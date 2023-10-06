14 крутых актеров, которых чуть тапками не закидали за одну неподходящую роль

Порой артистам подбирают неподходящие для них роли, и даже самые популярные и талантливые актеры не застрахованы от подобной неудачи. Кто-то из-за этого теряет свою популярность, а кто-то решает и вовсе покинуть индустрию, больше не появляясь на экранах. Но есть и актеры, которые отказываются сдаваться и продолжают сниматься в кино. В этой статье мы вспомнили тех, кто однажды столкнулся с провалом.

Николь Кидман — одна из талантливейших актрис нашего времени. Чего стоит только ее перевоплощение в Сью Брайерли в драматическом фильме «Лев», за эту роль она была номинирована на «Оскар». Однако даже ей не всякий персонаж по зубам. К примеру, мастерски изобразить Грейс Келли в ленте «Принцесса Монако» звезде не удалось. За эту работу Николь получила антипремию в номинации «Худшая актриса». Критики даже иронично называли эту картину «Позор Монако». Многие зрители тоже остались недовольны игрой Кидман. Николь Кидман была неубедительна в роли Грейс. Она не cмогла справиться со своим акцентом. А еще ей не хватило той ярости и остроты, которые, как я слышал, были у Келли. © wondringaloud8 / IMDb

Мэттью МакКонахи — «Золото дураков»

В фильмографии Мэттью немало работ, которые стали культовыми. Например, его персонаж в ленте «Интерстеллар». Актера хвалили за незабываемую эмоциональную игру, которая надолго останется в сердцах поклонников. А еще эта кинокартина позволила Макконахи отвлечь внимание зрителей от своих провальных ролей. В частности, в ромкоме «Золото дураков». После выхода фильма критики не скупились на резкие выражения: «Его игра просто возмутительна! Похоже, это предел Мэттью — изображать обаятельных проходимцев с 3-дневной щетиной».

Тейлор Лотнер — «Погоня»

Многомиллионная армия поклонниц появилась у Тейлора Лотнера, когда он сыграл мускулистого оборотня Джейкоба в культовом фильме «Сумерки». Когда начались съемки второй части вампирской саги, встал вопрос о замене недостаточно накачанного и не слишком талантливого Лотнера другим актером. Тейлору удалось остаться в фильме, но его персонаж уже не так нравился зрителям. Участие в провальной последней части франшизы принесло Тейлору Лотнеру «Золотую малину». Между третьими и четвертыми «Сумерками» актер снялся в боевике «Погоня», получившем крайне негативные отзывы критиков. Неизвестно, какой из фильмов сильнее ударил по репутации Лотнера, но факт остается фактом: в серьезные проекты актера больше не приглашают.



Тимоти Шаламе — «Дюна»

Еще несколько лет назад Тимоти Шаламе называли многообещающим актером, и не зря. На сегодняшний день в фильмографии парня уже немало культовых ролей. К которым, конечно же, относится и его персонаж в ленте «Дождливый день в Нью-Йорке». Критики считают, что Тимоти проделал потрясающую работу. Еще они сравнили его героя с Холденом Колфилдом из романа Сэлинджера. А вот по поводу фильма «Дюна» мнения рецензентов разделились. Если для одних Шаламе идеальный Пол Атрейдес, то другие заявляют: «Тимоти теряется в этом водовороте событий. Герой чересчур отстраненный для мессии». Некоторые зрители думают в том же ключе. Я не понимаю ажиотажа по поводу Шаламе в роли Пола. Его игра не была ужасной, но и хорошей тоже. Порой он казался просто бревном. © lizzywbu / Reddit

Орландо Блум — «Элизабеттаун»

Британский актер с эффектной внешностью особенно запомнился зрителям в образе эльфа Леголаса в трилогии «Властелин колец». Поклонники до сих пор считают , что в этой роли Орландо Блум лучше всего продемонстрировал свои актерские способности. Он мог покорить голливудский олимп, если бы не роль дизайнера Дрю Бэйлора в романтической комедии «Элизабеттаун». О нелогичном сюжете фильма и неубедительной игре актеров писали в самых авторитетных изданиях мира. Похоже, Блум так и не смог оправиться от неудачи, поэтому больше не появляется в крупных проектах, не считая франшиз «Пираты Карибского моря» и «Хоббит». Кроме того, актер даже был номинирован на антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую роль второго плана в третьей части «Пиратов».

