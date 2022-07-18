15 персонажей, которых сыграли разные актеры и актрисы. И мы не можем решить, кто справился лучше

В киноиндустрии есть определенные персонажи, такие как Шерлок Холмс, Зорро или Тарзан, которым удалось получить статус универсальных культурных феноменов. Каждые 5–10 лет о них снимают новые фильмы, истории героев адаптируются к современным реалиям. Так, у каждого поколения есть свой Человек-паук или Бэтмен, которого, кстати, успели сыграть 7 разных актеров.

Мы в ADME хотим вам наглядно продемонстрировать эволюцию наших любимых персонажей из кино и телесериалов, которых сыграли несколько разных актеров.

1. Бэтмен

Mary Evans/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News , Warner Bros, / The Guber Peters Company/Collection Christophel/East News , Warner Bros/Collection Christophel/East News , Warner Bros/Collection Christophel/East News

Everett Collection/ East News , Allpix Press/ East News , Warner Bros/Courtesy Everett Collection/ East News

Эволюционные изменения претерпел не только костюм Бэтмена, но и актеры, которые сыграли этого супергероя. Около 60 лет назад вышел первый фильм о Бэтмене. Дебютировал в этой роли Адам Уэст, а со временем легендарная «темная маска» перешла к звезде «Сумерек» Роберту Паттинсону.

2. Джеймс Бонд

Allpix Press/ East News , Mary Evans/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News , SIPA/ East News , Allpix Press/ East News

Allpix Press/ East News , Allpix Press/ East News , face to face/Reporter/ East News

Вероятно, главный персонаж, которого сыграло наибольшее количество разных актеров в нашем списке, — это Джеймс Бонд. Премьера первого фильма о Бонде, «Доктор Ноу», состоялась 5 октября 1962 года, и его сыграл Шон Коннери. За последние 59 лет было снято в общей сложности 27 фильмов о Джеймсе Бонде. Последний раз эту роль сыграл Дэниел Крейг.

3. Женщина-кошка

Mary Evans Picture Library/ East News , WARNER BROS. PICTURES / GREGORY, DOANE / East News , Everett Collection/ East News , Album Online/ East News

С течением времени менялся не только Бэтмен, но и его партнерша — Женщина-кошка. Характер и дизайн костюма героини с годами претерпевали изменения, так как над ее образом каждый раз работали разные сценаристы. Довольно откровенный наряд героини стал более практичным и удобным. Последняя Женщина-кошка, которую сыграла Зои Кравиц, выглядит просто потрясающе.

4. Великая верховная ведьма

Не все знают, что недавно вышедший фильм «Ведьмы» — это не первая экранизация одноименного произведения Роальда Даля. Первая увидела свет в 1990 году. Великую верховную ведьму сыграла в ней Анжелика Хьюстон. Как видно из коллажа, внешность главной героини кардинально изменилась. Энн Хэтэуэй также справилась со своей задачей на отлично, новая «версия» великой ведьмы мира получилась весьма убедительной.

5. Чудо-женщина

Capital Pictures/EAST NEWS , DC ENTERTAINMENT/WARNER BROS. / Album/EAST NEWS

У этой супергероини, которую последней, в 2017 году, сыграла Галь Гадот, тоже есть предшественница. В 1975-м роль Чудо-женщины в телесериале получила Линда Картер. Он стал довольно популярен и продлился 4 сезона. Обратите внимание, как изменился костюм персонажа: теперь вместо ткани используется металл, который олицетворяет силу супергероини.

6. Дракула

Universal/Collection Christophel/East News , Courtesy Everett Collection/ East News , Capital Pictures/EAST NEWS

Хрестоматийный монстр постоянно появляется в фильмах и сериалах о вампирах и монстрах, поэтому его играло очень много актеров. Но статусом культового персонажа Дракула обязан в основном 3 актерам: Беле Лугоши (он сыграл вампира в 1927 году), Кристоферу Ли (играл эту роль в 1950-х и 1970-х) и Гэри Олдмену (в 1992-м).

7. Сабрина Спеллман

Еще одна ведьма из нашего списка — это Сабрина Спеллман, известная по сериалу «Сабрина — маленькая ведьма», который выходил на экраны в 1996–2003 годах. Главную роль тогда сыграла Мелисса Джоан Харт. Недавно поклонники сериала смогли оценить модернизированную и более дерзкую версию Сабрины, которую воплотила на экране Кирнан Шипка. Новый образ ведьмочки несколько отличается от привычного, но кое-что осталось без изменений: ее кот Салем.

