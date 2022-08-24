10 случаев, когда киношники позвали на съемки новых актеров, но конкретно оплошали с выбором

Иногда по тем или иным причинам человек, который первоначально играл роль в фильме или сериале, не может продолжить съемки. И перед режиссерами встает сложная задача — заменить актера, который уже полюбился зрителям, или на свой страх и риск ввести нового персонажа.

Мы в ADME понимаем, что порой принятое создателями проекта решение оказывается неудачным. Новые актеры или персонажи могут разочаровать фанатов, которые сравнивают их с прежними и не рады переменам.

Шеннен Доэрти — Тиффани Тиссен, «Беверли-Хиллз, 90210»

В молодежной драме 90-х годов Шеннен Доэрти сыграла Бренду Уолш. Поклонники сразу полюбили ее. Однако у актрисы не сложились отношения со съемочной группой, и в 4-м сезоне она покинула проект. На ее место режиссеры взяли Тиффани Тиссен, которой достался новый персонаж — Валери Мэлоун. Однако, несмотря на все усилия, фанаты ее так и не приняли. Шеннен привносила изюминку в сериал, ее уход сильно ударил по сюжету. © Bob-45 / IMDb

Тиффани не смогла заменить Шеннен. Персонаж Доэрти был главным, а Валери, которую сыграла Тиссен, для меня второстепенная героиня. © guitarmandp / Reddit

Вивьен Ли, «Унесенные ветром» — Джоанн Уолли, «Скарлетт»

В 1994 году было решено снять продолжение ленты «Унесенные ветром». В оригинальном фильме 1939 года главную роль сыграла Вивьен Ли, которая для многих зрителей стала идеальной Скарлетт О’Харой. Конечно, Вивьен уже не смогла бы принять участие в съемках продолжения: актриса скончалась в 1967 году. Создатели сериала «Скарлетт» пригласили на заглавную роль Джоанн Уолли, но, увы, она ничем не зацепила зрителей. Никто не сможет сыграть Скарлетт лучше, чем Вивьен Ли. Джоанн будто вообще играет другого персонажа, у нее другой голос, даже глаза карие (в книге глаза у героини зеленые). © gerry-russell-139 / IMDb

Вивьен Ли играла свою героиню пылко и со страстью, Джоанн же более спокойна. © dvanlienden / IMDb

Я считаю, что Джоанн не подходит для этой роли. Хоть я и не люблю Вивьен Ли, все же она та самая настоящая Скарлетт. © emuir-1 / IMDb

Стив Карелл — Джеймс Спейдер, «Офис»

Роль неуклюжего шефа с самого начала играл Стив Карелл. В конце 7-го сезона он сослался на то, что хочет больше времени уделять семье, и ушел из проекта. Его заменили комедийным актером Джеймсом Спейдером, который воплотил на экране нового босса — Роберта Калифорнию. Однако вместе с главной звездой сериал потерял своих зрителей, и вскоре после ухода Карелла его решили закрыть. Не хочу обидеть Спейдера, но это шоу принадлежало Кареллу. Как же его не хватает! © ShelbyTMItchell / IMDb

После того как Стив Карелл покинул сериал, можно его не смотреть. Персонаж Джеймса Спейдера получился очень скучным. © shanayneigh / IMDb

Эми Джо Джонсон — Кэтрин Сазерленд, «Могучие рейнджеры»

Эми Джо Джонсон сыграла девушку по имени Кимберли в сериале «Могучие рейнджеры», который выходил в 1993–1996 годах. Но в середине 3-го сезона актриса заявила, что хочет сниматься в других проектах. Вместо ее персонажа в сериал ввели Кэт в исполнении Кэтрин Сазерленд. Несмотря на ангельскую внешность новой актрисы, поклонники скучали и с теплотой вспоминали прежнюю героиню. Когда Кимберли заменили, я перестал смотреть сериал. © Chandlergellar / IMDb

Сериал фактически умер, когда ушли ключевые актеры. Замена Кимберли на Кэт меня совершенно не впечатлила. © alucard_castlevania86 / IMDb

Питер Уэллер — Роберт Джон Бёрк, серия фильмов «Робокоп»

Главную роль в первых двух фильмах о Робокопе сыграл Питер Уэллер. Однако от участия в 3-й части франшизы актер отказался, аргументируя это тем, что устал от роли и планирует играть в других проектах. Его место занял Роберт Джон Бёрк, который так и не смог завоевать любовь зрителей. Питер Уэллер хорошо поработал, он показал Робокопа жестким и крутым киборгом. Но в новой части его заменил Роберт Бёрк, который сделал персонажа слабым. © mjw2305 / IMDb

mjw2305 / IMDb Бёрк в этом фильме был деревянным, он так и не смог заменить Уэллера. © Leofwine_draca / IMDb

