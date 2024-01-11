15 человек, у которых нашлось целое море любви для чужого ребенка
Чтобы усыновить и вырастить ребенка, перетерпеть все кризисы подросткового возраста и возможные проблемы со здоровьем, нужно обладать недюжинным терпением и золотым сердцем. Такими, как у героев этой статьи, которым мы беззастенчиво готовы петь дифирамбы за их доброту.
- Мой бывший гендиректор построил бизнес своим умом и трудолюбием. У них с женой было двое родных детей, а они взяли еще 3-летних мальчика и девочку из детдома. Про мальчика все говорили, что намучаются они с ним. Думали, что у него расстройства аутистического спектра: перед сном он всегда себя тряс в разные стороны и так только засыпал. По врачам водили, не могли понять причину, пока один специалист из глубинки не сказал: «Разве вы не видите, что ребенка никогда не убаюкивали и не укачивали и он сам начал это делать?» Дома, уже усыновив малыша, жена начала его обнимать и укачивать, спустя некоторое время все странности исчезли. Сейчас эти двое — самые любящие дети в мире, им лет по 10, они с детства знают, что они усыновленные и искренне благодарны своим неродным родителям. © Bumbumlafsick / Pikabu
- 19 лет назад меня усыновили. И так уж вышло, что день усыновления совпал с маминым днем рождения — 4 мая. Мама всю свою жизнь подчеркивала, что я была лучшим подарком, который она когда-либо получала. 4 мая всегда был нашим днем. Мы проводили утро только вдвоем, вместе завтракали, смотрели фильм, шли на SPA-процедуры или по магазинам. В этот день мне разрешали пропустить школу. Вечер заканчивался тортом, и у мамы всегда были дополнительные свечи, чтобы я могла их задуть. Я чувствовала себя самым счастливым ребенком в мире и любила этот праздник даже больше, чем собственный день рождения. А однажды мамочка попала в больницу и свой день рождения была вынуждена провести там. Но и в тот год она решила устроить для нас праздник и уговорила персонал разрешить поставить проектор в палате, чтобы устроить вечер кино. © wraithkid / Reddit
- Меня усыновили еще младенцем. В детстве родители объяснили это так, что я думал, будто так происходит со всеми детьми. Мне сказали: «Твои биологические родители еще не были готовы стать мамой и папой. Агентство по усыновлению им помогло. Там убедились, что мы будем хорошими родителями, и мы усыновили тебя». Даже когда я понял, что в других семьях дети появляются не так, я по-прежнему считал, что усыновление — это нормально. А в ответ тем, кто считает «настоящими» лишь биологических родителей, я хочу сказать, что мои родители — это люди, которые были рядом, когда я ложился спать, когда болел, когда делал домашку. С которыми я порой ссорился, но они были со мной как в минуты радости, так и разочарования. А биологические родители... Мне приятно проводить время с ними, но мамой и папой я их никогда не назову. © Informal_Analysis / Reddit
- Решили с мужем усыновить второго ребенка. И вот привели к нам малыша Cашу: большие оттопыренные уши, маленькие глаза, редкие волосы, из носа течет. И он не улыбался совсем. Я еще подумала: «Его ж никто не возьмет». И воспитатели рассказали, что, да, к нему приходила женщина, увидела — и больше не вернулась. Я сразу же решила, что надо брать. А мужу этот мальчик — Саша — понравился. Он первый взял его на руки, и Саша заревел. Я его забрала, тот прекратил плакать, осмотрел меня — и заревел еще отчаянней. Мы сразу хотели подписать согласие на опеку, но заведующая сказала, что оформит документы только через 10 дней. Все 10 дней мы навещали Сашу. А потом он заболел, нас перестали пускать, документы мы подписать не успели. Когда он выздоровел, я подписала согласие на прием ребенка в семью. Потом побежала к Саше, провела с ним час, отнесла в группу и только отошла, как вопль «Мама!» разорвал тишину. Я бросилась назад, плакали оба. Я не могла его отпустить. С трудом отдала воспитателю. Всю обратную дорогу на работу я ревела. Отдали его нам в одном подгузнике, без какой-либо одежды, но это было неважно. Любовь к сыну зарождалась через жалость и слезы, но оказалась сильной. © Samarga / Pikabu
