История Любови Полищук, которая доказала, что необязательно играть главные роли, чтобы быть народной любимицей

Многие помнят Любовь Полищук по ее блистательно сыгранным ролям в «12 стульях», «Интердевочке», «Ширли-мырли». Однако мало кто знает, что до того, как стать известной актрисой, ей пришлось выдержать бурю из жизненных невзгод, а съемки в «Моей прекрасной няне» стали для актрисы самым настоящим подвигом.

Детские комплексы и перерождение в прекрасного лебедя

Любовь Полищук родилась в 1949 году в Омске. Ее семья была самой обычной: мама работала швеей, а папа — строителем. В детстве Любе приходилось таскать воду из колонки и топить печь. Все дни казались девочке однообразными, лишь просмотр телепередач привносил в ее жизнь хоть какие-то краски. Полищук с самого раннего возраста интересовалась танцами и музыкой. Любовь не считала себя красавицей, она жутко стеснялась своей худобы и, как ей казалось, кривых ног. Девочка загорелась идеей стать балериной, однако в балетную школу ее не приняли. Этому помешал высокий рост девочки. Также Полищук стеснялась своего косоглазия, но по совету врача начала ежедневно выполнять специальные упражнения, которые и избавили ее от этого недуга. По окончании школы Любовь превратилась в истинную красавицу. Ее волосы стали густыми и пышными за счет того, что в какой-то момент она постриглась налысо, а также у нее было огромное множество модных платьев, которые она шила себе сама.

Мечта стать актрисой, первый брак и рождение сына

С балетом у Полищук не срослось, и тогда она загорелась идеей стать артисткой. Родные девушки советовали ей отказаться от этой идеи и склоняли к тому, чтобы Любовь стала представительницей рабочей профессии, однако будущая актриса упорно шла к своей мечте. Поняв, что в Омске ей ничего не светит, она отправилась покорять Москву, однако опоздала на вступительные экзамены — набор в театральные институты уже завершился. После трех ночей, проведенных на вокзале, и осознания собственной беспомощности, Полищук уехала обратно в Омск, где устроилась работать в местную филармонию. Надо сказать, что публика всегда встречала артистку на ура.

Часто на сцене Любовь выступала в тандеме с артистом Валерием Макаровым. Молодые люди влюбились друг в друга и в 1971-м поженились. Спустя год у них на свет появился сын Алексей, который впоследствии пошел по родительским стопам и стал актером.

Tarakanov Vadim / East News

Сын Любови Полищук — Алексей Макаров

Через какое-то время директор филармонии, в которой работали Любовь и Валерий, стал управляющим столичного Росконцерта. Он предложил перспективным актерам перебраться в Москву, они согласились. Однако, проработав какое-то время в Росконцерте, Валерий решил вернуться домой, так как ему было довольно тяжело адаптироваться к новым условиям. Полищук призналась: «Я стремилась в жизни достичь чего-то большего, а Валера считал, что он уже всего добился. Поэтому наши пути разошлись».

Непростая судьба матери-одиночки

Guterman Mihail / East News

Друг Полищук как-то вспоминал: «В Москве Любовь жила в общежитии. День и ночь работала, чтобы купить квартиру. Был период, когда ей даже негде было ночевать. Но Люба была сильная. Она была яркой актрисой. За свою жизнь работала в нескольких театрах». Позднее Полищук перешла в другой театр и параллельно с этим училась в ГИТИСе. Она жила в крохотной съемной квартирке и спала с сыном на одном матрасе. Любови приходилось довольно непросто совмещать работу с материнством. Она часто брала с собой маленького Алешу на гастроли или же вызывала из Омска его бабушку. Так что бабушка для Макарова стала одним из главных людей в его жизни. Когда мальчику было 7, его отдали в школу-интернат. Как позднее признавался актер, тогда он был уверен, что все учатся в подобных школах.

