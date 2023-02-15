Моника Беллуччи отказалась от изнуряющих диет и пластических операций, а все потому, что предпочитает естественное старение

Монике Беллуччи уже 58 лет, однако выглядит она прекрасно и совсем не торопится идти к пластическим хирургам. Более того, актриса — ярая противница искусственной красоты и предпочитает естественное старение. Мы решили разузнать, какими же принципами руководствуется эта итальянская дива, чтобы всегда выглядеть так неотразимо.