Марго Робби — «Конченая»

После выхода драмы «Тоня против всех» редкий зритель выразит сомнение в том, что Марго Робби — гений актерского мастерства. Издания писали, что даже если выбор этой красотки на роль скандальной фигуристки кому-то и покажется странным, то игра Робби все равно вскружит ему голову. Так и случилось: работа актрисы вызвала всеобщий восторг. К счастью, в лучах славы вышеназванной ленты меркнет работа Марго в картине «Конченая», которая вышла следом. Потому что это был провал. Критики говорили: «Этот фильм — ошибка Марго Робби. Звезда пытается выглядеть уместно, но у нее не получается. Это невозможно смотреть».

Хилари Дафф — «Призраки Шэрон Тейт»

Став кумиром подростков благодаря главной роли в сериале «Лиззи Магуайер», Хилари Дафф сыграла второстепенные роли еще в нескольких романтических комедиях и записала несколько музыкальных альбомов. Ее песни многим пришлись по вкусу, тогда как большинство фильмов не имели коммерческого успеха. Казалось, карьера Хилари Дафф вновь пошла в гору, когда актриса получила роль Шэрон Тейт — одной из самых красивых женщин Голливуда с трагической судьбой. Актриса утверждала, что для нее было честью сыграть Шэрон Тейт, однако зрителей и кинокритиков этот экранный образ разочаровал. В 2020 году Дафф удостоилась антипремии «Золотая малина» в номинации «Худшая актриса». Вскоре после этого актриса приняла решение на время покинуть Голливуд и всецело посвятить себя семье.

Дакота Джонсон — «Доводы рассудка»

Снявшись в фильме «Суспирия», Дакота Джонсон влюбила в себя всех. Издания писали, что эта роль помогла актрисе продемонстрировать свой талант и выйти из тени Анастейши Стил. По их словам, из-за франшизы «50 оттенков серого» артистку все недооценивали. Однако новая лента с участием Джонсон подверглась жесткой критике. Речь идет об экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка». СМИ заявили, что актриса не сделала ничего, чтобы вытянуть картину хотя бы игрой. Зрители в этом с ними солидарны. Дакота играла так, будто ей наплевать на всех. © emmesrf-83984 / IMDb

Майкл Фассбендер — «Снеговик»

Майкл Фассбендер начал сниматься в кино достаточно поздно. Несмотря на это, он быстро стал самым востребованным актером в Голливуде, ведь мало кто может играть настолько разные роли — и делать это убедительно. Критики высоко оценили и многие фильмы с участием Фассбендера. Экранизация трагедии Шекспира «Макбет» с его участием считается одной из лучших, а за роль Стива Джобса актер был даже номинирован на «Оскар». После этого Майкл Фассбендер снялся еще в нескольких кассовых фильмах. Но криминальный триллер «Снеговик», где актер сыграл главную роль, стал настоящим провалом . Фассбендер понял, что слишком устал, и решил взять перерыв. В 2019 году он в четвертый раз сыграл антигероя Магнето в «Людях Икс», но неизвестно, будет ли актер снова играть сложные глубокие роли.

