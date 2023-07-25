11 актрис, которые мастерски доказали, что умеют играть не только роковых красоток

На красных дорожках звезды, как правило, умопомрачительные красотки в шикарных платьях, а вот в фильмах они могут преображаться так, что их мать родная не узнает. Нередко для роли им приходится отказаться от макияжа, растрепать волосы или даже нанести грим, кардинально меняющий внешность. Именно так и сделали актрисы из этой подборки, и нам остается только склонить голову перед их любовью к профессии.

Николь Кидман

, © Destroyer / Annapurna Pictures and co-producers Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

В триллере «Время возмездия» актриса исполнила роль детектива Эрин Белл, которая пытается отомстить членам криминальной банды за своего напарника. Образ героини вполне соответствует мрачной атмосфере фильма. У элегантной Николь появились мешки под глазами, а ее кожа приобрела нездоровый вид.

Сидни Суини

, © Reality / Seaview Productions and co-producers Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

В недавно вышедшей на экраны драме «Реалити», посвященной тайной жизни инструктора по йоге, актриса отказалась от яркого макияжа. Волосы ее героини практически всегда были собраны в хвост или пучок, а в ушах не было и намека на сережки.

Флоренс Пью

, © A Good Person / Metro-Goldwyn-Mayer and co-producers Evan Agostini / Invision / East News

В фильме «Хороший человек» звезда сыграла девушку, которая борется с чувством вины и депрессией. Флоренс показала, как меняется ее героиня, которая со временем двигается к выздоровлению. Актриса даже пожертвовала своими длинными волосами, собственноручно отрезав их в кадре.

Марго Робби

, © Mary Queen of Scots / Focus Features and co-producers Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Во время съемок в исторической драме «Мария, королева Шотландии» актрисе наносили на лицо сложный грим. Для одних сцен ее кожу делали белой, как мел, а для других имитировали шрамы от оспы, густо покрывающие все лицо и особенно заметные на щеках и подбородке.

Рене Зеллвегер

, © The Thing About Pam / Big Picture Co. and co-producers Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Во время работы над телевизионным мини-сериалом «Кое-что о Пэм» Рене каждый раз тратила много времени на преображение в свою героиню. Актриса надевала стеганый костюм, чтобы визуально прибавить в весе, и прикрепляла на щеки специальные накладки, имитирующие полноту лица. А еще ей приходилось появляться в кадре с растрепанными волосами.

Хелен Миррен

, © Golda / Embankment Films and co-producers Invision / Invision / East News

В фильме «Голда. Судный день», премьера которого состоялась в 2023 году на Берлинском международном кинофестивале, актрисе изменили прическу и прибавили морщин.

Андреа Райзборо

, © To Leslie / BCDF Pictures and co-producers Invision / Invision / East News

В драме «Ради Лесли» Андреа предстала в образе матери-одиночки, склонной к зависимостям и бездумным тратам денег. Актриса появлялась в кадре без макияжа, с неухоженными волосами и гримом, имитирующим отекшее лицо.

Холли Берри

, © Bruised / Romulus Entertainment and co-producers Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Фильм «Удары» стал режиссерским дебютом Холли Берри. Она же стала и исполнительницей главной роли — бывшей спортсменки ММА Джеки Джастис. Гримерам приходилось создавать образ уставшей женщины, склонной к вредным привычкам. А еще — регулярно «украшать» лицо героини лицо отметинами, которые она получала на ринге.

Рики Линдхоум

, © The Wolf of Snow Hollow / Orion Classics and co-producers LISA O'CONNOR / AFP / East News

В комедийном ужастике «Оборотень» актриса, известная нам по ролям в сериалах «Теория большого взрыва» и «Уэнсдей», сыграла сотрудницу полиции, которая расследует серию преступлений в маленьком городке. Чтобы создать образ Джулии Робсон, она отказалась от макияжа и стянула свои волосы в невзрачный хвостик.

Лина Хиди

, © Dredd / DNA Films and co-producers Evan Agostini / Invision / East News

В научно-фантастическом боевике «Судья Дредд 3D» актриса сыграла главного антагониста. Лицо ее героини Маделин Мадригал, также известной как Ма-ма, было покрыто шрамами, а вместе аккуратной прически голову венчала растрепанная копна неровно подстриженных волос.

Натали Дормер

Во время съемок фэнтезийного сериала «Страшные сказки: Город ангелов» актрисе каждый раз приходилось гримироваться по-разному. Все дело в том, что ее персонаж, демон по имени Магда, мог принимать различные формы. Для создания одного из образов на актрису надели круглые очки и парик с прилизанными кудряшками, а на ее лице не было и намека на макияж.