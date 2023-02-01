11 звезд, которые профукали свой шанс сыграть легендарного персонажа

Мы смотрим на любимых киногероев и уже не можем представить их в другом обличье. Но ведь нередко на одну и ту же роль претендуют сразу несколько актеров. А это значит, что привычные нам персонажи могли бы выглядеть совершенно иначе. Вот нам и стало любопытно, кто из звезд мог сняться в культовых фильмах и сериалах, если бы не отказался от роли или не провалил пробы.

Эми Шумер — Барби, «Барби»

Фильм о жизни легендарной куклы находился в разработке аж с 2014 года. Первоначально Барби должна была сыграть Эми Шумер. Затем появилась информация, что из-за нестыковок в расписании актриса отказалась от роли. Но потом она призналась, что на самом деле у нее возникли творческие разногласия со студией. В итоге в кино снялась Марго Робби, и увидеть ее в этом амплуа можно будет в июле 2023 года.

Энн Хэтэуэй — Тиффани, «Мой парень — псих»

На главную роль изначально планировали взять Энн Хэтэуэй, но она отказалась из-за творческих разногласий с режиссером. В итоге взбалмошную Тиффани сыграла Дженнифер Лоуренс и получила за эту работу «Оскар».

Эйса Баттерфилд — Питер Паркер, перезапуск фильмов о Человеке-пауке

Том Холланд отлично справился с ролью наивного школьника Питера Паркера, получившего суперспособности. Но на его месте мог оказаться и кто-нибудь другой. На эту роль пробовалось более 1 500 актеров, и только 6 из них прошли в финал, который включал в себя кинопробы с Робертом Дауни — младшим. Ближе всех к съемкам подобрался Эйса Баттерфилд, но все-таки создатели фильма предпочли Тома. Эйса впоследствии признался, что подозревал, что он совсем не тот актер, которого ищут продюсеры.

Ким Бейсингер — Энни Рид, «Неспящие в Сиэтле»

Изначально на роль главной героини в ромкоме «Неспящие в Сиэтле» Мег Райан и не рассматривали. Создатели фильма хотели, чтобы Энни сыграла Джулия Робертс, но она отказалась. Потом, на начальном этапе написания сценария, эту роль предложили Ким Бейсингер, и она тоже не захотела ее играть, так как сочла задумку нелепой. После череды отказов других именитых актрис изображать этого персонажа досталось Мег. В итоге ленту довольно высоко оценили критики, и Райан получила за эту работу награду.

Брэд Питт — Нео, «Матрица»

Брэд Питт не раз отказывался от съемок в проектах, которые впоследствии становились культовыми. Одним из них был легендарный фильм «Матрица». Актер признался, что все равно роль Нео была не его и он «выбрал красную таблетку».

Бейонсе — Элли, «Звезда родилась»

Четвертый ремейк одноименного фильма 1937 года изначально планировали снимать с Бейонсе в главной роли. Режиссером должен был быть Клинт Иствуд. Он хотел, чтобы Элли сыграла Бейонсе. Певица даже встретилась с ним и сразу согласилась работать, считая, что это самая большая возможность в ее жизни. Месяц спустя звезда объявила о своей беременности, проект отложили, но потом певица все-таки отказалась от съемок. Роль досталась Леди Гага.

Вигго Мортенсен — Логан, серия фильмов о людях Икс

Вигго подумывал о том, чтобы сыграть Росомаху в серии фильмов о людях Икс, но не был уверен, что точно хочет этого. Его смущало то, что пришлось бы посвятить одной и той же роли несколько лет. Но дело было не только в этом. Он дал почитать сценарий своему сыну, большому поклоннику комиксов, и даже взял его с собой на встречу с режиссером. Сын сказал, что в комиксах Росохама выглядит совершенно по-другому, и в итоге актер от роли отказался. Она досталась Хью Джекману и очень помогла развитию его карьеры.

Джон Траволта — Форрест Гамп, «Форрест Гамп»

Оказывается, Том Хэнкс не был первым кандидатом на роль Форреста Гампа. Сначала сыграть этого героя предложили Джону Траволте, но он проектом не заинтересовался. И хотя фильм стал культовым, Траволта признался, что не жалеет о своем решении, ведь он вряд ли смог бы так отлично справиться с ролью, как Хэнкс.

Никола Кохлан — Робин Бакли, «Очень странные дела»



Звезда сериала «Бриджертоны» Никола Кохлан рассказала, что участвовала в кастинге не менее популярного проекта «Очень странные дела», а именно пробовалась на роль Робин. Но роль досталась Майе Хоук. Никола призналась, что не держит обиды и что Майя действительно смотрится лучше.

Кейли Куоко — Бёрди Джей, «Достать ножи: Стеклянная луковица»



Кейли была уверена, что роль в продолжении фильма «Достать ножи» уже у нее в кармане. Она даже упаковала чемоданы, чтобы лететь на съемки. Но ей отказали, и она так и не поняла почему. Бёрди же сыграла Кейт Хадсон. Однако стало известно, что будут снимать еще одно продолжение картины, и возможно, в этот раз Куоко мы там увидим.

Генри Кавилл — Эдвард Каллен, киносага «Сумерки»

Оказывается, автор серии книг о вампирах Стефани Майер очень хотела, чтобы Эдварда сыграл Генри Кавилл. Но актеру на тот момент было 24 года, его посчитали слишком старым, чтобы изображать школьника, и предпочли ему Роберта Паттинсона. К слову, Генри даже не знал, что его рассматривали на эту роль, но подчеркнул, что было бы здорово ее сыграть.