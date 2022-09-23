Как выглядели 15+ знаменитых мужчин до того, как заблестели фирменной лысиной
С годами многие мужчины начинают лысеть. И если для одних это становится поводом для переживаний, то другие видят в этом возможность сменить имидж на более брутальный. Так в свое время поступили и Джейсон Стейтем, и Майк Тайсон, и Питбуль. И вряд ли сейчас кто-нибудь скажет, что они от этого что-то потеряли. Лысина не только стала их визитной карточкой, но и придала им особого шарма.
Мы в ADME решили вспомнить, как выглядели знаменитые актеры, спортсмены и музыканты до того, как постриглись налысо.
Джейсон Стейтем
Билли Зейн
Бен Кингсли
Кристофер Мелони
© Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Дейв Батиста
Андре Агасси
Питбуль
Майк Тайсон
Сил
Джон Крайер
Майкл Китон
Джон Траволта
Стив Харви
Джо Роган
Келли Слейтер
Терри О’Куинн
© The Stepfather / Incorporated Television Company (ITC) and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News
Вуди Харрельсон
Кому из героев этой подборки, на ваш взгляд, с лысиной намного лучше, чем с богатой шевелюрой?
Фото на превью Album Online / East News, Invision / Invision / East News
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