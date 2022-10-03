История любви Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс, развязку которой не мог предвидеть даже Джеймс Бонд

Многие люди верят, что часто влюбленных сводит сама судьба. Но и время играет немаловажную роль. Так произошло с Дэниелом Крейгом и Рэйчел Вайс, которые познакомились задолго до того, как стали известными, и много лет прожили вдали друг от друга. Но настал момент, когда они снова встретились. И больше не расстаются.

Мы в ADME представляем вам историю любви Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс, которая лишний раз напоминает нам о том, что всему свое время.

Они познакомились в ранней молодости

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Когда Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс познакомились, их имен никто не знал. Актеры только начинали свое восхождение к славе. В 1994 году обоим удалось получить роли в спектакле под названием «Les Grandes Horizontales», и они некоторое время были коллегами. Благодаря этому Дэниел и Рэйчел подружились.

Начало карьеры Рэйчел Вайс

Первая работа Рэйчел в кино — небольшая роль в фильме 1994 года «Машина смерти». Однако прорыв в ее карьере случился только 2 года спустя, когда она снялась в фантастическом боевике «Цепная реакция» вместе с Киану Ривзом и Морганом Фрименом. В 1999 году имя Рэйчел Вайс стало известным всему миру. Она сыграла в ленте «Вкус солнечного света», а также в «Мумии» с Бренданом Фрейзером. Затем Вайс появилась в сиквеле «Мумия возвращается». С тех пор ей стали намного охотнее давать роли: Рэйчел признали актрисой, имеющей вес в индустрии.

Начало карьеры Дэниела Крейга

В 90-е Дэниел Крейг работал не покладая рук. Он участвовал во многих проектах, как правило, играя роли второго плана. Но ему удалось сняться с такими великими актерами, как Том Хэнкс, Ким Бейсингер и Анджелина Джоли. Работа Крейга в фильме 2004 года «Слоеный торт» получила очень хорошие отзывы критиков. Дэниел Крейг обрел популярность и стал претендентом на роль Джеймса Бонда. Сначала он немного сомневался, но потом согласился. И получил международное признание, а также множество главных ролей в других проектах.

Их пути снова пересеклись

Прошли годы. Дэниел и Рэйчел строили успешную карьеру, но даже не подозревали, что очень скоро судьба снова сведет их вместе, и уже насовсем. Актеров пригласили сниматься в фильме ужасов, в котором не было ни грамма романтики. Они играли пару, и искру, которая пробежала между ними, можно заметить невооруженным взглядом. Им потребовалось 16 лет с момента первой встречи, чтобы броситься в объятия друг друга и начать выстраивать отношения.

Официальное оформление отношений

Крейг и Вайс поженились очень быстро: меньше чем через 6 месяцев после того, как начали встречаться. Кажется, после 16 лет жизни порознь они просто не захотели больше ждать. Церемония была закрытой, присутствовали только самые близкие люди. Дэниел и Рэйчел всегда предпочитали не распространяться о своих отношениях и частной жизни, так как очень ценят приватность. Поспешное замужество стало неожиданностью даже для самой Рэйчел. Она делилась своими ощущениями: «Я не думала, что выйду замуж. Я к этому не стремилась. Все было наоборот. Я не интересовалась романтическими комедиями, весь смысл которых в свадьбе. И это произошло, к счастью, в тот момент, когда я стала зрелым человеком».

Их семья выросла

Luis Guerra / The Grosby Group / East News , PacificCoastNews / East News

У актеров были дети от предыдущих возлюбленных. У Рэйчел — от режиссера Даррена Аронофски, с которым она встречалась 9 лет, а у Дэниела — от его первой жены. В 2018 году, спустя 6 лет семейной жизни, Крейг и Вайс решили завести общего ребенка. Рэйчел родила в 48 лет. Ее сыну на тот момент было 11, Дэниелу — 50, а его дочери — 25. Но актеры не переживали из-за своего возраста, они были в восторге. Рэйчел говорила: «Скоро это будет видно. Дэниел и я так счастливы. У нас будет маленький человечек. Мы дождаться не можем встречи с ним или с ней. Это такая загадка».

Они поддерживают друг друга

AFP / East News , AFP / East News

У Рэйчел и Дэниела родилась девочка, и в семье стало уже не 4 человека, а 5. И несмотря на то, что иметь маленького ребенка очень утомительно, в интервью Крейг заявил, что они оба счастливы, по-прежнему влюблены и поддерживают друг друга в жизни и в карьере.

И получают удовольствие от общения друг с другом

Charles Sykes / Invision / AP / East News , Virginie Clavi / East News

Роман двух звезд, который начался с многолетней дружбы, превратился в счастливый брак. Любовь Дэниела и Рэйчел — это еще одно доказательство того, что иногда отношения не складываются не из-за холодности людей, а из-за того, что время еще не пришло.

Как вы думаете, какую роль в развитии отношений играет время?