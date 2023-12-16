История любви Веры Алентовой и Владимира Меньшова, чьи отношения оказались сильнее безденежья, расставаний и измены

Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили в браке около 60 лет. В их совместной жизни было не все так гладко, им даже дважды пришлось расстаться. Как-то Владимир Валентинович даже удивлялся тому, как они вообще стали супругами, ведь, по его мнению, по своему типажу он вовсе не походил Вере Валентиновне.

Знакомство и брак

EAST NEWS

Судьба свела тогда еще Веру Быкову (свою нынешнюю фамилию по матери она взяла чуть позднее) и Владимира Меньшова в стенах Школы-студии МХАТ, где они обучались актерскому мастерству. Вера поступила туда с первой попытки, а Владимир до этого три раза пытался покорить ВГИК, но все его попытки закачивались оглушительными провалами. Педагоги не на шутку переполошились, узнав о том, что подающая большие надежды студентка собирается замуж за малоперспективного молодого человека. Однако девушка поверила в своего возлюбленного. Позже актриса признавалась: «Он очень много читал, был эрудированным мальчиком. Я не понимала педагогов, почему они не видят в нем того, что вижу я». Меньшов и вовсе говорил: «По манере поведения, по типажу я не ее человек. И если бы мы не учились на одном курсе, мы не были бы вместе. Нам был дан редчайший шанс узнать друг друга. У Веры была возможность присмотреться ко мне». Они сыграли свадьбу в 1962 году, будучи студентами-второкурсниками. Пока их друзья готовили праздничный стол, молодые поехали в ЗАГС на трамвае. На торжество невеста надела свое самое нарядное платье, свадебного у нее не было. Актриса вспоминала: «Мы приехали в общежитие и прекрасно отметили с ребятами с курса. На столе была селедка, огурцы, помидоры».

Вынужденная разлука и рождение дочери

Однако даже после свадьбы супруги жили в отдельных общежитиях. После окончания института ее распределили в московский Театр имени Пушкина, а его — в театр Ставрополя. Так они вынуждено расстались на несколько лет. Наконец, в 1967 году возлюбленные воссоединились, а через 2 года у Владимира и Веры родилась дочь Юлия. Спустя много лет Юлия вспоминала то нелегкое для их семьи время: «Помню детские ясли-сад, в которые меня отдали трехмесячной. А как только я вышла из младенческого возраста — перевели на пятидневку. Время было нелегкое. Папа числился аспирантом на курсе у Михаила Ромма во ВГИКе, и стипендия ему была не положена. Ночами он подрабатывал, разгру­жая хлеб в булочной. Но денег нам, конечно, не хва­тало, и мама вскоре после родов вышла на работу в Театр Пушкина».

Еще одно расставание

Семейные неурядицы все больше подталкивали пару к разрыву. В то время Меньшов учился во ВГИКе, а Алентова активно играла в театре. Ей дали собственную квартиру, однако решение жилищного вопроса не спасло ситуацию. Из-за высокой занятости у супругов совсем не было времени на совместное времяпрепровождение, к этому прибавились мелкие ссоры и обиды. Как когда-то признавался Владимир Валентинович, тогда они «сидели друг у друга в гландах». Они приняли решение расстаться, но развод оформлять не стали. Алентова вспоминала: «Нам казалось, что если мы расстанемся, эти житейские испытания будет легче преодолевать по отдельности». В это время Меньшов закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой, которая была моложе на 9 лет. Он жаждал, чтобы она подарила ему наследника, однако после очередной ссоры по этому поводу начинающий режиссер навсегда ушел от Туевой. Через некоторое время актриса узнала, что беременна, но сына Меньшов так и не признал, и всю жизнь резко обрывал разговоры на эту тему.

Находясь в разлуке, Меньшов частенько приходил навещать супругу и дочь, привозил им подарки и баловал вниманием. Вера Валентиновна прописала мужа в своей квартире. Казалось, что вскоре все будет хорошо. Так и произошло. Алентова и Меньшов воссоединились спустя несколько лет. Они вместе повели дочь в первый класс и вернулись домой уже в полном семейном составе. С тех самых пор пара больше никогда даже не предпринимала попыток к расставанию.

