в исполнении Кэтрин Сазерленд. Несмотря на ангельскую внешность новой актрисы, поклонники скучали и с теплотой вспоминали прежнюю героиню.
- Когда Кимберли заменили, я перестал смотреть сериал. © Chandlergellar / IMDb
- Сериал фактически умер, когда ушли ключевые актеры. Замена Кимберли на Кэт меня совершенно не впечатлила. © alucard_castlevania86 / IMDb
Питер Уэллер — Роберт Джон Бёрк, серия фильмов «Робокоп»
Главную роль в первых двух фильмах о Робокопе сыграл Питер Уэллер. Однако от участия в 3-й части франшизы актер отказался, аргументируя это тем, что устал от роли и планирует играть в других проектах.
Его место занял Роберт Джон Бёрк, который так и не смог завоевать любовь зрителей.
- Питер Уэллер хорошо поработал, он показал Робокопа жестким и крутым киборгом. Но в новой части его заменил Роберт Бёрк, который сделал персонажа слабым. © mjw2305 / IMDb
- Бёрк в этом фильме был деревянным, он так и не смог заменить Уэллера. © Leofwine_draca / IMDb
Меган Маркл, Патрик Джей Адамс — Кэтрин Хайгл, Дьюли Хилл, «Форс-мажоры»
Последней актерской работой Меган Маркл стала роль в сериале «Форс-мажоры». Ее героиня Рэйчел Зейн — юрист, которая, несмотря на высокий статус своей семьи, пробует добиться успеха собственными силами. Она встречается с главным героем Майком Россом, воплощенным на экране Патриком Джеем Адамсом.
После 7-го сезона Маркл покинула шоу в связи с помолвкой с принцем Гарри. Адамс же в одном интервью рассказал, что посчитал историю своего персонажа законченной. Кроме того, актер хотел больше времени уделять жене и ребенку, поэтому тоже ушел из проекта.
Пару пытались заменить новыми персонажами — Самантой (Кэтрин Хайгл) и Алексом (Дьюли Хилл). Но это не спасло сериал, и после 9-го сезона он был закрыт.
- Новые герои неинтересные. Саманта вообще показалась мне жутко шаблонным персонажем. © horrorfaninusa / IMDb
- После ухода актера, который играл Майка Росса, шоу скатилось. Создатели пытались выехать за счет какого-то ужасного актера из мыльных опер. Это разочарование. © pwolf-900-528634 / IMDb
- Без Рэйчел и Майка сериал больше не стоит того, чтобы его смотреть. © pdboyla1 / IMDb
Райан Рейнольдс — Кэл Пенн — Джонатан Беннетт, серия фильмов «Король вечеринок»
Веселый тусовщик Вэн Уайлдер полюбился зрителям именно в исполнении Райана Рейнольдса. Однако актер отказался от съемок в продолжении фильма. Во 2-й части Кэл Пенн сыграл протеже главного героя, а в 3-й Вэн Уайлдер вернулся на экран в лице Джонатана Беннетта. Но фанаты, похоже, навсегда отдали свое сердце Райану.
- У Пенна нет такого обаяния, как у Рейнольдса. Вряд ли Райан вернется к этой франшизе, но я очень скучаю по нему. © SnoopyStyle / IMDb
- Если честно, у Беннетта нулевая харизма, и как бы он ни пытался подражать Рейнольдсу, у него не получилось. © HenrikJr / IMDb
Меган Фокс — Роузи Хантингтон-Уайтли, серия фильмов «Трансформеры»
Меган Фокс сыграла девушку главного героя Микаэлу в первых 2 частях «Трансформеров». Несмотря на то что ее персонаж был второстепенным, ее образ запомнили и полюбили многие. Но в одном интервью актриса выступила с грубой критикой в адрес режиссера, и ее уволили.
В 3-й части у главного героя появилась новая подруга в исполнении известной модели Роузи Хантингтон-Уайтли. Зрители посчитали, что она и в подметки не годится Меган.
- У персонажа Меган Фокс были глубина и острота, у героини Роузи нет какой-то сильной истории. © goldwriting / IMDb
- Роузи не хватает актерского мастерства, на ее фоне Меган выглядит как актриса, достойная «Оскара». © changmoh / IMDb
- Роузи просто самая деревянная актриса, которую я когда-либо видела. © limon*****-641-42235 / IMDb
Вэл Килмер — Джордж Клуни, серия фильмов «Бэтмен»
Бэтмена играли разные актеры. Зрителям особенно полюбился супергерой в исполнении Вэла Килмера (в фильме 1995 года). Однако уже в следующей части он был заменен Джорджем Клуни. Вэл говорит, что отказался сниматься, потому что ему наскучила эта роль, да и времени не было из-за занятости в других проектах.
Несмотря на всю свою известность и харизму, Джордж Клуни аудиторию не впечатлил.
- Клуни — самый неуклюжий Бэтмен на свете, он вообще не подходит на эту роль. Мне кажется, его взяли только потому, что он популярный. © Smells_Like_Cheese / IMDb
- Джордж, конечно, очаровательный актер, но в этом и проблема: Бэтмен должен быть мрачным и задумчивым. © TheLittleSongbird / IMDb
Старый и новый состав врачей, «Доктор Хаус»
В 8-м сезоне сериал потерял сразу двух ключевых персонажей: Эллисон Кэмерон (Дженнифер Моррисон) и Реми Хедли (Оливия Уайлд).
Создателям проекта пришлось ввести новых героев, ими стали Джессика Адамс (Одетт Эннабл) и Чи Пак (Шарлин Йи). Зрители были не в восторге, и после 8-го сезона сериал закрылся.
- Очевидно, что уход самых очаровательных персонажей — это плохой знак. Одетт Эннабл выглядит как будто лишней. © silmarieni / IMDb
- 8-й сезон был самым худшим. Новая героиня Чи Пак меня жутко раздражала. © grantss / IMDb
А какие замены актеров и персонажей расстроили вас?