Нетипичная внешность актрисы как препятствие на пути к кино

Параллельно с работой в театре Полищук начала сниматься в кино. Ее дебют на экранах состоялся в 1974 году в фильме «Скворец и Лира», однако роль актрисы была настолько крохотной, что ее даже не указали в титрах. После этого она продолжила активно сниматься в кино, но Любовь приглашали лишь на эпизодические роли. Всему виной была нетипичная внешность актрисы, которая не подходила для фильмов того времени. В 1976 году Любовь Полищук засветилась в ярком эпизоде фильма Марка Захарова «12 стульев». Пожалуй, все помнят ее страстный танец с Андреем Мироновым из этой картины. В конце танцевального номера Миронов уронил Полищук на бетонный пол, который должен был быть устлан матами, но их забыли постелить. В результате падения актриса повредила спину, что аукнулось ей в дальнейшем. Однако сам режиссер неоднократно опровергал эту информацию.

После выхода этого фильма режиссеры все так же обделяли актрису вниманием. По некоторым сведениям, команду отмены дал некий чиновник из кино, который настаивал на нетипичной внешности актрисы. Поговаривают, что этот человек жаждал внимания Полищук и после получения отказа задумал растоптать карьеру артистки. По другим сведениям, у нее был конфликт с одним из руководителей «Мосфильма». Но как бы то ни было, в дальнейшем карьера актрисы все только развивалась.

В 1970-х она засветилась в небольших эпизодах фильмов «31 июня», «Дуэнья», «Тот самый Мюнхгаузен», «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и других.

Новая любовь

Спустя несколько лет после развода с Макаровым Полищук познакомилась с исполнителем цыганских песен Владимиром Климашенко. Он даже устроился работать в Мьюзик-холл, где Любовь на тот момент уже была ведущей актрисой. Через некоторое время они стали жить вместе. По утверждению Климашенко, именно он забрал сына Полищук из интерната и устроил в обычную школу. Отношения возлюбленных распались спустя 9 лет, а все из-за того, что Климашенко хотел, чтобы Полищук родила от него ребенка. Певец вспоминал: «Я хотел, чтобы она родила. Но Люба говорила, что пока не время, нужно встать на ноги. И вот это все тянулось, предложения сниматься все приходили. Она работала на износ. Я просто взял и ушел. Но потом очень пожалел о своем решении».

Долгожданное счастье во втором браке

Личная жизнь Любови Полищук круто изменилась в 1982 году. Тогда она играла в театре в спектакле «Эзоп», где ее заметил один из зрителей — Сергей Цигаль. Сама актриса так вспоминала об их первой встрече: «Когда нас представили друг другу, я уже была о нем самого лучшего мнения. Понравилось, что он веселый, с чувством юмора и не пошляк. А как он красиво ухаживал!». Они начали жить вместе всей семьей. Вскоре актриса узнала о беременности, тогда она без обиняков сама предложила Сергею пожениться, иронично сказав: «Женись на мне, а то я одна двоих детей не потяну». В 1984-м пара заключила брак, и в этом же году у них родилась дочь Мариэтта, которая впоследствии пошла по маминым стопам.

Цигаль был великолепным семьянином. Пока супруга была занята на съемках, он присматривал за детьми и занимался домашними делами. Сергей и Любовь идеально дополняли друг друга. Если он был спокойным человеком, то она — чересчур эмоциональной. Так что супруг всегда мог усмирить свою вторую половинку, а еще Сергей никогда не переставал восхищаться Любовью.

«Интердевочка» и первая главная роль актрисы

Тем временем карьера Полищук продолжала развиваться. В 1980-х она снялась в 29 фильмах. Среди них были «Отпуск за свой счет», «Если можешь, прости...», «Коршуны добычей не делятся», «Происшествие в Утиноозерске». Ее самой яркой работой в тот период стала роль в «Интердевочке». Полищук досталась второстепенная роль, но она смогла сделать ее незабываемой для каждого зрителя. Свою первую главную роль в жизни Любовь сыграла в двухсерийке «Любовь с привилегиями» в 1989 году. Ее партнером по фильму стал легендарный Вячеслав Тихонов. Там Полищук сыграла драматическую роль, которую зрители не очень-то приняли, ведь они хотели видеть прежнюю актрису, такую же веселую и дерзкую.

