10 писаных красавиц, которые не побоялись сыграть в кино замухрышек и чудачек

Актеры на то и актеры, чтобы уметь перевоплощаться в кого угодно. В актерской среде не редки случаи, когда безупречная красавица или красавчик играют совершенно не похожего на себя персонажа — серую мышку, ботаника или даже монстра из ужастика. В сегодняшней статье мы собрали актрис, которые совершенно не боятся продемонстрировать себя с неприглядной стороны и смело берутся за роли, где красота — не приоритет.

Аня Чалотра

© The Witcher / Netflix and co-producers , Vianney Le Caer / Invision / East News Vianney Le Caer / Invision / East News

В сериале о ведьмаке Геральте актриса сыграла чародейку Йеннифэр — причем не только ее прекрасную версию, но и Йеннифэр из прошлого, которая, как известно, была горбуньей.

Рэйчел Ли Кук

В фильме «Это все она» Рэйчел предстает в виде девчонки-заучки Лейни, которую на спор пытается превратить в королеву выпускного бала самый популярный парень в школе.

Эллисон Толман

Актриса играет скромную домохозяйку Альму в сериале «Почему женщины убивают». Но невзрачна ее героиня лишь в начале сериала: по ходу сюжета женщина обретает уверенность в себе и раскрывается.

Нора Чирнер

Нора надела очки и превратилась в скромницу рядом с Тилем Швайгером, коллегой по фильму «Красавчик». Тиль, судя по всему, просто играл сам себя, а вот Норе пришлось перевоплотиться.

Элизабет Мосс

Элизабет играет секретаршу по имени Пегги в сериале «Безумцы». Ее героиня, к слову, как и в «Почему женщины убивают», тоже со временем меняется, становясь более креативной и яркой.

Николь Кидман

© Destroyer / Annapurna Pictures and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News Evan Agostini / Invision / East News

Николь не побоялась загримироваться и сыграть угрюмого детектива Эрин в криминальной драме «Время возмездия». Признаемся, такой мы ее еще не видели.

Розарио Доусон

© Gimme Shelter / Day 28 Films and co-producers , ROBYN BECK / AFP / East News ROBYN BECK / AFP / East News

Звезда сериала «Асока» однажды сыграла социально неблагополучную женщину, чья дочь сбегает из дома в поисках лучшей жизни. Драма называется «Подари мне убежище».

Эми Шумер

© I Feel Pretty / Voltage Pictures and co-producers , Lumeimages, PacificCoastNews / EAST NEWS Lumeimages, PacificCoastNews / EAST NEWS

В фильме «Красотка на всю голову» Эми играет закомплексованную и скромную девушку Рене, которая вдруг, неудачно упав в тренажерном зале, становится на все 100% уверенной в себе.

Тэзи Серфес

В ситкоме «В Филадельфии всегда солнечно» Тэзи досталась второстепенная роль члена семьи МакПойлов, глухонемой девушки по имени Маргарет.

Кристин Лэйкин

© The Hottie & the Nottie / Adrenalina Films and co-producers , Paul A. Hebert / Invision / AP / East News Paul A. Hebert / Invision / AP / East News

У фильма, в котором Кристин сыграла «страшненькую подружку» по имени Джун, говорящее название — «Красавица и уродина». Конечно, Кристин никакая не уродина, да и в фильме позже перевоплощается из серой мышки в симпатягу, но сыграла она мастерски.