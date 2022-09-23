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Как выглядели 15+ знаменитых мужчин до того, как заблестели фирменной лысиной

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С годами многие мужчины начинают лысеть. И если для одних это становится поводом для переживаний, то другие видят в этом возможность сменить имидж на более брутальный. Так в свое время поступили и Джейсон Стейтем, и Майк Тайсон, и Питбуль. И вряд ли сейчас кто-нибудь скажет, что они от этого что-то потеряли. Лысина не только стала их визитной карточкой, но и придала им особого шарма.

Мы в ADME решили вспомнить, как выглядели знаменитые актеры, спортсмены и музыканты до того, как постриглись налысо.

Джейсон Стейтем

© Commonwealth Games / BBC, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Билли Зейн

Album Online / East News, Invision / Invision / East News

Бен Кингсли

© Fear is the Key / KLK and co-producers, Invision / Invision / East News

Кристофер Мелони

© Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Дейв Батиста

© Clen 17 / Wikimedia Commons, Invision / Invision / East News

Андре Агасси

ASSOCIATED PRESS / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Питбуль

© Pitbull / YouTube, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Майк Тайсон

ASSOCIATED PRESS / East News, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Сил

Джон Крайер

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Майкл Китон

Warner Bros. / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Associated Press / East News

Джон Траволта

PHOTOlink / Everett Collection / East News, Laurent Salmon / KCS / East News

Стив Харви

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Джо Роган

Courtesy Everett Collection / East News

Келли Слейтер

Courtesy Everett Collection / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Терри О’Куинн

© The Stepfather / Incorporated Television Company (ITC) and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Вуди Харрельсон

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, JP PARIENTE / JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

Кому из героев этой подборки, на ваш взгляд, с лысиной намного лучше, чем с богатой шевелюрой?

Фото на превью Album Online / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/Как выглядели 15+ знаменитых мужчин до того, как заблестели фирменной лысиной
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