Оказывается, многие фильмы нашего детства уже успели переснять. От некоторых мы немножко в трансе
Все мы любим пересматривать на новогодние праздники наши любимые фильмы. Однако немногие знают, что у некоторых из них уже есть ремейки. Как, например, у картин «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Ирония судьбы, или с легким паром!» или «Гринч — похититель Рождества». Мы сравнили, как выглядят персонажи в старых и новых версиях культовых картин, на которых выросло не одно поколение.
1.
- «Ирония судьбы, или с легким паром!», 1975 — Надя (Барбара Брыльска)
- «Я люблю Новый год», 2015 — Тикку (Кангана Ранаут)
- «Ирония судьбы в Голливуде», 2022 — Марго (Эмма Робертс)
2.
- «Ирония судьбы, или с легким паром!», 1975 — Женя (Андрей Мягков)
- «Я люблю Новый год», 2015 — Радхир (Санни Деол)
- «Ирония судьбы в Голливуде», 2022 — Гриффин (Томас Манн)
3.
- «Ирония судьбы, или с легким паром!», 1975 — Ипполит (Юрий Яковлев)
- «Я люблю Новый год», 2015 — Ишан (Навин Чоудхри)
- «Ирония судьбы в Голливуде», 2022 — Кип (Льюис Тан)
4.
- «Ирония судьбы, или с легким паром!», 1975 — Галя (Ольга Науменко)
- «Я люблю Новый год», 2015 — Рия (Танништа Чаттерджи)
- «Ирония судьбы в Голливуде», 2022 — Клементина (Мэделин Петш)
5.
- «Один дома», 1990 — Кевин (Маколей Калкин)
- «Один дома», 2021 — Макс (Арчи Йейтс)
6.
- «Один дома», 1990 — Кейт (Кэтрин О’Хара)
- «Один дома», 2021 — Кэрол (Эйслинг Би)
7.
- «Один дома», 1990 — дядя Фрэнк (Джерри Бэммен)
- «Один дома», 2021 — дядя Блейк (Пит Холмс)
8.
- «Чудо на 34-й улице», 1947 — Крис Крингл (Эдмунд Гвенн)
- «Чудо на 34-й улице», 1994 — Крис Крингл (Ричард Аттенборо)
9.
- «Гринч — похититель Рождества», 2000 — Гринч (Джим Керри)
- «Злой», 2022 — Гринч (Дэвид Ховард Торнтон)
10.
- «Гринч — похититель Рождества», 2000 — Синди Лу Кто (Тейлор Момсен)
- «Злой», 2022 — взрослая Синди Сами-Знаете-Кто (Кристл Мартин)
11.
- «Джентльмены удачи», 1971 — Евгений Трошкин / Доцент (Евгений Леонов)
- «Джентльмены, удачи!», 2012 — Леша Трешкин / Смайлик (Сергей Безруков)
12.
- «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 — Нина (Наталья Варлей)
- «Кавказская пленница!», 2014 — Нина (Настя Задорожная)
13.
- «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 — Балбес (Юрий Никулин)
- «Кавказская пленница!», 2014 — Балбес (Николай Добрынин)
14.
- «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 — Трус (Георгий Вицин)
- «Кавказская пленница!», 2014 — Трус (Семен Стругачев)
15.
- «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 — Саахов (Владимир Этуш)
- «Кавказская пленница!», 2014 — Саахов (Геннадий Хазанов)
Многие из нас не обращали внимание на то, что актеры, которые когда-то засветились в культовых фильмах, десятилетиями позднее сыграли в современных картинах. Как, например, Лариса Удовиченко, которые многие помнят ее яркой роли в сериале «Место встречи изменить нельзя», спустя более 40 лет засветилась в многосерийке «Мир! Дружба! Жвачка!»
AdMe/Кино/Оказывается, многие фильмы нашего детства уже успели переснять. От некоторых мы немножко в трансе
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