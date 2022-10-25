13 случаев, когда одного персонажа в разном возрасте сыграли настолько похожие актеры, что просто диву даешься

Часто для того, чтобы лучше раскрыть характер героя, в фильмах показывают несколько периодов его жизни. В таких случаях перед кастинг-менеджерами стоит нелегкая задача — найти максимально похожих актеров разного возраста. Иногда они настолько блестяще справляются с этой работой, что конечный результат просто завораживает.



Милли Олкок и Эмма Д’Арси — «Дом Дракона»

«Дом Дракона», один из нашумевших сериалов 2022 года, является приквелом другого хита — «Игры престолов». В центре сюжета — династия Таргариенов. Актрисы Эмма Д’Арси и Милли Олкок предстали в образе наследницы престола — принцессы Драконьего Камня Рейениры Таргариен. Милли сыграла героиню в детстве, а Эмма — в зрелом возрасте.

Криста Б. Аллен и Дженнифер Гарнер — «Из 13 в 30»

С момента выхода комедии «Из 13 в 30» прошло более 18 лет, а она до сих пор вызывает у зрителей теплые чувства. И во многом это заслуга замечательных актеров. Дженнифер Гарнер и Криста Б. Аллен, сыгравшие главную героиню Дженну в разном возрасте, настолько похожи, что их можно было принять за родственниц.

Александра Кайл и Джуди Грир — «Из 13 в 30»

Попаданием в яблочко оказалось и утверждение на роль Люси, школьной подруги Дженны, актрис Джуди Грир и Александры Кайл. Согласитесь, сходство просто поразительное.

Рэффи Кэссиди и Кристен Стюарт — «Белоснежка и охотник»

В 2012 году в сказке «Белоснежка и охотнике» главную героиню изображали 2 актрисы: талантливая Кристен Стюарт и юная, но не менее одаренная Рэффи Кэссиди.

Конрад Хан и Крис Хемсворт — «Белоснежка и охотник — 2»

Фильм «Белоснежка и охотник — 2» является своего рода приквелом ленты 2012 года. Нам показывают становление охотника. Взрослого Эрика по-прежнему сыграл Крис Хемсворт, а роль юного героя досталась Конраду Хану, которому на момент съемок было 15 лет.

Ниам Уолтер и Джессика Честейн — «Белоснежка и охотник — 2»

В той же картине компанию Крису Хемсворту и Конраду Хану составили Джессика Честейн и Ниам Уолтер. Они сыграли рыжеволосую воительницу Сару в детстве и расцвете лет.

Уайатт Олефф и Энди Бин — «Оно-2»

В 2017 году на экраны вышел фильм «Оно», сюжет которого строится вокруг подростков, а главные роли достались юным актерам. Спустя 2 года мир увидел продолжение ленты. Действие картины «Оно-2» переносит зрителей в 2016 год, показывая повзрослевших героев спустя 27 лет после их первой встречи с демоническим клоуном Пеннивайзом. Актеры в этой ленте как на подбор. Энди Бин настолько органично вписался в образ взрослого Стэнли Уриса, что просто невозможно представить кого-то другого на этом месте.

Татьяна Маслани и Хелен Миррен — «Женщина в золотом»

В центре повествования биографической ленты «Женщина в золотом» — пожилая еврейская беженка Мария Альтман, которая всеми силами пытается восстановить справедливость и вернуть когда-то принадлежавшую ее семье картину Густава Климта. В фильме переплетаются прошлое и настоящее, поэтому образ главной героини примерили на себя 2 актрисы: очаровательная Татьяна Маслани и блистательная Хелен Миррен.



Бреттон Мэнли и Марк Уолберг — «Третий лишний»

В фэнтезийной комедии 2012 года «Третий лишний» Марк Уолберг предстал в образе инфантильного Джона Беннетта, который уклоняется от обязанностей взрослого человека, проводя сутки напролет со своим лучшим другом — плюшевым медведем Тедом. Маленького Джона сыграл юный актер Бреттон Мэнли, а роль Беннетта в подростковом возрасте досталась Колтону Ширесу.

Аннасофия Робб и Риз Уизерспун — «И повсюду тлеют пожары»

Сюжет сериала «И повсюду тлеют пожары» разворачивается в 1997 году. В центре истории — эгоистичная хозяйка образцового семейства Елена Ричардсон в исполнении Риз Уизерспун. В 6-й серии зрители попадают в 1981 год, в прошлое героев, и в кадре появляется Аннасофия Робб, изображающая молодую Елену.

Эйдан Уоллес и Пенн Бэджли — «Ты»



Пенн Бэджли на протяжении трех сезонов радует зрителей завораживающей игрой в сериале «Ты», а недавно проект официально продлили и начали снимать 4-й сезон. Великолепно справились со своей задачей и молодые актеры Эйдан Уоллес, Джек Фишер и Джанни Кьярдиелло, сыгравшие главного героя — работника книжного магазина Джо Голдберга — в детстве и подростковом возрасте.

Кэйтлин Райли и Шарлиз Терон — «Монстр»



В драме «Монстр» Шарлиз Терон блестяще сыграла печально известную преступницу Эйлин Уорнос и удостоилась премии «Оскар». Образ Эйлин в молодости воплотила Кэйтлин Райли. И хотя в действительности сходство между актрисами незначительное, благодаря мастерской работе гримеров в кадре они выглядели поразительно похожими.

Элеонор Томлинсон и Джессика Бил — «Иллюзионист»

В 2006 году Джессике Бил и Элеонор Томлинсон выпал шанс примерить на себя образ настоящей аристократки: актрисы сыграли герцогиню Софи фон Тешен в драме «Иллюзионист». Правда, последняя появилась лишь в начале фильма. Но ее короткое выступление было не менее ярким.