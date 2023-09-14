Мы сравнили героев экранизаций про приключения Алисы и заодно выяснили, что по этому поводу думают зрители

Почти сорок лет назад на экраны вышел фильм «Гостья из будущего». Зрители тогда по уши влюбились в главную героиню Алису Селезневу и с трепетом следили за ее приключениями. Но в конце 2023 года наши чувства к предыдущему воплощению девочки с Земли ждет серьезная проверка на прочность: киношники готовятся выпустить современную экранизацию фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед».

Какой была Алиса из 80-х

Роль гостьи из будущего сыграла 12-летняя Наталья Гусева, которую выбрали более чем из сотни претенденток. Причем, во время проб она так разволновалась, что, упоминая свой год рождения, оговорилась и вместо 1972-го назвала 1872-й. После выхода фильма Наташа проснулась знаменитой. Поклонники заваливали ее письмами, а выйти на улицу и вовсе не представлялось возможным. У девочки даже выработалась привычка сутулиться и ходить с низко опущенной головой, чтобы не быть замеченной фанатами. Алексею Фомкину, который исполнил роль Коли Герасимова, к популярности было не привыкать: он уже успел засветиться в нескольких выпусках «Ералаша». Собственно, там его и заметил режиссер фильма.

В образы космических пиратов Весельчака У и Крыса вжились уже известные актеры Вячеслав Невинный и Михаил Кононов. Они же выступали и в роли сотрудников космопорта. Кстати, интерьеры космопорта снимались в зале московского аэропорта Шереметьево-2. Обстановку там практически не меняли, только на табло прибытия и отправления самолетов разместили соответствующие названия планет.

На волне популярности «Гостьи из будущего» было решено экранизировать еще одну повесть Кира Булычева. В итоге был снят фильм «Лиловый шар», действие которого происходит в космосе. По сюжету повзрослевшая Алиса отправляется вместе со своим отцом на встречу с космическим археологом Громозекой. Но вместо этого они натыкаются на заброшенный корабль «Черный странник». Увы, этот фильм не имел столь же оглушительного успеха, как первая часть приключений Алисы. Многие из зрителей даже не знали о его существовании.

Впрочем, если быть точными, то «Гостья из будущего» — вовсе не первая попытка рассказать зрителям о приключениях Алисы. В 1982 году был выпущен диафильм «100 лет тому вперед. Коля в будущем». В нем описывались события книги до момента прибытия Коли на космодром.

Какой будет современная Алиса

На конец 2023 года запланирована премьера нового фильма про Алису и Колю. Кинолента выйдет под названием «Сто лет тому вперед» и расскажет о девушке и юноше, которые живут в разных мирах. Коля Герасимов — в современной Москве, а Алиса Селезнева — на сто лет позже. Создатели фильма говорят, что сейчас у них есть все необходимые технические возможности, чтобы показать мир, созданный фантазией Кира Булычева.

В то время не было возможности рассказать эту историю на должном уровне. Ведь пересматривая сегодня «Гостью из будущего», понимаешь, насколько все выглядит наивно. А ведь картина, на минуту, вышла в одно время со «Звездными войнами». Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю. Михаил Врубель / Filmz

По сюжету Алиса должна найти маму, которую она потеряла, когда была еще ребенком. Из трейлера становится ясно, что в процессе поисков девушка познакомится с Колей и заодно спасет Вселенную от космических пиратов. На этот раз девочка с Земли выглядит гораздо старше. Ее роль исполнила 25-летняя выпускница ГИТИСа Дарья Верещагина. Коля Герасимов тоже повзрослел: его сыграл 21-летний Марк Эйдельштейн, который получил от журналистов прозвище «российский Тимоти Шаламе». На роль Весельчака У был выбран популярный актер Александр Петров. Космический пират в его исполнении стал похож на отрицательного героя голливудского блокбастера.

Сейчас в наш быт прочно вошли многие вещи, про которые писал Кир Булычев, — от видеофонов до умных будильников. Так что создателям нового фильма придется удивлять зрителей чем-то особенным. И, конечно, новой экранизации и ее героям придется выдержать непростое сравнение с предыдущей киноисторией про Алису. Пусть даже ее создатели и создали оригинальную версию, а не ремейк старого фильма. Слишком уж много поклонников у «Гостьи из будущего». Пожалуй, сейчас сложно найти человека старше 30 лет, который не бросал все свои дела и не прилипал к телевизору, когда на экранах появлялась заставка этого фильма. Да, старшее поколение имеет все основания настороженно относиться к попыткам снять что-то новое по мотивам их любимой фантастической истории. Но вполне возможно, что эта современная Алиса станет любимой героиней нынешних подростков.



О чем говорят зрители в ожидании новой экранизации

Может выйти любопытно, если это будет не пересъемка старого фильма, а свое видение истории об Алисе. © Ольга Черная / Дзен

Кажется, что детскую фантастическо-приключенческую книгу решили превратить в блокбастер. Возьмите другую историю! Расскажите как Алиса с Пашкой летали к профессору Рррр, или про конец Атлантиды, или возьмите ту же «Тайну третьей планеты», из которой может получиться нехилый триллер. А здесь видно попытку сыграть на чувствах ностальгирующей аудитории. © MlleArina — 3887 / Kinopoisk

Начало будет такое: «ученик 6 класса Коля Герасимов восьмой раз остается на второй год». © Rey P / Дзен

Главная героиня не похожа на Алису. Нужно было посмотреть на современных детей, выделить то хорошее, что в них есть, и те недостатки, которые характеризуют поколение. Современные дети дружат, занимаются спортом, смотрят фильмы, мечтают. С другой стороны — мало двигаются и общаются, не имеют мечты. И все одновременно. Почему бы не показать обычных подростков, в класс к которым попадает девочка из будущего? © ic99aau / Kinopoisk

Давно уже удивлялась, почему из «Алисы» Кира Булычева не делали современных фильмов, ведь там очень много интересного можно почерпнуть. © Logo007 / Kinopoisk