Роберто Бениньи — «Пиноккио»

Об итальянском актере Роберто Бениньи в мире узнали после выхода трагикомедии «Жизнь прекрасна», получившей сразу 3 «Оскара». Одна из статуэток досталась Бениньи за лучшую мужскую роль. Карьеру актера разрушила экстравагантность: в 2002 году он снял фильм «Пиноккио» по мотивам известной сказки, причем сам исполнил главную роль. 50-летнего Роберто Бениньи, который смотрелся нелепо в образе ожившего деревянного мальчика, называли «самым раздражающим актером», а фильм собрал исключительно отрицательные отзывы критиков на сайте RottenTomatoes. С тех пор Бениньи практически не снимался в кино, но в 2019 году он сыграл в фильме Маттео Гарроне столяра Джеппетто — создателя Пиноккио. Актер неплохо смотрелся в этом образе, но он так фанатично любит сказку о деревянном мальчике, что был готов играть в ней кого угодно.

Хейден Кристенсен — «Звездные войны»

Талант молодого канадского актера впервые был замечен в драме «Жизнь как дом», где Хейден Кристенсен сыграл трудного подростка Сэма Монро. После выхода этого фильма Кристенсен, о котором практически никто не знал, получил роль Энакина Скайоукера во второй части трилогии «Звездные войны». Неопытный актер неплохо владел мимикой и языком тела, но очень неестественно произносил все реплики. Фанаты приквела обвиняют в провале Хейдена плохой сценарий и странные критерии отбора актеров. Кристенсен же испугался всемирной славы и принял решение уйти из большого кино. Актер сыграл Энакина Скайуокера и в других частях франшизы, но в основном он снимается в малобюджетных фильмах.

Риз Уизерспун — «Красотки в бегах»

Роль в кинокартине «Дикая» принесла Риз номинацию на «Оскар». Актрису хвалили за колоссальную работу, которую она проделала, чтобы показать весь спектр эмоций своей героини. А вот последовавшую годом позднее роль в фильме «Красотки в бегах» назвали худшей работой артистки. Критики посчитали ее попытки играть комичную героиню нелепыми. Зрители тоже не скупились на нелестные выражения. Смотреть на стену было бы приятнее, чем на ужимки Уизерспун в этой ленте. © Deviator-4 / IMDb

Алисия Сильверстоун — «Бэтмен и Робин»

Алисия Сильверстоун дебютировала в кино в 1993 году и в одночасье стала кумиром подростков. Настоящая слава пришла к актрисе после выхода комедийного фильма «Бестолковые», где она сыграла главную роль. После этого Сильверстоун снялась в нескольких коммерчески успешных проектах, но экранизация комикса «Бэтмен и Робин» стала для актрисы роковой. Фильм получил негативные отзывы критиков и провалился в прокате, а Сильверстоун получила «Золотую малину» в номинации «Худшая женская роль второго плана». Кроме того, СМИ раскритиковали фигуру актрисы, из-за чего она в течение долгих лет испытывала дискомфорт во время съемок. Алисия Сильверстоун и сейчас продолжает сниматься в кино, но звездных ролей у нее с тех пор так и не было.

Мадонна — почти все фильмы

Мадонну Луизу Чикконе все знают как самую коммерчески успешную певицу в истории, королеву поп-музыки. Но мало кто помнит фильмы с ее участием, потому что актерская карьера Мадонны не сложилась. Она начала сниматься в кино в 1979 году, и ее актерское мастерство часто подвергалось критике. В 1996 году, уже имея четыре «Золотые малины» и еще несколько номинаций на эту антипремию, Мадонна убедила режиссера Алана Паркера, что только она может сыграть Эву Перон, прошедшую путь от нищей провинциалки до первой леди Аргентины.

Фильм «Эвита» выиграл несколько кинопремий: Мадонна была убедительна в роли Эвы. Следующие фильмы с участием певицы с треском провалились, а в 2000 году Мадонну признали худшей актрисой века. Последним фильмом в актерской карьере певицы стал фильм о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас», где она сыграла роль тренера по фехтованию — и в очередной раз удостоилась «Золотой малины». С тех пор целеустремленная поп-дива в кино не снимается.