- Когда дочери было 14, решили рассказать ей, что она на самом деле неродная. Ее удочерили совсем крошкой. Подумали, что лучше самим рассказать правду, чем эту правду она узнает от кого-то другого. Объяснили, что никто не осудит, если она захочет искать биологических родителей — ее право. Дочка в шоке. Всю ночь не могла уснуть. Она думала о родных родителях. Кто они? Почему ее бросили? Надо ли их искать? Она страдала, не понимая, зачем ей эта правда. И мы задали ей вопрос: «А разве тебе плохо с нами? Что от этой правды изменилось? Больше мы не родители тебе?» Объяснили, как мы ее любим и что она для нас — самая родная. Дочка думала, вспоминала, переваривала все. Неделю, другую. И, наконец, сказала, что ей другие родители не нужны, что мама и папа — это те, которые воспитали. И крепко нас обняла. © Карамель / VK
- С женой удочерили девочку и усыновили мальца. Родственники крутят у виска: «Жена и ты здоровы, че брать чужих несмышленышей?» Даже пытались насильно отобрать моих детей. В общем, нет у меня больше родственников, кроме детей и жены. © Подслушано / Ideer
- Я на добровольных началах был наставником для 10-летнего мальчугана и в какой-то момент решил усыновить его. Когда все официальные процедуры были завершены, малыш расплакался. Он сказал, что любит меня, а этот день — лучший в его жизни. Сейчас мне уже за 80, недавно я стал подыскивать дом престарелых. Сын же настоял на том, что я переехал к нему и его семье. Я отнекивался, но пришлось уступить. © HiBrucke6 / Reddit
- Всю жизнь любила собак и на прогулке с псом с такими же собачниками много общалась. И вот один знакомый мужик рассказал историю, которая как-то приключилась с ним. Гулял он с собакой зимой, и вот на очередной такой прогулке его собака начала активно разрывать сугроб. Он уже ее и так звал, и эдак — роет и все тут. Ну решил он посмотреть, что там. А там, в яме подвальной, в тряпках лежит младенец. Живой! Девочка! Мужик ее отправил на скорой в больницу, девочка выжила. А оттуда он ее забрал и удочерил. У них с женой дети не получались. Снежаной назвали. Я еще тогда удивлялась: так просто? А он говорит, мол, да, отдали и оформили на нас с женой, как нашу дочь. © uitslipochtli / Pikabu
- Мои родители взяли ребенка из детского дома. Ему тогда было 3 года. Наверное, я навсегда запомню его глаза, когда сказала ему, что теперь все конфеты и игрушки в этом доме его. Он двумя руками обнял корзинку с конфетами и убежал в комнату. Захожу к нему, а он на полу сидит и испуганно засовывает все подряд конфеты в рот. Шесть лет прошло — гоняет по дому как хозяин, строит всех, да и конфеты уже так не впечатляют. © Подслушано / Ideer
- У меня перед Новым годом появилась дочь: сразу 13 лет от роду, на голову выше меня. Она достала маму, мама достала нас. Когда предложили забрать ребенка к ее папе и мне, сопротивление мамы длилось 15 минут, а сама девочка согласилась сразу. Переехала к нам за 200 километров от мамы, поменяла школу, и вот теперь мы воюем. Учится плохо, интересуется только телефоном, но мы не сдаемся. Надеюсь, не зря выдернули ее из родного дома. Вчера сама девочка мне сказала: «Если вдруг ты с папой жить не захочешь, я все равно с тобой останусь». © ShoVak / Pikabu
- Я взяла мальчика из дома ребенка. Мы с мужем оба не можем иметь детей. Полгода собирали документы, проходили медкомиссии. Когда забирала ребенка, было очень волнительно. Я принесла одежду красивую, трусишки, сандалики, а у меня все забрали и унесли. Пока я подписывала документы и слушала рекомендации по питанию и воспитанию, его переодели и привели. Я расплакалась: такой маленький, беленький, увидел меня и заулыбался. А в это время моя тетя стояла у ворот дома ребенка и вся тряслась: вдруг не отдадут. Сейчас ему 13 лет, мы проходим все стадии пубертатного периода от прыщей до швыряния учебников. Но ничего, справимся. © Настя Анук / ADME
