Как сложилась творческая судьба Руперта Гринта, который давно уже не забавный друг Поттера, а настоящий король драмы
Сложно поверить, что неуклюжий, но очень милый рыжий парень Рон Уизли покорил наши сердца больше 20 лет назад. Руперт Гринт тогда дебютировал и мгновенно прославился. После франшизы актер долгое время пребывал в застое. Но в конце концов ему улыбнулась удача. Не будем вас томить и расскажем, как Руперт Гринт пришел к актерской профессии, почему после поттерианы пропал с экранов и как наконец избавился от ярлыка актера одной роли.
Гринт с детства любил театр и занимался актерской деятельностью
Актер 22 года назад.
Хотя Руперт как-то признался, что в детстве мечтал стать мороженщиком, в младших классах он всерьез заинтересовался театром. С тех пор он постоянно участвовал в школьных спектаклях, а также посещал местный театральный кружок. Гринт настолько привязался к актерству, что у него даже появился любимый артист — Джим Керри. А в 16 лет Руперт бросил школу, чтобы полностью сфокусироваться на творческой карьере.
Роль Рона Уизли актер получил после того, как зачитал рэп
Гринт обожал книги о Гарри Поттере. Поэтому, когда он увидел по телевизору новость о том, что снимается фильм и проводится кастинг, тут же отправил заявку.
Чтобы получить роль, юный актер сам написал рэп о том, как хотел бы сыграть Рона Уизли, и снял видео, где он исполняет свой трек. Гринт не прогадал: его сразу заметили и пригласили на очную встречу. В итоге Руперт получил роль, хотя до этого никогда не снимался в кино и вообще играл только в одной школьной постановке.
Из-за поттерианы Руперт проворонил главную роль в другом фильме
Работа в фильмах про Гарри Поттера отнимала у актера огромное количество времени и сил. Поэтому на протяжении 10 лет, в течение которых снималась франшиза, Гринт с трудом мог участвовать в других проектах. Так, Руперт вынужден был отказаться от главной роли Остина Эймса в фильме «История Золушки». В итоге школьного красавчика сыграл Чад Майкл Мюррей.
Гринт не вживался в роль Рона — он играл самого себя
Актер говорит, что во многом похож на Рона Уизли. И не только внешне, но и по характеру. Гринт чувствовал себя единым целым со своим персонажем и к концу съемок франшизы уже не играл роль, а практически был самим собой. Руперту так удалось вжиться в образ, что его игру в поттериане отметил даже режиссер Мартин Скорсезе.
Кстати, однажды актер признался, что легко отзывается на имя Рон: «Это мое второе имя». В жизни Руперта в связи с этим единением с персонажем даже произошел один забавный случай.
«Гарри Поттер и узник Азкабана», 3-ю часть цикла, снимал новый режиссер. Чтобы познакомиться с юными актерами, он попросил Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттер), Эмму Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперта Гринта сочинить эссе о своих персонажах. Так вот, последний вовсе ничего не стал писать. И аргументировал это тем, что сам Рон поступил бы именно так.
За время съемок поттерианы Гринт снялся в 4 сторонних проектах
Несмотря на занятость, актер смог сыграть в нескольких фильмах помимо «Гарри Поттера», притом везде предстать в разных образах.
В 2002-м на экраны вышла комедия «Гром в штанах». Руперт сыграл здесь чудаковатого вундеркинда, страдающего отсутствием обоняния (в коллаже слева). Спустя 4 года Гринт снялся в ленте «Уроки вождения». Тут актер перевоплотился в мрачного подростка (в коллаже справа), подружившегося с пожилой эксцентричной актрисой.
В 2009-м Гринт появился в фильме «Вишневая бомба». Он предстал в неожиданном образе сердцееда (в коллаже слева), который соревнуется с другом за внимание девушки. Наконец, в 2010-м Руперт сыграл ученика бывалого преступника в ленте «Дикая штучка» (в коллаже справа). Для актера этот фильм стал еще и возможностью отвлечься от поттерианы и попробовать себя совсем в другом амплуа.
Хотя все 4 картины публика встретила прохладно, критики выделяли актерскую игру Руперта Гринта. Так, про его работу в фильме «Уроки вождения» сказали так: «Он демонстрирует врожденную естественность, смешанную с харизмой». А после роли в картине «Дикая штучка» критики не только похвалили Гринта, но и посулили ему успех в актерской карьере.
После поттерианы Гринт столкнулся с творческим кризисом
За время съемок во франшизе Руперт очень устал. Однажды он даже назвал свою роль в ней «удушающей». Тем не менее в 2009 году Гринт признался, что боится окончания съемок: «Я всегда думаю о том, что актерская карьера может закончиться для меня, когда завершится „Гарри Поттер“. У меня есть небольшой комплекс неполноценности по поводу моей игры».
