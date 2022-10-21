20 фактов о Рене Зеллвегер — актрисе, которая после шквала критики ушла из кино, а потом вернулась и утерла всем нос
У одних людей Рене Зеллвегер ассоциируется с простоватой толстушкой Бриджит Джонс, чей образ актриса блестяще воплотила в 3 частях фильма «Дневник Бриджит Джонс». Другие же видят в актрисе блистательную Рокси Харт из «Чикаго», а третьи воспринимают ее как великую Джуди Гарленд из недавнего фильма «Джуди». Очевидно одно: Рене Зеллвегер является обладательницей недюжинного таланта, и за свою творческую карьеру она успела сыграть в нескольких десятках фильмов — как весьма проходных, так и достойных.
- Родители Рене Зеллвегер никак не были связаны с миром искусства. Ее отец родом из небольшого швейцарского городка, трудился инженером-механиком в нефтеперерабатывающей компании, мать — норвежка с саамскими корнями, по профессии была медсестрой, а после переезда в Штаты работала гувернанткой. Кстати, в одном из своих интервью Рене признавалась, что гордится тем, что является норвежкой. Росла девочка вместе со старшим братом Дрю.
- Уже в школьные годы Рене отличалась активностью. Она занималась гимнастикой, футболом, была чирлидершей. И сегодня актриса неравнодушна к футболу, болеет за любимый клуб «Челси». Также Рене ходила в театральный кружок — именно тогда она и загорелась мечтой стать актрисой.
- После школы Рене поступила в университет, где получила степень бакалавра искусств. Во время учебы она посещала драматическую студию в качестве факультатива и поняла, что все-таки тяга к актерству по-прежнему в ней сильна. Кстати, когда Рене училась на 1-м курсе, ее отец потерял работу, и будущая актриса устроилась работать официанткой. О том периоде своей жизни она размышляла следующим образом: «Я многому научилась. В частности, тому, что не стоит осуждать других людей, а также тому, что многие вещи не черные и белые, а имеют полутона».
- Еще будучи студенткой, она снялась в рекламе говядины. Потом засветилась в нескольких малобюджетных фильмах, например ленте «Вкус к убийству» (1992) и мини-сериале «Убийство в Хартлэнде» (1993). Ну а в 1995 году Рене сыграла свою первую важную роль — в фильме «Техасская резня бензопилой: Следующее поколение». Сама картина осталась незамеченной, но критики отметили игру Зеллвегер, а один из них даже назвал ее королевой фильмов ужасов.
- В 24 года Рене наконец перебралась в Лос-Анджелес. Она не раз откладывала этот переезд, поскольку была уверена в том, что у нее недостаточно опыта и таланта, чтобы стать здесь конкурентоспособной актрисой. В 1995 году она сыграла в драме «Магазин „Империя“». Тогда критики расценили сам фильм как глупую подростковую драму, однако отметили, что Зеллвегер показала в нем сильную актерскую игру.
- Публика заговорила о Рене в 1996 году, когда она снялась с Томом Крузом в фильме «Джерри Магуайер». Между актерами возникла настоящая «химия». Кстати, на роль главной героини фильма рассматривали таких известных актрис, как Кэмерон Диас, Бриджит Фонда и Вайнона Райдер, однако после прослушивания режиссер отдал предпочтение именно Зеллвегер. За эту роль актриса была номинирована на премию Гильдии киноактеров США.
- В 1998 году она сыграла в «Истинных ценностях» вместе с Мерил Стрип. У картины был довольно скромный коммерческий успех, но Рене удостоилась похвалы от критиков. Спустя 2 года вышла лента «Я, снова я и Ирэн», которая собрала внушительную кассу. Кстати, в этой картине актриса составила великолепный тандем с Джимом Керри, с которым у нее впоследствии завязались романтические отношения (пара даже была помолвлена). Молодые люди отрицали любовную связь, но позже все-таки признались в чувствах. Позднее актер говорил, что считает Рене прекрасной, а также назвал ее любовью всей жизни. В 2000 году актриса поделилась: «Мы не виделись с ним в течение нескольких месяцев после съемок, и все это время я замечала его отсутствие. Часто мелькала в голове такая мысль: „Ух ты! Я очень скучаю по нему“».
- Свой первый «Золотой глобус» Рене получила за роль в картине «Сестричка Бетти» (2000), где она перевоплотилась в медсестру, которая стала свидетельницей страшного преступления. Кстати, когда Хью Грант во время церемонии вручения премии объявлял имя Рене, она была вне зала. Актер всячески тянул время, а когда актриса выбежала на сцену, она призналась, что находилась в уборной, так как ей нужно было оттереть помаду от зубов.
- Звездный час Зеллвегер пробил в 2001 году — после выхода на экраны фильма «Дневник Бриджит Джонс». Было много споров насчет того, включать ли в кастинг Зеллвегер, ведь она была слишком худой для того, чтобы играть полную героиню, а также не являлась англичанкой, хотя того требовал сценарий. Все это не стало проблемой для актрисы: она стремительно набрала вес (13 кг) и научилась говорить с британским акцентом. Эта роль принесла ей вторую номинацию на премию «Золотой глобус» и первую — на «Оскар».
- Рене признавалась, что ей было очень интересно облачаться в одежду Бриджит Джонс. Она говорила: «Я не чувствовала себя как-то некомфортно, и в то же время все это не изменило мою жизнь. Когда я выглядела как Бриджит, я получала множество комплиментов от парней. Друзья говорили о том, чтобы я оставила часть „ее веса“. Сначала я согласилась, а потом поняла, что я девушка и хочу выглядеть как можно лучше».
