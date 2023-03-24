Как сложилась творческая судьба Руперта Гринта, который давно уже не забавный друг Поттера, а настоящий король драмы

Сложно поверить, что неуклюжий, но очень милый рыжий парень Рон Уизли покорил наши сердца больше 20 лет назад. Руперт Гринт тогда дебютировал и мгновенно прославился. После франшизы актер долгое время пребывал в застое. Но в конце концов ему улыбнулась удача. Не будем вас томить и расскажем, как Руперт Гринт пришел к актерской профессии, почему после поттерианы пропал с экранов и как наконец избавился от ярлыка актера одной роли.

Гринт с детства любил театр и занимался актерской деятельностью

Актер 22 года назад.

Хотя Руперт как-то признался, что в детстве мечтал стать мороженщиком, в младших классах он всерьез заинтересовался театром. С тех пор он постоянно участвовал в школьных спектаклях, а также посещал местный театральный кружок. Гринт настолько привязался к актерству, что у него даже появился любимый артист — Джим Керри. А в 16 лет Руперт бросил школу, чтобы полностью сфокусироваться на творческой карьере.

Роль Рона Уизли актер получил после того, как зачитал рэп

Гринт обожал книги о Гарри Поттере. Поэтому, когда он увидел по телевизору новость о том, что снимается фильм и проводится кастинг, тут же отправил заявку. Чтобы получить роль, юный актер сам написал рэп о том, как хотел бы сыграть Рона Уизли, и снял видео, где он исполняет свой трек. Гринт не прогадал: его сразу заметили и пригласили на очную встречу. В итоге Руперт получил роль, хотя до этого никогда не снимался в кино и вообще играл только в одной школьной постановке.

Из-за поттерианы Руперт проворонил главную роль в другом фильме

Работа в фильмах про Гарри Поттера отнимала у актера огромное количество времени и сил. Поэтому на протяжении 10 лет, в течение которых снималась франшиза, Гринт с трудом мог участвовать в других проектах. Так, Руперт вынужден был отказаться от главной роли Остина Эймса в фильме «История Золушки». В итоге школьного красавчика сыграл Чад Майкл Мюррей.

Гринт не вживался в роль Рона — он играл самого себя

Актер говорит, что во многом похож на Рона Уизли. И не только внешне, но и по характеру. Гринт чувствовал себя единым целым со своим персонажем и к концу съемок франшизы уже не играл роль, а практически был самим собой. Руперту так удалось вжиться в образ, что его игру в поттериане отметил даже режиссер Мартин Скорсезе. Кстати, однажды актер признался, что легко отзывается на имя Рон: «Это мое второе имя». В жизни Руперта в связи с этим единением с персонажем даже произошел один забавный случай. «Гарри Поттер и узник Азкабана», 3-ю часть цикла, снимал новый режиссер. Чтобы познакомиться с юными актерами, он попросил Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттер), Эмму Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперта Гринта сочинить эссе о своих персонажах. Так вот, последний вовсе ничего не стал писать. И аргументировал это тем, что сам Рон поступил бы именно так.

За время съемок поттерианы Гринт снялся в 4 сторонних проектах

Несмотря на занятость, актер смог сыграть в нескольких фильмах помимо «Гарри Поттера», притом везде предстать в разных образах. В 2002-м на экраны вышла комедия «Гром в штанах». Руперт сыграл здесь чудаковатого вундеркинда, страдающего отсутствием обоняния (в коллаже слева). Спустя 4 года Гринт снялся в ленте «Уроки вождения». Тут актер перевоплотился в мрачного подростка (в коллаже справа), подружившегося с пожилой эксцентричной актрисой.

В 2009-м Гринт появился в фильме «Вишневая бомба». Он предстал в неожиданном образе сердцееда (в коллаже слева), который соревнуется с другом за внимание девушки. Наконец, в 2010-м Руперт сыграл ученика бывалого преступника в ленте «Дикая штучка» (в коллаже справа). Для актера этот фильм стал еще и возможностью отвлечься от поттерианы и попробовать себя совсем в другом амплуа. Хотя все 4 картины публика встретила прохладно, критики выделяли актерскую игру Руперта Гринта. Так, про его работу в фильме «Уроки вождения» сказали так: «Он демонстрирует врожденную естественность, смешанную с харизмой». А после роли в картине «Дикая штучка» критики не только похвалили Гринта, но и посулили ему успех в актерской карьере.