Меган Маркл, Патрик Джей Адамс — Кэтрин Хайгл, Дьюли Хилл, «Форс-мажоры»

Последней актерской работой Меган Маркл стала роль в сериале «Форс-мажоры». Ее героиня Рэйчел Зейн — юрист, которая, несмотря на высокий статус своей семьи, пробует добиться успеха собственными силами. Она встречается с главным героем Майком Россом, воплощенным на экране Патриком Джеем Адамсом. После 7-го сезона Маркл покинула шоу в связи с помолвкой с принцем Гарри. Адамс же в одном интервью рассказал, что посчитал историю своего персонажа законченной. Кроме того, актер хотел больше времени уделять жене и ребенку, поэтому тоже ушел из проекта. Пару пытались заменить новыми персонажами — Самантой (Кэтрин Хайгл) и Алексом (Дьюли Хилл). Но это не спасло сериал, и после 9-го сезона он был закрыт. Новые герои неинтересные. Саманта вообще показалась мне жутко шаблонным персонажем. © horrorfaninusa / IMDb

/ IMDb После ухода актера, который играл Майка Росса, шоу скатилось. Создатели пытались выехать за счет какого-то ужасного актера из мыльных опер. Это разочарование. © pwolf-900-528634 / IMDb

/ IMDb Без Рэйчел и Майка сериал больше не стоит того, чтобы его смотреть. © pdboyla1 / IMDb

Райан Рейнольдс — Кэл Пенн — Джонатан Беннетт, серия фильмов «Король вечеринок»

Веселый тусовщик Вэн Уайлдер полюбился зрителям именно в исполнении Райана Рейнольдса. Однако актер отказался от съемок в продолжении фильма. Во 2-й части Кэл Пенн сыграл протеже главного героя, а в 3-й Вэн Уайлдер вернулся на экран в лице Джонатана Беннетта. Но фанаты, похоже, навсегда отдали свое сердце Райану. У Пенна нет такого обаяния, как у Рейнольдса. Вряд ли Райан вернется к этой франшизе, но я очень скучаю по нему. © SnoopyStyle / IMDb

SnoopyStyle / IMDb Если честно, у Беннетта нулевая харизма, и как бы он ни пытался подражать Рейнольдсу, у него не получилось. © HenrikJr / IMDb

Меган Фокс — Роузи Хантингтон-Уайтли, серия фильмов «Трансформеры»

Меган Фокс сыграла девушку главного героя Микаэлу в первых 2 частях «Трансформеров». Несмотря на то что ее персонаж был второстепенным, ее образ запомнили и полюбили многие. Но в одном интервью актриса выступила с грубой критикой в адрес режиссера, и ее уволили. В 3-й части у главного героя появилась новая подруга в исполнении известной модели Роузи Хантингтон-Уайтли. Зрители посчитали, что она и в подметки не годится Меган. У персонажа Меган Фокс были глубина и острота, у героини Роузи нет какой-то сильной истории. © goldwriting / IMDb

Роузи не хватает актерского мастерства, на ее фоне Меган выглядит как актриса, достойная «Оскара». © changmoh / IMDb

changmoh / IMDb Роузи просто самая деревянная актриса, которую я когда-либо видела. © limon*****-641-42235 / IMDb

Вэл Килмер — Джордж Клуни, серия фильмов «Бэтмен»

Бэтмена играли разные актеры. Зрителям особенно полюбился супергерой в исполнении Вэла Килмера (в фильме 1995 года). Однако уже в следующей части он был заменен Джорджем Клуни. Вэл говорит, что отказался сниматься, потому что ему наскучила эта роль, да и времени не было из-за занятости в других проектах. Несмотря на всю свою известность и харизму, Джордж Клуни аудиторию не впечатлил. Клуни — самый неуклюжий Бэтмен на свете, он вообще не подходит на эту роль. Мне кажется, его взяли только потому, что он популярный. © Smells_Like_Cheese / IMDb

Джордж, конечно, очаровательный актер, но в этом и проблема: Бэтмен должен быть мрачным и задумчивым. © TheLittleSongbird / IMDb

Старый и новый состав врачей, «Доктор Хаус»

В 8-м сезоне сериал потерял сразу двух ключевых персонажей: Эллисон Кэмерон (Дженнифер Моррисон) и Реми Хедли (Оливия Уайлд). Создателям проекта пришлось ввести новых героев, ими стали Джессика Адамс (Одетт Эннабл) и Чи Пак (Шарлин Йи). Зрители были не в восторге, и после 8-го сезона сериал закрылся. Очевидно, что уход самых очаровательных персонажей — это плохой знак. Одетт Эннабл выглядит как будто лишней. © silmarieni / IMDb

/ IMDb 8-й сезон был самым худшим. Новая героиня Чи Пак меня жутко раздражала. © grantss / IMDb