В итоге после выхода последнего фильма у актера сразу появилось много свободного времени. Поначалу Гринту это нравилось. Но позже его все больше одолевала тревога: «Я не знаю, что еще могу сделать. Неужели я могу играть только одного персонажа?» Постепенно Гринт стал приноравливаться к другим образам и вырабатывать новую манеру игры.
Актеру предлагали так много однообразных ролей, что он даже хотел уйти из кино
В 2011 году вышла последняя часть франшизы о мальчике, который выжил. В одном из интервью Гринт разоткровенничался и рассказал, что после поттерианы ему не везло с предложениями. Он хотел играть серьезных, глубоких персонажей. А режиссеры предлагали Руперту десятки однотипных ролей, похожих на образ Рона Уизли.
Руперт Гринт в 2014 году.
В какой-то момент актер так отчаялся, что думал, не сменить ли ему профессию. В это время, кстати, Гринт исполнил мечту детства — купил фургон мороженщика. Тем не менее он продолжил играть в кино, а также в театре. В 2014-м актер даже дебютировал на Бродвее (на фото выше) и получил престижную награду.
В 2010-х Гринт сыграл лишь в 4 фильмах, зато часто появлялся в сериалах
Актер в 2015 году.
Пытаясь окончательно расстаться с образом Рона Уизли, он стал реже сниматься в кино. В 2010-х годах Гринт появился в 4 фильмах. Только в 2 из них актер сыграл главные роли. Зато они максимально отличались от привычного образа доброго волшебника.
В ленте «В белом плену» 2012 года Руперту досталась отрицательная роль летчика. А в картине «Лунная афера» 2015 года Гринт перевоплотился в мошенника, решившего подзаработать на своем приятеле. Еще в 2 лентах — «Опасная иллюзия» и «Клуб CBGB» 2013 года — актер сыграл второстепенные роли.
А вот в сериалах Гринта можно было увидеть чаще. Самые заметные его роли в 2010-х годах — в сериалах «Большой куш» (на фото слева), «По болезни» и «Убийства по алфавиту» (на фото справа).
Актер 8 лет ждал крутого предложения
После череды не самых заметных и даже провальных проектов в 2019 году актеру наконец-то улыбнулась фортуна. В последнее время Гринт снялся в нескольких успешных проектах. Его можно увидеть в главной роли в сериале «Дом с прислугой». Также актер появился в одном эпизоде сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Наконец, в феврале 2023 года в прокат вышел фильм «Стук в дверь» с участием Руперта Гринта.
Теперь актер предстает перед зрителями в совершенно другом амплуа: он все больше играет трагических, измученных персонажей. И, кажется, ему это идет. Критики не перестают хвалить работы актера.
Так, его роль в «Доме с прислугой» (на фото слева) назвали лучшей со времен поттерианы. По мнению критиков, Гринт показал уникальную манеру исполнения, а в его образе гармонично сочетались комичность и драматичность. Сам актер, кстати, признался, что никогда еще не чувствовал себя настолько естественно, будучи в образе.
Сейчас, после премьеры ленты «Стук в дверь» (на фото справа), критики вновь расхваливают Гринта. По их словам, актер продолжает блистать в образе сложного, сломленного жизнью героя и показывать, что он способен выйти за рамки одной роли.
Гринт гордится своей работой в поттериане, но наконец-то готов попрощаться с дебютной ролью
Актер в 2023 году.
Сейчас Гринт с теплотой вспоминает съемки в поттериане. А еще он рассказал, что не раз задумывался, куда повернула бы судьба и стал бы он вообще актером, если бы не роль Рона Уизли.
Руперту кажется, что вряд ли в его дальнейшей карьере будут картины масштабнее фильмов о Гарри Поттере. Тем не менее он признался, что готов окончательно расстаться с франшизой.
На вопрос о том, как Гринт относится к возможности переснять поттериану, он ответил: «Я хотел бы, чтобы „Гарри Поттер“ стал сериалом. Думаю, что позволить кому-то другому сыграть Рона Уизли — это как передать эстафетную палочку. Я словно оберегаю этого персонажа, ведь именно меня выбрали, чтобы воплотить его в жизнь. Это трудно отпустить. Но было бы неплохо».
Возможно, вы захотите еще почитать об исполнителях главных ролей в легендарной франшизе о Гарри Поттере:
- Удалось ли Дэниелу Рэдклиффу избавиться от хогвартской мантии и найти свое место в кинематографе
- «Я абсолютно счастлив быть отцом». Руперт Гринт назвал дочь Уэнсдэй и уже успел подарить ей волшебную палочку
- Почему только Эмме Уотсон удалось перерасти своего персонажа из фильмов о Гарри Поттере
- 11 фактов о Дэниеле Рэдклиффе, которому Гарри Поттер даже в подметки не годится