Как выглядели 15+ знаменитых мужчин до того, как заблестели фирменной лысиной

С годами многие мужчины начинают лысеть. И если для одних это становится поводом для переживаний, то другие видят в этом возможность сменить имидж на более брутальный. Так в свое время поступили и Джейсон Стейтем, и Майк Тайсон, и Питбуль. И вряд ли сейчас кто-нибудь скажет, что они от этого что-то потеряли. Лысина не только стала их визитной карточкой, но и придала им особого шарма.