8. Капитан Америка

© Captain America / Universal Television , Courtesy Everett Collection/ East News , Everett Collection / East News Courtesy Everett Collection/ East NewsEverett Collection / East News

Капитана Америку, известного персонажа киновселенной Marvel, в разное время играли 3 разных актера. Первым был Рэб Браун — в 1979 году. В следующем фильме, 1990 года, этого персонажа сыграл Мэтт Сэлинджер. Сейчас Капитан Америка ассоциируется у нас с Крисом Эвансом, который воплощал супергероя в последних фильмах.

9. Алиса

United Archives/ East News , Everett Collection/ East News , Album Online/ East News

Немало актрис играли главную героиню в многочисленных экранизациях романа «Приключения Алисы в Стране чудес» в кино и на телевидении, но среди них можно выделить 3 самых ярких. Тина Мажорино сыграла классическую версию в 1999 году. Катерина Скорсоне снялась в мини-сериале об Алисе в 2002-м. Самый современный киновариант Алисы принадлежит актрисе по имени Миа Васиковска.

10. Супермен

Warner Bros/Courtesy Everett Collection/ East News , Courtesy Everett Collection/ East News , Dovemead Films/Collection Christophel/East News , WARNER BROS. PICTURES / Album/EAST NEWS

Еще один герой комиксов с суперспособностями в нашем списке — это Супермен, который десятки раз появлялся на большом экране в разных фильмах. Культовыми же исполнителями этой роли можно назвать несколько актеров. Первым Суперменом стал Кирк Элин — в 1948 году. А лучшим считается Генри Кавилл, который снимался в этой роли с 2013 по 2017 год.

11. Брюс Бэннер / Халк

, SIPA/ East News , SIPA/ East News , © Invision/Invision/East News Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot./ East NewsSIPA/ East NewsSIPA/ East News

Говоря о вселенной Marvel, нельзя не упомянуть самого «невероятного супергероя» — Халка. У неистового монстра Халка также есть альтер эго — Брюс Бэннер. Первого Халка сыграл Лу Ферриньо в сериале «Невероятный Халк» в 1970-х, при этом Бэннера играл другой актер. Но продюсеры решили изменить подход, и теперь роли Халка и его альтер эго исполняет один и тот же актер, как и в последней киноверсии, в которой снялся Марк Руффало.

12. Элизабет Беннет

Mary Evans/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News , Album Online/East News , Focus Films/Courtesy Everett Collection/ East News , Capital Pictures/EAST NEWS

Начиная с 1938 года, было снято 17 кино- и телеадаптаций знаменитого романа «Гордость и предубеждение». Так что главную героиню — Элизабет Беннет, молодую женщину, которая хочет выйти замуж по любви, хотя обстоятельства подталкивают ее к браку по расчету, — сыграло немало актрис. Первой в 1940 году стала Грир Гарсон, а последней эту роль сыграла Лили Джеймс — в 2016-м. Однако поклонники романа до сих пор не могут решить, какая актриса лучше справилась с этой задачей.

13. Жанна д’Арк

Collection Christophel/Collection Christophel/East News , Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/Everett Collection , Mary Evans Picture Library/East News

Жанна д’Арк, пожалуй, одна из самых известных француженок всех времен. Первый фильм о ней сняли почти 100 лет назад, в 1928 году. В черно-белой версии 1948 года роль Жанны досталась Ингрид Бергман, а позже ее сыграли Милла Йовович и Лили Собески — обе в 1999 году.

14. Тарзан

Warner Bros/Edgar Rice Burroughs Inc/WEA Records/Collection Christophel/ East News , United Archives / East News , United Archives / East News

Mary Evans Picture Library/ East News , SIPA/ East News , Capital Pictures/EAST NEWS

Имя Тарзан знакомо всем: детям — по мультфильму, взрослым — по кино. История о мальчике, выросшем в джунглях, стала известна публике, когда ее напечатали в журнале в 1912 году. Сложно поверить, что с 1918 по 2016 год Тарзана сыграли в общей сложности 24 разных актера. Мы выбрали самых ярких исполнителей этой роли — от Кристофера Ламберта в 1984 году до Александра Скарсгарда в 2016-м.

15. Зорро

Twentieth Century Fox/Collection Christophel/East News , WALT DISNEY TELEVISION ANIMATION / Album / EAST NEWS , NEW WORLD TELEVISION / Album / EAST NEWS , AMBLIN ENTERTAINMENT / O'NEILL, MICHAEL / Album / EAST NEWS

И напоследок мы не могли не вспомнить героя без каких бы то ни было сверхспособностей — Зорро, лихого мстителя в маске, защитника обиженных и обездоленных. Его также играли разные актеры, но образ персонажа не претерпел сильных перемен за все эти годы: он всегда был в маске, черной шляпе и носил меч. Всего с 1920 по 2015 год Зорро сыграли 10 актеров.

Кто ваш любимый киноперсонаж? Какой актер, по-вашему, лучше всего справился с этой ролью?