- 2 года назад мы с мужем усыновили мальчика. К 3 годам он знал всего 2 слова, играть не умел с игрушками, прыгать не умел, бегать тоже, а как на улицу вышли — все, словно пылесос, в рот тянул. Ставили ему задержку речевого и психического развития. Было сложно. Сейчас, спустя 2 года, могу сказать, что мы почти пережили адаптацию и какое же это счастье, что не сломались, что выдержали. Сын говорит лучше, чем одногодки, поет, танцует, сам что-то сочиняет, логическое мышление развито. А сколько он нам дает любви... © Hallina18181 / Pikabu
- Подруга детства рассказала свою историю. Она была старшей дочкой в семье, ей было 13 лет, а младшей — 4. Отец по командировкам мотался несколько раз в год, неплохо зарабатывал. Мать сидела дома с дочерями. И вот однажды мать поехала на море и там познакомилась с мужчиной. Любовь-морковь. Она мужу призналась, развелись. Через некоторое время подруга окончила школу и поступила в вуз в другом городе. А у матери и отчима родилась дочь с синдромом Дауна. Ну отчим и сбежал с концами. И вот спустя год папа подруги начал их семье помогать, так как мать сама не справлялась. Суд да дело, спустя год они стали жить вместе: подруга, ее мама с папой, ее сестра и дочь от отчима. Спустя время ее родная сестра подросла и тоже поступила в вуз. И вот их папа живет с мамой и ее дочерью от второго брака. Дочь любит как свою. Говорит, что они, родные дочери, даже ревнуют немного. © BuketGvozdei / Pikabu
- Меня усыновили из Китая еще в младенческом возрасте. Мои родители старались вовлекать меня в родную культуру, как могли, но я все равно часто чувствовала себя обделенной в этом плане. Больше всего меня задело то, что, когда родители подавали мои документы на получение гражданства, они убрали мое второе, китайское имя. И объяснили, что, скорее всего, это имя мне дали не биологические мама и папа, а сотрудники приюта. Но меня все равно задело. И вот прошли годы, я закончила учебу, и тут папа сказал, что открыл на меня небольшой инвестиционный счет. Я увидела, что моим вторым именем значится то самое, что мне дали в Китае. Это было так трогательно, что я расплакалась. Для меня такое счастье, что теперь его добавят в мои официальные документы. © AphroditeDraws / Reddit
- Наши мама и папа развелись, когда мне было 5 лет. Папаша был весьма фиговым отцом. Когда мы с моим младшим братом оставались у него, то ходили голодные, так как он только то и делал, что общался онлайн с женщинами и играл в видеоигры. Мама же из кожи вон лезла, чтобы прокормить нас. Отец не помогал нам совсем, во время командировок мамы мы оставались у тети и дяди. С ними же вместе и за их счет мы ездили в отпуск. Так что, когда в начале 2000-х у моей мамы обнаружили онкологию, она попросила тетю на всякий случай усыновить нас. Отец был зол и заявил, что мои тетя и дядя пытаются отобрать у него детей. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы я тогда не расплакалась и не сказала, что не хочу жить с ним. С того дня отец у нас не появлялся. Как итог, мои тетя и дядя усыновили нас с братом. Когда мне было 15, а брату 13, мамы не стало. Но благодаря ее решению наша жизнь сложилась удачно: тетя и дядя заботились о нас как о своих детях, старались расширить наш кругозор. Я выросла и каждый раз, отсылая открытку приемным родителям, пишу дяде, что он — мой настоящий отец, пусть и не по крови. © rivlet / Reddit
Хороших людей больше, чем мы думаем. И даже если человек вам сначала не понравился, не торопитесь высказывать свое мнение о нем: эти истории показывают, что первое впечатление — обманчиво.
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