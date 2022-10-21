20 фактов о Рене Зеллвегер — актрисе, которая после шквала критики ушла из кино, а потом вернулась и утерла всем нос

У одних людей Рене Зеллвегер ассоциируется с простоватой толстушкой Бриджит Джонс, чей образ актриса блестяще воплотила в 3 частях фильма «Дневник Бриджит Джонс». Другие же видят в актрисе блистательную Рокси Харт из «Чикаго», а третьи воспринимают ее как великую Джуди Гарленд из недавнего фильма «Джуди». Очевидно одно: Рене Зеллвегер является обладательницей недюжинного таланта, и за свою творческую карьеру она успела сыграть в нескольких десятках фильмов — как весьма проходных, так и достойных.