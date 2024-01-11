15 человек, у которых нашлось целое море любви для чужого ребенка

Чтобы усыновить и вырастить ребенка, перетерпеть все кризисы подросткового возраста и возможные проблемы со здоровьем, нужно обладать недюжинным терпением и золотым сердцем. Такими, как у героев этой статьи, которым мы беззастенчиво готовы петь дифирамбы за их доброту.

Хороших людей больше, чем мы думаем. И даже если человек вам сначала не понравился, не торопитесь высказывать свое мнение о нем: эти истории показывают, что первое впечатление — обманчиво.