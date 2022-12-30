10+ пар актеров, которые круто смотрелись вместе на экране, но в жизни на дух друг друга не переносили

Чтобы снять кино или сериал, нужна слаженная работа огромного коллектива. Но даже в крепкой и дружной команде бывает такое, что кто-то с кем-то не поладил. И зачастую это актеры, которым приходится часами быть в тесном контакте друг с другом. И когда финальный продукт выходит на большой экран, мы даже подумать не можем, что между влюбленными, так страстно целующимися в кадре, на самом деле пробежала дюжина черных кошек.

Джулия Робертс и Хью Грант

Фильм «Ноттинг-Хилл», вышедший на экраны в 1999 году, считается одной из лучших работ Джулии Робертс. На экране у нее с партнером Хью Грантом была настоящая химия, которую тепло оценили зрители. А вот за кадром актеры, игравшие влюбленных, были не в лучших отношениях. А все потому, что Грант несколько раз неудачно пошутил о размере рта Робертс. Впрочем, Джулия простила коллеге грубые комментарии о своей внешности и даже заявила, что было бы забавно сняться с ним в еще одном фильме.

Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне

Отношения легенд кинематографа испортились после того, как Брюс Уиллис попросил увеличить ему гонорар за участие в картине «Неудержимые-3». Его просьбу не удовлетворили, и он покинул проект. В ответ Сильвестр Сталлоне назвал коллегу «жадным» и «ленивым». Позже звезды помирились, а Сталлоне извинился перед Уиллисом.

Роуз Макгоуэн и Алисса Милано

После того как Шеннен Доэрти, исполнившая роль Прю Холливелл, ушла из сериала «Зачарованные», на проект пригласили Роуз Макгоуэн. Но у начинающей актрисы возник конфликт со звездой сериала Алиссой Милано. Макгоуэн даже обвинила коллегу в том, что та сделала всю съемочную площадку «токсичной».

Дуэйн Джонсон и Вин Дизель

Вражда между двумя звездами началась в 2016 году, когда они снимались в 8-й части «Форсажа». По слухам, Дуэйн Джонсон постоянно опаздывал на съемки, а иногда и вообще не появлялся. Другие источники рассказали об аналогичном поведении Вина Дизеля. Но поклонники вряд ли бы узнали, что за кадром блокбастера кипят нешуточные страсти, если бы Джонсон не написал в соцсетях пост, в котором похвалил коллег-женщин, а некоторых коллег-мужчин обвинил в непрофессионализме.

Шеннен Доэрти и Дженни Гарт

На съемочной площадке сериала «Беверли-Хиллз, 90210» царили нешуточные страсти. А как иначе, если в замкнутом пространстве собираются 3 девушки-подростка? По словам актрисы Дженни Гарт, ее коллега Шеннен Доэрти имела свое мнение по каждому вопросу и не боялась делиться им с окружающими, «выглядя порой как настоящая стерва». Однажды Шеннен, сыгравшая роль Бренды, окончательно достала Дженни, сыгравшую Келли, когда задрала ей юбку. Блондинка вышла из себя, и дошло даже до рукоприкладства. Разбушевавшихся звезд утихомирили коллеги по съемочной площадке. Доэрти покинула сериал. По словам Гарт, она не прощалась и никому не говорила о том, что уходит, просто однажды не пришла на съемки. Келли, не теряясь, тут же понеслась занимать гримерку девушки, считавшуюся самой желанной. Сейчас актрисы со смехом вспоминают былые конфликты, а Дженни считает Шеннен своей близкой подругой.

Джейсон Ли и Шеннен Доэрти

В фильме «Тусовщики из супермаркета» Джейсон Ли и Шеннен Доэрти играли расставшихся влюбленных. После этого актер назвал свою партнершу «грубой, избалованной и удивительно неприятной».

Пирс Броснан и Тери Хэтчер

Актеры не поладили во время съемок бондианы, а именно фильма «Завтра не умрет никогда». Тери заставляла Пирса ждать ее часами, и тот в сердцах наговорил ей немало резких слов. Позже причина опозданий выяснилась — Хэтчер была беременна и страдала от сильного токсикоза по утрам.

Джек Николсон и Рэй Уинстон

Актеры играли вместе в фильме «Отступники» и, по словам Уинстона, не особо ладили друг с другом. «Все буквально обожают его. Я бы тоже хотел считать его отличным парнем. Но, может, он переживал не лучшие времена», — сказал Рэй про Джека Николсона.

Харрисон Форд и Шон Янг

Актеры, сыгравшие главных героев в фильме «Бегущий по лезвию», не любили друг друга настолько, что съемочная группа окрестила одну из их совместных сцен «сценой ненависти».

Элисон Ханниган и Сара Мишель Геллар

Ходило много слухов о том, что актрисы не ладили во время съемок сериала «Баффи — истребительница вампиров». Сара Мишель Геллар, сыгравшая главную роль, признала, что между ней и Элисон действительно была напряженность, но винит не коллегу, а токсичную атмосферу, царившую на съемочной площадке.

Софи Лорен и Марлон Брандо

Когда Софи Лорен почувствовала, что Марлон Брандо стал уделять ей слишком много внимания на съемках «Графини из Гонконга», она быстро поставила его на место несколькими фразами и «уничтожающим» взглядом. По словам актрисы, после этого с ним было трудно работать.

Фредди Принц — младший и Кифер Сазерленд

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , ROBYN BECK / AFP / East News

Эти два актера играли вместе в сериале «24 часа». По словам Фредди, он так ненавидел работать с Кифером, что после этого чуть не бросил сниматься. Он назвал 47-летнего Кифера «самым непрофессиональным чуваком в мире». Сазерленд сказал, что понятия не имел о таком отношении к нему коллеги.

Энтони Дэниелс и Кенни Бейкер

Энтони Дэниелс и Кенни Бейкер сыграли двух роботов в «Звездных войнах». Они постоянно ссорились, как и их персонажи. «Однажды, когда я поздоровался с Энтони, он просто повернулся ко мне спиной и сказал: „Разве ты не видишь, что я разговариваю?“ Это была самая грубая вещь, которую я слышал», — сказал Кенни, игравший R2-D2. Дэниелс же заметил, что с тем же успехом его партнером по съемкам могло стать ведро.