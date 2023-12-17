10+ случаев, когда киношники проделали ювелирную работу, воссоздав культовые образы

Фильмы о других исторических эпохах и картины в жанре фэнтези — просто услада для глаз. Ведь у нас есть шанс полюбоваться нарядами, которые в миллион раз отличаются от тех вещей, что мы ежедневно наблюдаем на улице. А порой костюмеры и вовсе проделывают ювелирную работу, копируя одежду и аксессуары героев старинных портретов и архивных снимков.

«Две королевы», 2018

В фильме «Две королевы» Марго Робби играла Елизавету I, и один из образов королевы был воссоздан с высокой точностью. Создатели явно не пренебрегли тем фактом, что послуживший референсом портрет по прошествии веков значительно выцвел: если на картине мы наблюдаем серо-голубой наряд с золотыми узорами, то в фильме эти самые узоры украшают более яркую ткань. Не обошли вниманием киношники и двойную нить жемчуга, которую Елизавета I носила в качестве символа своей чистоты.

«Мулен Руж», 2001

Создатели мюзикла отнюдь не гнались за тем, чтобы костюмы персонажей соответствовали нужной эпохе. Чтобы создать эффектную картинку, они решили ориентироваться на культовые образы актрис золотого века Голливуда. Так, если бы красное платье Сатин было сшито по лекалам конца XIX века, то оно имело бы сзади длинный шлейф, а не своеобразный турнюр. Однако даже несмотря на несвойственные времени детали, общий образ персонажа не навевает мыслей об анахронизмах. Поскольку похожие платья мы можем увидеть и на портретах представительниц ушедшей эпохи. Например, на картине Джованни Больдини, который знал о кабаре «Мулен Руж» не понаслышке: он писал и его танцовщиц.

«Корсаж», 2022

Художница по костюмам старалась максимально точно воспроизвести белое платье Сисси. Взглянув на знаменитый портрет, зрители могут заявить, что реплика удалась не на 100 %: если фасон тот же, то некоторые детали все-таки отличаются, включая золотой узор ткани. Однако, как ни странно, наряд киношной императрицы может быть гораздо ближе к правде, чем вариант с портрета. Дело в том, что, по версии историков, платье Сисси живописец значительно приукрасил, а на деле же оно было менее эффектным.

«Титаник», 1997

Иногда от историков можно услышать мнение, что такая модница, как Роуз, с большей вероятностью носила бы шляпу с чучелом птицы. Ведь именно такие украшения головных уборов были на пике популярности в соответствующую эпоху. Однако шляпы с громоздкими бантами тоже были в трендах: данную модель можно встретить в модных каталогах 1911–1912 годов. Так что, вероятнее всего, создатели решили обойтись без изделия с чучелом не потому, что пожалели чувства зрителей, а потому, что нашли неплохую альтернативу, ни капли не противоречащую сеттингу.

«Сонная Лощина», 1999

Справа — картина «Сидония фон Борк» кисти Эдварда Бёрн-Джонса. Героиня полотна была померанской дворянкой, которую осудили за колдовство в 1620 году. И несложно догадаться, почему создатели фильма «Сонная Лощина» нарядили персонажа Миранды Ричардсон в платье, которое так напоминает наряд Сидонии. Тем самым они загодя намекнули зрителям, кем на самом деле является эта достопочтенная женщина — ведьмой.

«Отверженные», 2012

Продумывая наряды для повзрослевшей Козетты, создатели стремились вызвать у зрителя ассоциации с садовыми цветами. Потому они одевали девушку в костюмы персиковых и сиреневых оттенков. Достоверностью киношники тоже не пренебрегли. Например, в книге Октава Юзанна «Мода в Париже: различные фазы женского вкуса и эстетика с 1797-го по 1897 год» можно найти изображение сиреневого верхнего платья 1830 года, что напоминает один из образов Козетты. А ведь девушка как раз и жила в 1830-х годах.

«Маленькие женщины», 2019

Костюмер картины «Маленькие женщины» вовсю вдохновлялась работами художников. Так, парижские наряды героини Флоренс Пью были «позаимствованы» у импрессионистов. Например, платье, в котором девушка принимает предложение руки и сердца Лори. Оно выглядит практически так же, как наряд одной из героинь полотна «Женщины в саду» Клода Моне.

«Малефисента», 2014

Пользователи сети разглядели в образе Авроры отсылки к полотну Уотерхауса «Офелия». И ни капельки не ошиблись. Художник по костюмам ленты Анна Шеппард призналась, что черпала вдохновение в картине легендарного прерафаэлита. «Я хотела, чтобы Аврора напоминала нимфу, выглядела невинной и невесомой. Она должна была контрастировать с другими персонажами», — делилась костюмер.

«Храбрая сердцем», 2012

Оказывается, и мультипликаторы не пренебрегают изучением живописи при продумывании костюмов для героев. Так, пользователи сети заметили, что платье мамы главной героини анимационного фильма «Храбрая сердцем» перекликается с нарядом леди Макбет у Сарджента. Действие мультика разворачивается в Шотландии, и, вероятно, создатели искали соответствующий референс. И нашли его, ведь леди Макбет как раз шотландка.

«Удивительная миссис Мейзел», 2017–2023

Поскольку сюжет сериала разворачивается в середине прошлого века, костюмы персонажей не должны были противоречить этой эпохе. И, надо сказать, создатели проделали скрупулезную работу, разрабатывая наряды а-ля 50-е. Так, например, свадебный образ Мидж был вдохновлен героиней Одри Хепберн в фильме «Забавная мордашка» 1957 года. Если само платье немного отличалось, то дизайн фаты был скопирован точь-в-точь, начиная от бантика и заканчивая подвернутым низом.

«Присцилла: Элвис и я», 2023

© Priscilla / American Zoetrope and co-producers , Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archiv / agefotostock / East News Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archiv / agefotostock / East News

Когда художнице по костюмам поручили воссоздать свадебное платье Присциллы, она попыталась получить доступ к оригинальному наряду, чтобы его изучить. Но раздобыть вещицу так и не удалось. Потому костюмеру ничего не оставалось, кроме как разработать дизайн с нуля, ориентируясь лишь на архивные снимки. Но, как мы можем убедиться, на них сложно разглядеть детали наряда, например узор кружева. Потому специалисту пришлось попотеть. Также она связалась с домом Chanel, чтобы получить образцы кружев из старинных коллекций, и заказала реплику более подходящего из них. И результат ее работы — выше всяких похвал.

Бонус: даже режиссеры ромкомов горазды заморочиться с воссозданием исторических образов

Несмотря на то что в сюжете ленты «Немножко женаты» такого персонажа, как принцесса Диана, и в помине нет, а героиня Эмили Блант лишь примеряет ее образ ради вечеринки, костюмеры и гримеры все равно постарались на славу. Интернет-пользователи остались под впечатлением от того, насколько Блант была похожа на легендарную британку в кадре. Да и мы снимаем шляпу перед создателями.

Если за одни образы киношникам хочется поаплодировать, то за другие — сделать выговор. Например, в этих материалах (один, два, три) мы рассказывали о тех случаях, когда костюмеры явно делали свою работу спустя рукава.