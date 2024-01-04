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Оказывается, многие фильмы нашего детства уже успели переснять. От некоторых мы немножко в трансе

Кино
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Все мы любим пересматривать на новогодние праздники наши любимые фильмы. Однако немногие знают, что у некоторых из них уже есть ремейки. Как, например, у картин «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Ирония судьбы, или с легким паром!» или «Гринч — похититель Рождества». Мы сравнили, как выглядят персонажи в старых и новых версиях культовых картин, на которых выросло не одно поколение.

1.

  • «Ирония судьбы, или с легким паром!», 1975 — Надя (Барбара Брыльска)
  • «Я люблю Новый год», 2015 — Тикку (Кангана Ранаут)
  • «Ирония судьбы в Голливуде», 2022 — Марго (Эмма Робертс)

2.

  • «Ирония судьбы, или с легким паром!», 1975 — Женя (Андрей Мягков)
  • «Я люблю Новый год», 2015 — Радхир (Санни Деол)
  • «Ирония судьбы в Голливуде», 2022 — Гриффин (Томас Манн)

3.

  • «Ирония судьбы, или с легким паром!», 1975 — Ипполит (Юрий Яковлев)
  • «Я люблю Новый год», 2015 — Ишан (Навин Чоудхри)
  • «Ирония судьбы в Голливуде», 2022 — Кип (Льюис Тан)

4.

  • «Ирония судьбы, или с легким паром!», 1975 — Галя (Ольга Науменко)
  • «Я люблю Новый год», 2015 — Рия (Танништа Чаттерджи)
  • «Ирония судьбы в Голливуде», 2022 — Клементина (Мэделин Петш)

5.

  • «Один дома», 1990 — Кевин (Маколей Калкин)
  • «Один дома», 2021 — Макс (Арчи Йейтс)

6.

  • «Один дома», 1990 — Кейт (Кэтрин О’Хара)
  • «Один дома», 2021 — Кэрол (Эйслинг Би)

7.

  • «Один дома», 1990 — дядя Фрэнк (Джерри Бэммен)
  • «Один дома», 2021 — дядя Блейк (Пит Холмс)

8.

  • «Чудо на 34-й улице», 1947 — Крис Крингл (Эдмунд Гвенн)
  • «Чудо на 34-й улице», 1994 — Крис Крингл (Ричард Аттенборо)

9.

  • «Гринч — похититель Рождества», 2000 — Гринч (Джим Керри)
  • «Злой», 2022 — Гринч (Дэвид Ховард Торнтон)

10.

  • «Гринч — похититель Рождества», 2000 — Синди Лу Кто (Тейлор Момсен)
  • «Злой», 2022 — взрослая Синди Сами-Знаете-Кто (Кристл Мартин)

11.

  • «Джентльмены удачи», 1971 — Евгений Трошкин / Доцент (Евгений Леонов)
  • «Джентльмены, удачи!», 2012 — Леша Трешкин / Смайлик (Сергей Безруков)

12.

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 — Нина (Наталья Варлей)
  • «Кавказская пленница!», 2014 — Нина (Настя Задорожная)

13.

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 — Балбес (Юрий Никулин)
  • «Кавказская пленница!», 2014 — Балбес (Николай Добрынин)

14.

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 — Трус (Георгий Вицин)
  • «Кавказская пленница!», 2014 — Трус (Семен Стругачев)

15.

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 — Саахов (Владимир Этуш)
  • «Кавказская пленница!», 2014 — Саахов (Геннадий Хазанов)

Многие из нас не обращали внимание на то, что актеры, которые когда-то засветились в культовых фильмах, десятилетиями позднее сыграли в современных картинах. Как, например, Лариса Удовиченко, которые многие помнят ее яркой роли в сериале «Место встречи изменить нельзя», спустя более 40 лет засветилась в многосерийке «Мир! Дружба! Жвачка!»

Фото на превью Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм, Кавказская пленница! / Продюсерский центр «Ильи Олейникова», Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм, I Love NY / T-Series and co-producers
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AdMe/Кино/Оказывается, многие фильмы нашего детства уже успели переснять. От некоторых мы немножко в трансе
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