- В 2002 году на экраны вышел мюзикл «Чикаго», который получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Одна из газет так прокомментировала появление Рене в этом фильме: «На Зеллвегер просто приятно смотреть». А вот что рассказывала сама актриса: «Мой менеджер Джек поговорил по телефону с режиссером Робом Маршаллом и сказал мне, что я должна прочитать сценарий „Чикаго“. Я прочитала, ничего не поняла и подумала о том, что мне надо держаться подальше от этого проекта». Однако все изменила ее личная встреча с Маршаллом, которая полностью перевернула сознание Рене.
- Кстати, до съемок в этом мюзикле она не владела ни вокальными, ни хореографическими навыками. Для того чтобы соответствовать профессиональному уровню, Рене прошла изнурительную подготовку, которая включала в себя 10 месяцев занятий вокалом и хореографией. Критики были поражены тем, насколько хорошо звучал ее голос в фильме. Также актриса отказалась от просмотра оригинального сценического мюзикла, чтобы избежать предвзятого представления о том, какой должна быть ее героиня.
- В 2003 году Рене сыграла в фильме «Холодная гора», за роль в котором удостоилась очередной статуэтки «Оскар». Спустя год она сыграла в сиквеле «Бриджит Джонс: Грани разумного», за роль в котором была номинирована на «Золотой глобус». В 2005-м Рене получила звезду на голливудской «Аллее славы» за свой вклад в киноиндустрию, тогда же вышла замуж за певца Кенни Чесни. Но этот брак просуществовал лишь 225 дней. Кстати, для актрисы этот официальный союз стал первым и последним.
- В дальнейшем практически все роли Зеллвегер стали получать неодобрительные отзывы. Например, негативно оценили ее игру в фильмах «Любовь вне правил» (2008) и «Замерзшая из Майами» (2009). Один из критиков так охарактеризовал Рене в «Замерзшей из Майами»: «Эта кроличья мордашка — бесспорно, одно из самых странных лиц в Голливуде — бесконечно жеманится и подергивается в этом девчачьем фильме».
- Шквал критики обрушился на нее и за роль в ленте «Деле № 39» (2009). Кстати, на съемочной площадке «Дела № 39» она впервые встретилась с Брэдли Купером. В 2009-м они начали встречаться, а расстались спустя 2 года. Купер говорил: «Я просто люблю ее. Мне нравится играть с ней в кино. Я могу многому научиться у нее». Рене даже пропустила одну из церемоний «Золотого глобуса», чтобы побыть рядом с Брэдли, когда скончался его отец. Она была близка и с его матерью. По утверждению некоторых источников, к распаду пары привели высокие карьерные амбиции Купера. Кстати, на церемонии «Оскар» в 2020 году они предпочли сидеть вместе, что подтолкнуло общественность к определенным мыслям.
- После выхода «Моей любовной песни» (2010) она и вовсе решила взять перерыв в кино. В 2016 году Рене высказалась на эту тему: «Я просто устала, так как не брала перерывы между съемками. Меня догнала усталость. Мне просто-напросто надоел звук собственного голоса. Пришло время уйти и немного повзрослеть».
- Триумфальное возвращение Зеллвегер на большой экран состоялось в 2016 году с фильмом «Бриджит Джонс — 3». В этой части фильма героиня забеременела и пыталась выяснить, кто же является отцом будущего ребенка. Картина собрала большую кассу и положительные отзывы критиков. Далее последовали роли в лентах «Только правда» (2016) и «Такой же другой, как и я» (2017). Критики дали среднюю оценку этим картинам, но высоко оценили игру актрисы. В 2019 году она получила свою первую крупную роль в телевизионном сериале — «Что/если». Многосерийка получила довольно смешанные отзывы критиков, но превосходную игру Зеллвегер отметили многие.
- В том же году на экраны вышел фильм «Джуди», в котором актриса блистательно исполнила роль певицы Джуди Гарленд. Некоторые критики сошлись во мнении, что эта работа лучшая в карьере актрисы, а один из них даже отметил: «Трудно сказать, где заканчивается Гарленд и начинается Зеллвегер». Для самой Рене этот фильм стал одним из самых сложных в карьере. Она назвала его «исследовательским проектом», ведь в процессе работы над фильмом актриса многое посмотрела и прочитала об этой певице и сделала для себя много открытий о личности знаменитости. За работу в «Джуди» Рене получила очередной «Золотой глобус», а также премию BAFTA, премию Гильдии киноактеров США и «Оскар». Она даже была номинирована на «Грэмми» за саундтрек к фильму.
- В 2022 году Зеллвегер блеснула в криминальном мини-сериале «Кое-что о Пэм». Сам сериал и игра Рене получили смешанные отзывы критиков. Кстати, Рене выступила и продюсером ленты. Актриса признавалась, что Пэм заинтриговала ее как персонаж: «То, как она подает себя, далеко от той истины, кто она есть на самом деле. Это похоже на роль в роли. Пэм — одна из моих любимых героинь, которых я когда-либо играла». Возможно, в дальнейшем актриса рассмотрит возможность участия и в других телевизионных проектах.
- Зеллвегер однажды поделилась, что любит проводить много времени в одиночестве. Актриса любит бегать и утверждает, что бег помогает избавиться от всех посторонних мыслей. Также актриса старается не тратить время на вещи, которые не имеют никакого значения. Рене рассказывала: «Есть определенные вещи, которые вы не в силах контролировать. Я просто-напросто оставляю их в покое. И когда я работаю над фильмом, я пытаюсь сосредоточиться на чем-то действительно важном, что трогает меня в контексте данной истории».
Какой из фильмов с участием Рене Зеллвегер вы можете назвать своим любимым?
AdMe/Кино/20 фактов о Рене Зеллвегер — актрисе, которая после шквала критики ушла из кино, а потом вернулась и утерла всем нос
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