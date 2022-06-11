10+ знаменитостей, которых мало кто помнит молодыми. А нам удалось найти такие фото

Некоторые звезды, кажется, никогда не были юными. Сколько мы себя помним, они всегда были в зрелом возрасте. На самом деле они либо довольно поздно начали карьеру, либо по каким-то причинам мы просто не помним начало их творческого пути.

ADME отыскал ранние фотографии любимых актеров (и одного дизайнера). Оказалось, многие из них очень сильно изменились.

Хью Лори

Свою актерскую карьеру Хью Лори начал еще в студенческие годы. В родной Британии он стал известен с выходом на телеэкраны комедийного сериала «Черная гадюка» (1983–1989), но мировую славу Лори получил после выхода сериала «Доктор Хаус», где он исполнил роль гениального, но циничного врача. Это произошло, когда актеру было уже за 40.

Эмма Томпсон

Сивилла Трелони из «Гарри Поттера», «ужасная няня», баронесса фон Хеллман из «Круэллы» — Эмма Томпсон способна перевоплотиться в кого угодно. Свои первые роли актриса сыграла в театре и на британском телевидении, поэтому неудивительно, что мировой зритель вряд ли помнит ее юной девушкой.

Рэйф Файнс

«Будущий Волан-де-Морт» начал свою карьеру в театре, а его кинодебют состоялся в 1992 году, когда на экраны вышел «Грозовой перевал», где Файнс сыграл Хитклиффа. Спустя еще год состоялась премьера «Списка Шиндлера», после которой актер стал мировой звездой. Ему было 30 лет.

Хелен Миррен

Хелен Миррен известна блестящим исполнением ролей монарших особ. Она единственная в мире актриса, кто сыграл сразу 2 королев Елизавет, а еще в ее копилке роль императрицы Екатерины II. Благородная внешность Хелен располагает к таким ролям, и зритель уже плохо помнит, какой была актриса в юности, а ведь ее кинокарьера началась, когда ей было немногим за 20.

Харрисон Форд

Путь к славе у Харрисона Форда начался тяжело. Ему предлагали маленькие роли, его имя даже не всегда появлялось в титрах, а однажды продюсер и вовсе сказал, что хорошего актера из него выйдет. Молодой человек успел разочароваться в профессии, которая так нравилась ему еще недавно, и уйти в плотники. Но среди его клиентов оказались люди, которые свели Форда с Джорджем Лукасом. В результате Харрисон получил свою звездную роль — он сыграл Хана Соло в «Звездных войнах». К моменту выхода фильма актеру было около 35 лет.

Глория Стюарт

Мы помним Глорию Стюарт по роли пожилой Розы из фильма «Титаник». Актрисе было 87 лет. Но далеко не все знают, что Глория блистала в Голливуде еще в 30-е годы. Она снялась в том числе в фильмах ужасов «Старый темный дом» (1932) и «Человек-невидимка» (1933). В 1945 году Стюарт отказалась от актерской карьеры и стала художницей, она вернулась на экран только в 70-е годы и до «Титаника» играла в основном эпизодические роли.

Голди Хоун

Первой значительной ролью Голди Хоун стала беззаботная девушка-тусовщица Тони Симмонс в комедии «Цветок кактуса» (1969), за эту работу она получила «Оскар». После этого карьера актрисы пошла в гору. В 90-х Голди Хоун пропала с экрана на 4 года, но успешно вернулась. Возможно, из-за этого перерыва мы помним актрису по более поздним ролям.

Анжелика Хьюстон

Анжелика Хьюстон дебютировала на экране еще подростком, но вскоре поняла, что кинематографу предпочитает модельный бизнес. В начале 1980-х годов, когда ей было около 30, она вновь начала сниматься в кино в небольших ролях. В 1991 году она исполнила одну из самых своих известных ролей — Мортишу Аддамс в фильме «Семейка Аддамс», и с тех пор ассоциируется с этим мрачным, но жутко обаятельным персонажем.

Джейсон Момоа

Джейсон Момоа попал на экран прямо из магазина для серфингистов, где его заметили и пригласили сняться в «Спасателях Малибу». Но настоящая слава пришла к нему спустя 10 лет, когда его утвердили на роль кхала Дрого в сериале «Игра престолов».

Шон Коннери

Путь Шона Коннери к славе был сложен. Карьеру в шоу-бизнесе он начал с того, что был разнорабочим в Королевском театре. Постепенно Коннери стал получать роли в массовке, но параллельно искал другие способы подработать и даже какое-то время был няней. Настоящая популярность пришла к актеру после того, как он снялся в первых 5 фильмах о секретном агенте Джеймсе Бонде, когда ему уже было за 30.

Джессика Честейн

Честейн дебютировала на профессиональной сцене в 1998 году в роли шекспировской Джульетты. Долгое время она была театральной актрисой и снималась в сериалах. В кино она впервые снялась в 2008 году, сыграв главную роль в независимом фильме «Джолин», а в 2011 году Джессика совершила настоящий прорыв, снявшись в 6 картинах, включая получившие международное признание фильмы «Прислуга» Тейта Тейлора и «Древо жизни» Терренса Малика. В тот год актрисе исполнилось 34 года.

Айрис Апфель

Яркому дизайнеру Айрис Апфель уже 100 лет. Уже мало кто помнит, как она выглядела в юности, ведь слава пришла к ней уже в зрелом возрасте. А не так давно она начала модельную карьеру — в 2019 году в возрасте 97 лет она подписала контракт с агентством IMG.