Оказывается, многие фильмы нашего детства уже успели переснять. От некоторых мы немножко в трансе

Все мы любим пересматривать на новогодние праздники наши любимые фильмы. Однако немногие знают, что у некоторых из них уже есть ремейки. Как, например, у картин «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Ирония судьбы, или с легким паром!» или «Гринч — похититель Рождества». Мы сравнили, как выглядят персонажи в старых и новых версиях культовых картин, на которых выросло не одно поколение.