Сын Полищук Алексей Макаров рассказывал: «Мама всю жизнь переживала из-за того, что крайне мало востребована. По моему глубокому убеждению, как артистка с фантастическим потенциалом и талантами, в кино она реализовалась максимум процентов на 15. По большому счету, ее всегда называли актрисой эпизода. Это очень обидно». В 1990-м Полищук появилась в картине «Моя морячка», в которой предстала в роли разбитной морячки. После выхода ленты многие начали цитировать реплики ее героини. Она так и продолжала играть в эпизодических ролях, однако, по мнению журналиста Варлена Стронгина, «запоминалась зрителю не меньше, чем главные герои». Алексей Макаров говорил так: «Если ее жизнь перенести на кинопленку, получилась бы эксцентричная трагикомедия. Мама при всей своей софилореновской внешности не боялась быть клоунессой, не боялась играть характерные, нелепые, смешные роли, за которые зрители ее и полюбили».

Призвание за рубежом и яркая театральная работа с сыном

В 1990-м к Полищук пришло признание за рубежом, ведь тогда она стала лауреатом кинофестиваля в Сан-Франциско в номинации «Лучшая актриса» за фильм «Городские подробности». Ну а в 1994 году ей дали звание Народной артистки. В 1997 году артистка вместе с сыном Алексеем, который на тот момент был выпускником ГИТИСа, сыграла в спектакле «Квартет для Лауры». Постановка была довольно популярной и объездила всю страну. Алексей играл одного из мужей героини Полищук. Режиссер спектакля вспоминал: «Их история заканчивалась расставанием. На сцене Люба плакала невероятно искренне. Эти слезы были посвящены не вымышленному бывшему любовнику, а ее сыну Леше. Может, она вспоминала, как оставляла его в интернате, уезжая на гастроли. Зритель этого не замечал, но я знал, что это были настоящие слезы матери».

Пошатнувшееся здоровье и съемки через боль

Вскоре у актрисы начались серьезные проблемы со здоровьем. В 2000 году она попала в серьезную автокатастрофу, в результате которой повредила позвоночник и получила сотрясение головного мозга. Долгое время Любовь Григорьевна передвигалась в специальном корсете. Спустя короткое время после аварии артистка приступила к работе в театре, так как не могла сорвать спектакль и разочаровать зрителей. В 2004-м Полищук начала сниматься в ситкоме «Моя прекрасная няня», в котором играла мать главной героини. А уже в следующем году у нее выявили четвертую неизлечимую стадию рака позвоночника. Любовь Григорьевна проходила лечение в нескольких клиниках, однако все было безуспешно.

Уже в марте 2006-го артистка продолжила работать в «Моей прекрасной няне». Немногие знают, но тогда Полищук работала, превозмогая сильнейшие боли. Александра Назарова, коллега Любови Григорьевны по этому сериалу, вспоминала: «Я даже и не догадывалась, что она серьезно больна. Полагаю, этого никто не знал. Люба не рассказывала про свои страдания». Тем не менее, в ее гримерке стоял диван, на котором она лежала, когда было невозможно терпеть сильнейшие боли. В некоторых сериях ситкома актриса снималась в парике, так как потеряла свою роскошную шевелюру после многочисленных процедур химиотерапии.

Последние дни жизни актрисы

За несколько недель до кончины Любовь Полищук с мужем устроили званый вечер, на который пригласили множество друзей и знакомых. Алексей Макаров вспоминал: «Мама — вся на блокадах, с дикими болями в спине, весь вечер провела с гостями нарядная, в туфлях на каблуках, да еще хохотала и пела...».

25 ноября 2006 года родные не смогли разбудить Полищук, актрису госпитализировали. Она была в коме с гипертоническим кризом. Спустя некоторое время Любовь Григорьевну привели в чувства и выписали. Однако 28 ноября ее не стало. Актрисе было 57 лет. Как-то Любовь Полищук призналась: «Я, при всей моей занятости, при всей этой сумасшедшей жизни, успела родить детей, создать семью. Об этом, честно говоря, и мечтать не смела».

В одном из своих интервью сын Любови Полищук Алексей Макаров очень проникновенно высказался о своей маме: «Более настырного, духовитого человека, который добивается того, чего он хочет, я в своей жизни не встречал. Она для меня всегда была образцом. В те дни, когда она уходила, я не видел человека, который вел бы себя более достойно. Не каждый мужчина так себя поведет перед лицом непоправимого. Она не сломалась до конца. И в день, когда приехала бабушка, Ольга Пантелеевна Полищук, мать села на диване, улыбнулась и сказала: „Мамка, привет! Как ты? Я в порядке!“ Вот это была Любовь Григорьевна. Это отвага, высшая. Я горжусь, что у меня такая мать была».