После поттерианы Гринт столкнулся с творческим кризисом

За время съемок во франшизе Руперт очень устал. Однажды он даже назвал свою роль в ней «удушающей». Тем не менее в 2009 году Гринт признался, что боится окончания съемок: «Я всегда думаю о том, что актерская карьера может закончиться для меня, когда завершится „Гарри Поттер“. У меня есть небольшой комплекс неполноценности по поводу моей игры». В итоге после выхода последнего фильма у актера сразу появилось много свободного времени. Поначалу Гринту это нравилось. Но позже его все больше одолевала тревога: «Я не знаю, что еще могу сделать. Неужели я могу играть только одного персонажа?» Постепенно Гринт стал приноравливаться к другим образам и вырабатывать новую манеру игры.

Актеру предлагали так много однообразных ролей, что он даже хотел уйти из кино

В 2011 году вышла последняя часть франшизы о мальчике, который выжил. В одном из интервью Гринт разоткровенничался и рассказал, что после поттерианы ему не везло с предложениями. Он хотел играть серьезных, глубоких персонажей. А режиссеры предлагали Руперту десятки однотипных ролей, похожих на образ Рона Уизли.

Руперт Гринт в 2014 году.

В какой-то момент актер так отчаялся, что думал, не сменить ли ему профессию. В это время, кстати, Гринт исполнил мечту детства — купил фургон мороженщика. Тем не менее он продолжил играть в кино, а также в театре. В 2014-м актер даже дебютировал на Бродвее (на фото выше) и получил престижную награду.

В 2010-х Гринт сыграл лишь в 4 фильмах, зато часто появлялся в сериалах

Актер в 2015 году.

Пытаясь окончательно расстаться с образом Рона Уизли, он стал реже сниматься в кино. В 2010-х годах Гринт появился в 4 фильмах. Только в 2 из них актер сыграл главные роли. Зато они максимально отличались от привычного образа доброго волшебника. В ленте «В белом плену» 2012 года Руперту досталась отрицательная роль летчика. А в картине «Лунная афера» 2015 года Гринт перевоплотился в мошенника, решившего подзаработать на своем приятеле. Еще в 2 лентах — «Опасная иллюзия» и «Клуб CBGB» 2013 года — актер сыграл второстепенные роли.

А вот в сериалах Гринта можно было увидеть чаще. Самые заметные его роли в 2010-х годах — в сериалах «Большой куш» (на фото слева), «По болезни» и «Убийства по алфавиту» (на фото справа).

Актер 8 лет ждал крутого предложения

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

После череды не самых заметных и даже провальных проектов в 2019 году актеру наконец-то улыбнулась фортуна. В последнее время Гринт снялся в нескольких успешных проектах. Его можно увидеть в главной роли в сериале «Дом с прислугой». Также актер появился в одном эпизоде сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Наконец, в феврале 2023 года в прокат вышел фильм «Стук в дверь» с участием Руперта Гринта. Теперь актер предстает перед зрителями в совершенно другом амплуа: он все больше играет трагических, измученных персонажей. И, кажется, ему это идет. Критики не перестают хвалить работы актера.

Так, его роль в «Доме с прислугой» (на фото слева) назвали лучшей со времен поттерианы. По мнению критиков, Гринт показал уникальную манеру исполнения, а в его образе гармонично сочетались комичность и драматичность. Сам актер, кстати, признался, что никогда еще не чувствовал себя настолько естественно, будучи в образе. Сейчас, после премьеры ленты «Стук в дверь» (на фото справа), критики вновь расхваливают Гринта. По их словам, актер продолжает блистать в образе сложного, сломленного жизнью героя и показывать, что он способен выйти за рамки одной роли.

Гринт гордится своей работой в поттериане, но наконец-то готов попрощаться с дебютной ролью

Актер в 2023 году.