12 хороших сериалов, которые вышли совсем недавно, но вы их, возможно пропустили

Все мы любим расслабиться после тяжелого дня под качественный сериал. За последнее время вышло огромное количество добротных многосериек, от которых ну просто сносит крышу. Так например, «Открытый брак» с Марией Александровой, «Хозяин» с Денисом Никифоровым и «Цикады» с Ольгой Сутуловой. Бесспорно, в нашем списке каждый сериаломан найдет картину себе по вкусу.

Плейлист волонтера

Сериал снят по мотивам одноименного романа Артема Ляшенко. Главную роль Миши Штапича сыграл Иван Янковский. В личной жизни его персонажа все не так гладко: он потерял работу и остался не у дел. Совершенно случайно Миша стал сотрудником поисково-спасательного отряда, однако его успехи на этом поприще не принесли ему счастья. Тогда он начал вести большую работу над собой.

Про поисковиков, которые ищут людей. Понятно, что тема болезненная, такая «на слезу». Сижу с мокрыми глазами. Довольно быстро понимаешь, для чего эти ребята изо дня в день возвращаются в «Поиск». Ищут они главным образом себя, потому что сами потерялись и запутались в этой жизни. А «Поиск» дает смысл, дает миссию. © sbovchinnikov / Kinopoisk

Цикады

Шестеро вчерашних школьников только-только влились во взрослую жизнь. Однако совершенно случайно выпускники оказались замешанными в страшной трагедии. Молодым людям, их родителям и следователю предстояло распутать клубок и понять, что же действительно случилось в тот роковой день. Чем больше вскрывалось подробностей, тем чаще родители начинали задаваться вопросом: а так ли хорошо они знают своих детей?

Стрим

Жора вместе с родителями переехал в новый город. Подростку было довольно трудно освоиться с новой школе: ему мешали постоянные нападки от одноклассников, да и учителя не пылали к нему теплыми чувствами. Тогда старшеклассник решил бороться с несправедливостью весьма нестандартным образом. Он начал ходить в шлеме с вмонтированной в него камерой и в режиме прямого эфира демонстрировал, что творится у него в школе и дома.

Иванько (2 сезон)

В 2020 году вышел первый сезон сериала «Иванько», в этом году его создатели порадовали продолжением. Сюжет многосерийки крутится вокруг Насти — учительницы танцев и тамады, Вали — учительницы английского и психолога, и Яси — учительницы биологии. Если в предыдущем сезоне девушки наломали немало дров, то в этом они попытаются исправить все свои ошибки и решить многочисленные проблемы.

Первая серия и я просто залипла. Растянула удовольствие на 2 вечера, хотя днем так и чесались руки посмотреть, что же там будет дальше. © Salemskaya / irecommend

Разрешите обратиться

Гоша мечтал походить на своего отца — быть таким же смелым и отважным полицейским. Он смог стать представителем этой профессии, но в работе всегда проявлял робость и нерешительность. Все изменилось, когда его укусила зараженная собака — молодой человек стал оборотнем. К Гоше тотчас пришли сила и ловкость, но никуда не ушло его обостренное чувство справедливости. Он начал яростно бороться с преступностью и попутно с этим решать свои проблемы.

Убить Риту

Какое-то время Рита работала школьной учительницей химии, но ее уволили. Недолго думая, она устроилась на работу по уборке коттеджа. Приводя его в порядок, девушка оказалась замешана в грандиозном скандале. За Ритой открыли настоящую охоту, преследователи хотели заполучить от нее одну очень важную формулу. Но сможет ли девушка скрыться от них?

«Убить Риту» держит в постоянном напряжении и с нетерпением ожидаешь, что будет дальше. Мне нравится, что сюжет выстраивается в формате интригующей головоломки, которую очень интересно раскрывать. © dmutrod / Kinopoisk

Диагноз «Везучая»

Героиня сериала Лика непостоянна и легкомысленна, тем не менее ей всегда везет. Девушку постоянно брали на различные сделки в качестве талисмана. Но в какой-то момент ее неожиданно обманули подельники, тут-то и начались ее невероятные приключения со скромным бухгалтером Антоном.

Сериал заслуживает внимания, если вы ищете что-то ненапряжное для легкого просмотра. Здесь хороший актерский состав, позитивная атмосфера и есть какой-никакой сюжет и даже смысл, так почему бы не выбрать этот сериал для отдыха после напряженного дня? Рекомендую! © Elenka89 / irecommend

Капкан на судью

Судья Нестеров запомнился подчиненным своим профессионализмом и щепетильностью в ведении дел. Однажды он собрал дома своих родных, друзей и коллег, чтобы отпраздновать 55-летие. В этот день таинственным образом исчезла его дочь Аня. За расследование взялся следователь Забелин — настоящий профессионал своего дела. В ходе процесса всплыло множество темных секретов судьи Нестерова и жизнь его дочери оказалась на волоске.

Сериал мне понравился, смотрела не отрываясь. Динамично и эмоционально, но не в плане слезливости, а в плане событий, за которые приходилось переживать. © zombi / otzovik

Политех

Мечта Глеба — стать членом известной киберспортивной команды. Ради этого он бросил школу и перевелся в слабенький колледж. Все бы ничего, но через некоторое время пост директора колледжа заняла амбициозная айтишница Алиса, которая поставила своей целью вывести посредственное заведение в топ страны. Удастся ли ей это, и исполнит ли Глеб свою мечту?

Хозяин

Боксер Егор вернулся в родной городок на похороны мамы. Он много лет не приезжал туда, ведь когда-то давно спортсмен уехал на крупные соревнования и позднее добился больших успехов на спортивном поприще. У Егора начались проблемы со здоровьем, врачи вынесли вердикт: если он не прекратит заниматься спортом, то последствия могут быть непоправимыми. Так вот, в родном городке он понял свое истинное предназначение — защищать местных жителей от плохих людей.

Открытый брак

Супружеская пара переживает не самые лучшие времена в своей жизни. Казалось бы, у Севы и Оксаны есть все: трое детей, престижная работа, огромная квартира, однако накопившиеся мелкие проблемы дают о себе знать. Впервые за 20 лет брака Оксана изменила супругу. Признавшись Севе, она предложила ему попробовать пожить в открытом браке. И тут началось самое неожиданное.

Редко бывает, что сериал попадает в тебя с первой серии. «Открытый брак» стал для меня неожиданностью. © DinoMike17 / Kinopoisk

Ира

Своенравной Ире 30 лет, она не любит свою работу и периодически ссорится со своим парнем Сергеем. После одной из бурных ссор Сергей ушел от нее, а она закрутила отношения со своим коллегой Феликсом. Спустя несколько дней парень Иры вернулся. Через какое-то время девушка поняла, что беременна. Так кто же биологический отец будущего малыша — Сергей или Феликс? И готова ли Ира к материнству?

Посмотрели с мужем практически залпом. В героев невозможно сразу не влюбиться, так как то, что у них происходит на экране, мы уже видели в реальной жизни у некоторых наших друзей. Сериал снят очень качественно. Яркая картинка, классный саундтрек, обилие юмора — все это делает сериал невероятно приятным для вечернего просмотра. © Koropusina / Kinopoisk