Бешеная популярность после фильма «Москва слеза не верит»

В конце 1970-х Меньшов начал съемки фильма «Москва слезам не верит». На главную роль он взял свою супругу, хотя на ее место претендовали и другие лучшие актрисы того времени. Режиссер беспокоился, что его будут упрекать в необъективности, потому спрос с Алентовой был очень высоким. Все их старания окупились сполна — этому свидетельствовали многокилометровые очереди в кинотеатрах и, конечно же, полученная режиссером премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

После такого успеха семейной паре частенько приходилось выезжать в заграничные командировки, откуда они привозили книги и обновки для дочери. Юлия Меньшова вспоминала: «Вот только они в основном про­сто лежали дома в шкафу — мне не разрешалось на­девать их в школу или в компанию одноклассников. Мама говорила: „Не у всех детей родители ездят заграницу! Не все могут себе позволить иметь джинсы!“ На самом деле мама сильно заблуждалась, и часто я выглядела скромнее всех в классе».

Строгое воспитание дочери

Родители воспитывали Юлию в особой строгости. Ее отец был убежден, что дочь должна познавать жизнь не только посредством чтения книг и посещения музеев, но и трудом. И уже с 12 лет на протяжении трех лет отец отправлял ее под Астрахань к своей сестре, чтобы девочка целый месяц занималась прополкой помидоров в колхозе. Еще Юлия вспоминала, что папа с неприязнью относился к так называемой золотой молодежи и очень переживал, что дочь может примкнуть к этой группе. «Поэтому он довольно часто вел со мной разговоры о том, что нет ничего более унизительного, чем кичиться в обществе успехом своих родителей, подчеркивая, что мне еще только предстоит доказать миру свою состоятельность», — говорила девушка.

Юлия Меньшова окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ. Кстати, поступала она туда под фамилией Большова, чтобы у приемной комиссии не возникло никаких ассоциаций с ее звездными родителями. Отец с матерью приходили на каждый экзамен дочери, а Юлия так вспоминает этот период: «Мама говорила: то, что дочь делает на сцене, это „за гранью добра и зла“. Отец был еще категоричнее: мол, Юлю в институте держат из жалости». Тем не менее окончила она его с красным дипломом.

В 2011 году состоялась премьера спектакля «Любовь. Письма», в котором Юлия выступила в качестве режиссера. Ее родители стали главными и единственными действующими лицами всего действа. Во время репетиций Владимир Валентинович все время ссорился с дочерью, так как ему не нравились некоторые моменты режиссуры, однако спектакль, к счастью, все же увидел свет. Ну а сами зрители остались в восторге от увиденного действа.

Золотая свадьба

East News

Как-то Вера Алентова рассказывала, что у них в семье не было жестко распределенных обязанностей. Она вспоминала: «Меньшов любит готовить и делает это очень хорошо, быстро и вкусно. Наш внук Андрей даже подарил ему рисунок, на котором написал: „Ах, как вкусно дед готовит!“ Я же готовить не люблю. Но зато лучше разбираюсь в вопросах ремонта квартиры и дачи». В 2012 году супруги отметили 50-летие брака. Вера Валентиновна говорила, что любовные чувства после стольких лет брака «совершенно иного состава», но ощущения те же самые и заключила: «Это прекрасно — стареть вместе!»

Секреты крепкого брака

ZERKALO/East News

Супруги прожили вместе 59 лет. Их смог разлучить лишь уход из жизни Владимира Валентиновича в 2021 году. Вера Валентиновна довольно тяжело переживала кончину супруга и долгое время предпочитала не появляться на публике. Исключение она делала лишь ради внука, став гостьей на его свадьбе в июне 2023 года. А уже в августе прибыла на сбор труппы театра имени Пушкина. Там она появилась с обручальным кольцом, с которым в память о горячо любимом супруге предпочитает не расставаться. Свое последнее интервью Владимир Меньшов дал дочери. Оно получилось очень личным и откровенным. В нем режиссер признался: «Я думаю, что жену надо брать всегда несколько выше тебя по ощущению, чтобы тянуться, доказывать. Чтобы она была немножко недосягаема. Тогда ты сам встаешь на цыпочки и взлетаешь. <...> Я тянулся, я доказывал, что я стою больше, чем во мне разглядывают, и стою того, что она во мне разглядела. Это действительно чудо, что она согласилась выйти за меня замуж. Я до сих пор не очень понимаю, как это произошло — что мы полюбили друг друга».

East News

На вопрос о том, как им удалось сохранять свой брак на протяжении стольких лет, Вера Алентова отвечала, что дело в уважительном и терпимом отношеним друг к другу. Она продолжила свою мысль: «За отношениями, тем более в семье, нужно ухаживать, как за цветами».