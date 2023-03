11 мультфильмов 2022 года, которые зрители обделили вниманием, хотя у них крутой сюжет и немаленький рейтинг

Зачастую мы смотрим (или включаем для детей) только те мультфильмы, которые часто крутят по телевизору или рекламу которых видели. Это, например, разные «Кунг-фу панды» или очередные «Миньоны». А ведь каждый год выходит и множество других анимационных лент, которые завораживают своим сюжетом и качеством картинки. Они к тому же еще и имеют довольно высокие рейтинги. Вот 11 малоизвестных мультфильмов 2022 года, которые наверняка многим понравятся.

Судзумэ закрывает двери (Suzume no tojimari)

17-летняя Судзумэ (Нанока Хара) живет в небольшом городке на острове Кюсю. Как-то она встречает загадочного молодого путешественника, который ищет какую-то дверь. Старшеклассница присоединяется к его поискам, и уже вместе они пытаются предотвратить серию бедствий по всей Японии. Мировая премьера аниме-фильма состоялась в феврале 2023 года на 73-м Берлинском кинофестивале. Это второй раз, когда аниме-фильм участвовал в конкурсе на кинофестивале (после «Унесенных призраками» в 2002 году). Рейтинг IMDb — 7,8

Маленький Николя (Le petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?)

В Париже жили два непоседы — писатель и художник, которые однажды придумали героя, способного разнообразить серые будни своими приключениями. Так появился Николя — озорной мальчуган, который любит своих родителей, учится в школе, общается с друзьями и мечтает стать пилотом. Главное его качество — умение находить веселье и забаву даже в самых обыденных вещах. Рейтинг IMDb — 7,3

Эрнест и Селестина: Новые приключения (Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie)

Эрнест и Селестина — непростые друзья, ведь один из них медведь, а другая — мышка. В этот раз они отправляются в родной город Эрнеста, где обитают самые талантливые музыканты в мире. Но по прибытии друзья обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Вместе со своими новыми друзьями и таинственным преступником в маске они решают вернуть радость в страну медведей. Рейтинг IMDb — 7,2

Суперпитомцы (DC League of Super-Pets)

Суперпес Крипто, известный своей сверхъестественной ловкостью и силой, неутомимо сражается с разгулом преступности на улицах Метрополиса и активно помогает своему другу и наставнику, легендарному Супермену. Но когда Лига Справедливости, включая Супермена, попадает в ловушку, расставленную злодеем Лексом Лютором, Крипто не остается в стороне. Он возглавляет отряд эксцентричных домашних питомцев, наделенных сверхъестественными способностями, чтобы спасти своего хозяина и его друзей. Рейтинг IMDb — 7,2

Закусочная Боба. Фильм (The Bob’s Burgers Movie)

Мелкие неудачи могут объединить семью сильнее, чем кажется. У Боба, скромного владельца закусочной, появились конкуренты, и теперь он борется за выживание своего бизнеса. Но помощь приходит из неожиданного источника — от его собственных детей. Их шалости могут доставить много неприятностей Джимми Престо, хозяину пиццерии напротив, который уже достал Боба своей конкуренцией. Рейтинг IMDb — 7,0

Бивис и Баттхед уделывают Вселенную (Beavis and Butt-Head Do the Universe)

1998 год. Два лучших друга Баттхед и Бивис посещают научную ярмарку в своей школе и узнают, что победитель ярмарки получит уникальную возможность отправиться в космический лагерь. И они оба получают этот шанс. Однако их пребывание в космическом центре оказывается не таким радостным, каким они себе представляли. Их отправляют в черную дыру, которая переносит их в далекий 2022 год. Рейтинг IMDb — 7,0

Этот дом (The House)

Сюжет этого мультфильма, предназначенного для тех, кому больше 16 лет, вращается вокруг одного мистического дома и нескольких его жильцов из разных эпох. Они сталкиваются с пугающими сверхъестественными событиями и существами, которые сводят их с ума. Рейтинг IMDb — 6,8

Икар (Icare)

На острове Крит, во время царствования Миноса, боги Олимпа внушают ужас и трепет местным жителям. Никто не посмеет даже подумать о том, чтобы перечить им. Однако юный Икар не боится бросить им вызов и рискует жизнью ради своего лучшего друга — таинственного мальчика с головой быка. Рейтинг IMDb — 6,7

Изумительный Морис (The Amazing Maurice)

У Мориса есть две удивительные способности: он умеет говорить и проворачивать аферы. Со своими друзьями говорящими грызунами Морис попадает в город Дрянь-Блинцбург. Там они понимают, что этот городок скрывает в себе опасность. Им предстоит сыграть в кошки-мышки и раскрыть главную загадку места, которая оставляет в изумлении всех двуногих, живущих там. Рейтинг IMDb — 6,3

Плавучий дом (Ame o tsugeru hyôryû danchi)

Лучшие друзья и любознательные соседи Косукэ и Нацумэ, ученики 6-го класса, всегда в поиске новых приключений и открытий. Во время игры на территории своего дома, который скоро должны снести, они обнаруживают, что окружающий мир превратился в огромный океан, а их дом — в плавучий остров! Подростки с восторгом отправляются в незабываемое путешествие, но им предстоит найти способ вернуться обратно в родную страну. Рейтинг IMDb — 6,2

Вот еще 12 мультфильмов с глубоким смыслом, которые помогут детям понять себя и наш мир.



Пламенное сердце (Fireheart)

Нью-Йорк 1920-х. Главная героиня Джорджия Нолан всегда мечтала стать первой женщиной-пожарным в мире. Ее отец, бывший пожарный и ныне портной, вынужден вернуться на старую работу после того, как пожарные начали таинственно исчезать. Джорджия узнает об этом и решает воспользоваться своим шансом. Выдавая себя за мальчика-волонтера, она присоединяется к команде, которая борется с безумным поджигателем. Рейтинг IMDb — 6,2