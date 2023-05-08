Как сложилась судьба актрисы Айдан Шенер, которая частично повторила судьбу своей героини из сериала «Королек — птичка певчая»

Совсем недавно Айдан Шенер исполнилось 60 лет. Звезда сериала «Королек — птичка певчая» покорила сердца зрителей около 40 лет назад, но и сейчас она продолжает сниматься в кино. Однако сегодня артистка занята не только съемками в фильмах, но и благотворительными делами.

Айдан Шенер родилась в Турции в 1963 году. Когда ей было 18 лет, она приняла участие в конкурсе «Мисс Турция», в котором одержала победу. В этом же году ее отправили на «Мисс мира», однако там она не заняла какого-либо значимого места.

Некоторое время Айдан работала моделью, снималась в рекламе и появлялась на обложках модных журналов. В 1983 году девушка сыграла в сериале «Маленький начальник». За время работы над ним Айдан заработала приличную сумму, часть которой ей удавалось откладывать. Как-то Шенер призналась, что если бы она не стала актрисой, то ушла бы в журналистику. Ведь журналистика была ее большой страстью еще со школьных времен. Она говорила так: «Мне нравится знакомиться с новыми людьми. Я обожаю общаться, наблюдать, размышлять и просто очень люблю людей».

В 1983 году она в первый и единственный раз вышла замуж. Ее избранником стал футболист Айхан Акбин. В этом браке у них родилась дочь Эджем. По словам актрисы, супруг не мог смириться с тем, что Айдан — актриса, а однажды и вовсе подарил ей на день рождения паранджу. Не найдя понимания друг с другом, они расстались после 8 лет брака.

Красота этой девушки мало кого могла оставить равнодушным. Производила она впечатление и на кинематографистов. В 1986 году, когда вышел сериал «Королек — птичка певчая», начинающей актрисе было 23 года. Эта работа принесла ей всемирную известность.

В сериале Айдан досталась роль Фериде, девушки, которая должна была выйти замуж за своего кузена Кямрана. Однако за время их вынужденной разлуки длиной в 4 года молодой человек завел отношения на стороне. Узнав об этом, Фериде расторгла помолвку. Впоследствии в героиню Шенер влюблялось множество мужчин, но она так и не отдала никому из них предпочтение.

В 1989 году Шенер появилась в сериале «Млечный Путь», в котором снова заполучила главную роль. В 1991-м снялась в многосерийке «Два лица Стамбула», где сыграла девушку, позарившуюся на богатого жениха, вместо того чтобы отдать предпочтение честному и порядочному парню, безумно любившему ее.

Она продолжала активно сниматься и в новом тысячелетии. Так, например, в это время актриса засветилась более чем в 10 работах. Среди них телефильм «Любовь по тому же адресу» и сериалы «Изгнание жизни», «Дениз в моем сердце». Совсем недавно она появилась в одном эпизоде сериала «Позвоните моему менеджеру» и в 18 сериях «Сердечной боли».

После развода Айдан так и не вышла замуж. Она посвятила свою жизнь дочери и помощи бездомным животным. Сейчас она частенько участвует в социальных проектах, направленных на поддержку животных, оставшихся без хозяев. Как-то актриса призналась: «Я люблю животных так же сильно, как и людей. Они все невинны и очень нуждаются в нас. Но я не люблю людей, которые плохо обращаются с животными. <...> Вообще, в идеале вижу себя в ближайшие годы владелицей небольшого приюта с бездомными кошками и собаками». В своих соцсетях она часто публикует фото с животными.

Кстати, дочь актрисы решила не идти по стопам матери, хотя получила актерское образование и даже сыграла в нескольких телесериалах. Сейчас девушка по-настоящему увлечена архитектурой и дизайном. О ней Шенер говорит так: «Она моя жизнь. Моя дочь — настоящий идеалист и очень напоминает мою героиню Фериде».

Дочь Айдан Шенер, Эджем.

Сейчас Айдан Шенер не только снимается в сериалах, но и является частой гостьей на всевозможных телешоу, а также принимает участие в театральных постановках. Всего на счету Шенер более 30 работ, и все они настолько разнообразны, что считать ее актрисой одной роли было бы несправедливо.