10 свадебных платьев из кино, которые сложно забыть, даже если перипетии сюжета уже давно стерлись из памяти

Наблюдать за свадьбой в кино увлекательно, а оценивать наряды невест — тем более. Обычно костюмеры придумывают что-то особенное для героинь — давайте посмотрим вместе. А в бонусе у нас фильм, который нежданно-негаданно стал хитом в Китае.

Диана, «Собака на сене»

Действие ленты происходит в Неаполе 1610-х. В те годы женщины носили наглухо закрытые платья и пышный кружевной воротник под горло. А еще жесткие юбки на каркасе. Наряды Маргариты Тереховой с открытым декольте и мягким силуэтом юбки совсем не соответствуют моде тех времен — платья стилизованы под барокко. Зато свадебное платье с кружевной пелериной отлично гармонирует с костюмом Михаила Боярского.

Ольга, «Мой ласковый и нежный зверь»

Оленька (Галина Беляева) в закрытом белом платье выглядит хрупкой красавицей. Наряд состоит из множества оборок, воротник и манжеты присборены, на руках — перчатки. Голову украшает венок из флердоранжа с фатой.

Заря-Заряница, «Конек-Горбунок»

В фильме 1941 года заморскую красавицу сыграла Марина Ковалева. Здесь Заря-Заряница — сестра Месяца. На девушке высокий кокошник с фатой, украшенный цветами, стразами и бусами. В качестве свадебного платья — расшитый сарафан и белая рубаха. Очень аутентично.

Купчиха, «Женитьба Бальзаминова»

Пышные оборки на плечах и декольте делают фигуру героини Нонны Мордюковой внушительной и статной. Венок выполнен в форме кокошника, что придает купчихе царственный вид, а ожерелье, серьги и браслеты подчеркивают богатство невесты.

Верка, «Белые росы»

Фильм был снят в 1983 году. Первое, что бросается в глаза в наряде Натальи Хорохориной, — это шляпка с красиво развевающейся фатой. Мода на необычные головные изделия появилась в 1970-х и перешла в 1980-е. Само платье довольно простое (героиня — сельский почтальон), верх украшен лишь воротничком-пелериной. К груди приколот букет цветов — такой же, как и у жениха.

Царевна и дочь Бабы-Яги, «Огонь, вода и... медные трубы»

У героини Инги Будкевич «традиционное» сказочное платье, а головным убором служит огромный кокошник, расшитый жемчугом. Прозрачные розовые рукава и ворот, а также серьги в тон придают цвета белому наряду.

Зато дочь Бабы-Яги (Вера Алтайская) носит абсолютно не сказочное платье, которое вполне могла пошить себе невеста в 1980-х. Наверное, в этом и была задумка костюмеров: создать комичного персонажа, нарядить бабку-ежку в образ «от-кутюр». Ее великолепные зеленые волосы подняты в высокую прическу, что напоминает моду при дворе Марии-Антуанетты. Серьги и ожерелье «под паучков» оценили бы современные стилисты. И вы только посмотрите на ее руки: ногти сантиметров 5, не меньше! Чудесный свадебный маникюр. Мы считаем, образ удался.

Кити, «Анна Каренина»

Героиня Анастасии Вертинской выходит замуж в изящном и строгом платье без излишеств. Ворот наглухо закрывает шею. Из украшений лишь подвески из бусин на воротнике да венок в волосах — тоже весьма скромный. Очень сдержанно и символично.

Настенька, «Морозко»

«Морозко» — это сказка, поэтому и наряд невесты тут фэнтезийный. Если бы не фата на расписном кокошнике, сложно было бы догадаться, что это свадебный образ. Розово-желтый сарафан не свободного кроя, а приталенный, он подчеркивает изящную фигуру Натальи Седых.

Интересной находкой смотрятся жемчужные нити, обрамляющие лицо невесты. Костюмеры потрудились на славу.

Проня, «За двумя зайцами»

Характер невесты отражен в ее наряде. Платье совсем не скромное, оно должно подчеркнуть богатство не самой красивой девушки, за которую обещано нехилое приданое. Обратите внимание на прическу: на голове Маргариты Криницыной закручен «фонтанчик» из волос, украшенный мини-шляпкой с цветами. Да еще и мушка на щеке. Просто шик!

Бонус: Мирослава, «Он — дракон»

Свадебное платье княжны Мирославы (Марии Поезжаевой) — стилизованный славянский наряд. Здесь и кружево с вышивкой, и белые бусы под жемчуг. А еще височные кольца и кокошник. Кстати, ритуальные рубахи невест костюмеры сшили из белого льна, украсив их вышивкой с имитацией рун. В российском прокате фильм провалился, но нежданно-негаданно кино полюбили в Китае. Причем сначала китайские прокатчики отказали создателям фильма, мол, дракон у вас отрицательный персонаж, а это противоречит народному образу существа. А потом «Он — дракон» стал хитом. Назло экспертам по фольклору китаянки стали закидывать соцсети «дракона» Матвея Лыкова признаниями в любви.