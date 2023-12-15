10 писаных красавиц, которые не побоялись сыграть в кино замухрышек и чудачек
Актеры на то и актеры, чтобы уметь перевоплощаться в кого угодно. В актерской среде не редки случаи, когда безупречная красавица или красавчик играют совершенно не похожего на себя персонажа — серую мышку, ботаника или даже монстра из ужастика. В сегодняшней статье мы собрали актрис, которые совершенно не боятся продемонстрировать себя с неприглядной стороны и смело берутся за роли, где красота — не приоритет.
Аня Чалотра
В сериале о ведьмаке Геральте актриса сыграла чародейку Йеннифэр — причем не только ее прекрасную версию, но и Йеннифэр из прошлого, которая, как известно, была горбуньей.
Рэйчел Ли Кук
В фильме «Это все она» Рэйчел предстает в виде девчонки-заучки Лейни, которую на спор пытается превратить в королеву выпускного бала самый популярный парень в школе.
Эллисон Толман
Актриса играет скромную домохозяйку Альму в сериале «Почему женщины убивают». Но невзрачна ее героиня лишь в начале сериала: по ходу сюжета женщина обретает уверенность в себе и раскрывается.
Нора Чирнер
Нора надела очки и превратилась в скромницу рядом с Тилем Швайгером, коллегой по фильму «Красавчик». Тиль, судя по всему, просто играл сам себя, а вот Норе пришлось перевоплотиться.
Элизабет Мосс
Элизабет играет секретаршу по имени Пегги в сериале «Безумцы». Ее героиня, к слову, как и в «Почему женщины убивают», тоже со временем меняется, становясь более креативной и яркой.
Николь Кидман
Николь не побоялась загримироваться и сыграть угрюмого детектива Эрин в криминальной драме «Время возмездия». Признаемся, такой мы ее еще не видели.
Розарио Доусон
Звезда сериала «Асока» однажды сыграла социально неблагополучную женщину, чья дочь сбегает из дома в поисках лучшей жизни. Драма называется «Подари мне убежище».
Эми Шумер
В фильме «Красотка на всю голову» Эми играет закомплексованную и скромную девушку Рене, которая вдруг, неудачно упав в тренажерном зале, становится на все 100% уверенной в себе.
Тэзи Серфес
В ситкоме «В Филадельфии всегда солнечно» Тэзи досталась второстепенная роль члена семьи МакПойлов, глухонемой девушки по имени Маргарет.
Кристин Лэйкин
У фильма, в котором Кристин сыграла «страшненькую подружку» по имени Джун, говорящее название — «Красавица и уродина». Конечно, Кристин никакая не уродина, да и в фильме позже перевоплощается из серой мышки в симпатягу, но сыграла она мастерски.
Розарио Доусон нас, признаемся, покорила. При взгляде на нее аж мурашки пробирают. Кстати, в этой драме и Ванесса Хадженс перевоплотилась так, что ее не узнать.
А у нас есть статья и о других актерах, которые так круто вживаются в роль, что невольно думаешь, не пьют ли они Оборотное зелье перед съемками.