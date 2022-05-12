10+ звезд, которые не выбирали эксклюзивных питомцев, а спасли пушистых друзей из приюта

Девиз «Не покупай, возьми из приюта» в последнее время все чаще берут на вооружение как простые смертные, так и звезды. В итоге у бродячих котов и собак появился шанс обрести не просто дом, но и по-настоящему роскошные апартаменты. Какие обрел, например, кот по имени Тимоти Шаламяу или пес Элвис Судейкис-Уайлд.

Мы в ADME питаем настоящую слабость по отношению к домашним животным и к добрым делам. В этой статье мы решили совместить любимые темы и рассказать о звездах, которые приютили у себя бездомных пушистиков.

Вупи Голдберг

Звезда Голливуда услышала историю котенка, которого нашли на мосту на проезжей части. Вупи Голдберг забрала кота домой. Он получил кличку Винни. Кстати, на тот момент у актрисы уже был один кот по имени Оливер.

Крис Эванс

У Криса Эванса не было собаки. До тех пор пока он не начал сниматься в фильме «Одаренная». Съемки одной из сцен проходили в собачьем приюте, и один щенок запал актеру в душу. Эванс забрал его себе и назвал Доджером. Теперь друзья не расстаются — они вместе тренируются и спят на одной подушке.

Дженнифер Энистон

В 2020 году у актрисы появился новый друг — щенок по имени Лорд Честерфилд. Звезда взяла его из организации Wagmor Pets, занимающейся поиском хозяев для бездомных животных.

Приянка Чопра

Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас в 2020 году взяли из приюта щенка, который стал их 5-й собакой. Малыша назвали Пандой. По словам актрисы, их новый питомец похож на плод любви хаски и австралийской овчарки.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт обожает кошек. И даже сняла в одном из своих клипов бездомного котенка — «актера» певице предоставила организация, которая пытается пристроить брошенных животных в добрые руки. Когда звезда взяла малыша на руки, она поняла, что не сможет с ним расстаться. Теперь он живет у нее дома, а зовут его Бенджамин Баттон.

Джона Хилл

Актер забрал себе 3-летнего питбуля, которого предыдущие хозяева бросили во время курортного сезона. Теперь собаку зовут Фиг, и, судя по фото, он очень доволен своим новым другом.

Нина Добрев

Актриса забрала из приюта очаровательного 9-недельного щенка-девочку по имени Маверик. По ее словам, новый друг похож на смесь бордер-колли и австралийской овчарки.

Колтон Хейнс

В 2020 году актер «усыновил» 2-летнего кота и назвал себя котопапой. А своему очаровательному питомцу дал имя в честь коллеги — Тимоти Шаламяу.

Оливия Уайлд

Звезда сериала «Доктор Хаус» выступает за то, чтобы животных не покупали, а брали из приютов. И сама подает пример своим поклонникам. В 2017 году у актрисы поселился щенок, которому Оливия и ее жених подарили не только дом, но и свои фамилии. Полное имя песика — Элвис Судейкис-Уайлд.

Зоуи Дешанель

Актриса так хотела собаку, что «удочерила» сразу двух — девочек Зельду и Дот, похожих друг на друга как две капли воды.

Райан Рейнольдс

Актер Райан Рейнольдс не собирался заводить собаку — он просто пошел в приют, чтобы подыскать любимца для своего парализованного друга. И он даже нашел идеальный вариант, но тут его внимание привлек сидящий рядом щенок. «Я видел, как этот большой, тупой ретривер уставился на меня. Я прошептал ему: „Эй, давай убираться отсюда к чертовой матери“. И он вскочил, как будто прекрасно понимал по-английски, прыгнул в мою машину, и с тех пор мы стали лучшими друзьями», — рассказал Рейнольдс в одном из интервью.