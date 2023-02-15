Моника Беллуччи отказалась от изнуряющих диет и пластических операций, а все потому, что предпочитает естественное старение
Монике Беллуччи уже 58 лет, однако выглядит она прекрасно и совсем не торопится идти к пластическим хирургам. Более того, актриса — ярая противница искусственной красоты и предпочитает естественное старение. Мы решили разузнать, какими же принципами руководствуется эта итальянская дива, чтобы всегда выглядеть так неотразимо.
EAST NEWS, © Dix pour cent / Mon Voisin Productions and co-producers, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
- Пожалуй, Моника Беллуччи одна из немногих звезд, которые предпочитают естественное старение. Она не прибегает к помощи пластических хирургов, ведь актриса убеждена, что молодость не может длиться вечно. Тем более она сама как-то признавалась, что с возрастом становится все только красивее.
- Как-то Моника говорила, что обожает смотреть черно-белые фильмы с Джиной Лоллобриджидой и Софи Лорен, с дивами, которые вдохновляют ее. И попутно обмолвилась о том, что предпочитает морщины пластике. Она признавалась, что всегда стремится к гармонии. Видимо, именно поэтому актриса не гонится за тем, чтобы выглядеть значительно моложе своих лет.
- В 2016 году Беллуччи посмотрела свой последний на тот момент фильм «По Млечному Пути» и заметила, что вокруг ее глаз видны морщинки: «10 лет назад их не было. Я вижу, что я изменилась, но не сказала себе: „Боже мой! Как это чудовищно!“ Нет, наоборот, мне кажется все это весьма очаровательным. Может быть, лет через 10 я пойму, что это все же ужасно, но пока меня все устраивает».
- Она убеждена, что каждый человек вправе решать, прибегать ему к пластическим операциям или же нет. Но если они сделают кого-то счастливыми, то почему бы не обратиться за помощью к специалистам, уверена Моника. Вот ее размышления по этому поводу: «Когда я вижу женщину, которой не касались руки пластического хирурга, у меня даже в мыслях никогда нет такого, что ей надо бы подтянуть лицо. Наоборот, я думаю о том, какая же она очаровательная».
- Лучший отдых для актрисы — это массаж и уход за лицом, все эти процедуры успокаивают ее. Ну а свой день Беллуччи предпочитает начинать с холодного душа, ведь с помощью него кожа сохраняет эластичность и, по наблюдениям Моники, даже подтягивается. Также она использует термальную воду и восстанавливающий спрей для лица.
- Кинозвезда предпочитает не очень яркий мейкап. Чаще всего она наносит основу для макияжа, подчеркивает свои красивые итальянские глаза, завершает процедуру блеском для губ или помадой, иногда добавляет пудру и румяна. Как-то Моника говорила, что ей больше по душе так называемое «чистое» лицо, еще раз подтвердив, что является поклонницей естественной красоты.
- Актриса говорила, что особенно тщательно ухаживает за своими губами. В одном из интервью Моника поведала: «У меня довольно полные губы, которые имеют тенденцию к сухости, поэтому мне приходится постоянно их увлажнять. Губы очень важны, ведь с их помощью вы говорите, едите и целуетесь».
- Большое внимание Беллуччи уделяет и волосам. Она не использует утюжки-выпрямители для волос и фен, а также моет голову не чаще 2 раз в неделю. Возможно, именно поэтому ее шевелюра поражает своей красотой и сегодня.
- Итальянская дива признавалась, что не ходит в тренажерный зал каждый день и не очень-то следит за тем, что ест. Она сказала: «Я должна быть в хорошей форме, но это не значит, что худой». И продолжила: «С моим графиком ходить в тренажерный зал в 5:00, а потом заявляться на съемочную площадку в 6:00 — это уж слишком. Это просто невозможно! Я бы предпочла просто-напросто надеть черное платье».
- Моника не особо ограничивает себя в еде, более того, она очень любит вкусно поесть. Актриса говорила, что может есть все что угодно, но делает это в разумных пределах и никогда не винит себя за лишний кусочек чего-то вкусненького. Беллуччи признавалась: «Я итальянка и очень люблю еду. Я абсолютно всеядна, но итальянскую еду люблю больше всего». Но если ей нужно сбросить пару килограммов перед съемками, она ест чуточку меньше и предпочитает мясо, рыбу и овощи.
- В одном из своих недавних интервью актриса рассказала, что предпочитает есть макароны и ходить на случайные тренировки по пилатесу, а ограничения в еде и изнурительные спортивные нагрузки точно не для нее. Она добавила: «Я совсем не одержима. Я никогда не была худой, более того, я от природы пышная женщина».
- В этом же интервью актриса поведала: «Когда вы молоды, у вас есть то, что во Франции называют La Beauté du diable, то есть „красота дьявола“. Это красота молодости, и она совершенно естественна. Однако с возрастом все меняется, но, несмотря на все это, жизнь продолжается. Наше тело стареет, и нам так или иначе приходится иметь с этим дело. Однако если мы постареем, то можно сказать, что нам крупно повезло, ведь у нас долгая жизнь. Ну а когда тело начинает сдавать, то душа начинает возвышаться».
- Моника Беллуччи находится в полной гармонии с самой собой. Она размышляла на эту тему так: «Я чувствую себя комфортно с самой собой, но не потому, что я красивая. Я знаю много по-настоящему красивых людей, но их жизнь просто невыносима, а все из-за того, что они чувствуют себя некомфортно с самими собой. Ведь чувство комфорта — это не про то, как ты выглядишь, а про то, как ты себя чувствуешь».
Фото на превью AFP / EAST NEWS
AdMe/Кино/Моника Беллуччи отказалась от изнуряющих диет и пластических операций, а все потому, что предпочитает естественное старение
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