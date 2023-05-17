Что на самом деле делают мухи, когда садятся на еду

Мух можно встретить везде. Буквально. Считается, что мухи зародились в Азии, но в наши дни они живут везде, где бывают люди, исключая разве что Антарктиду и, может быть, пару островов. Мухи путешествуют по океанам вслед за людьми, но они очень не любят одиночество. В дикой природе и пустынях, где нет людей, вы не найдете ни одной мухи. Мы их хорошо знаем, но есть один сверхважный вопрос: зачем мухи трут свои лапки? Оказывается, они просто их чистят. У мухи есть волоски по всему телу. Волоски на конечностях служат детекторами при полете, поисках пищи и других видах деятельности, поэтому мухи должны постоянно держать лапки чистыми. Вот почему они трут их друг о друга при каждом удобном случае. Их конечности чувствительны, и они служат более чем одной цели. На лапках есть вкусовые рецепторы, поэтому мухи могут дегустировать лапками. Они приземляются на потенциальную пищу и бродят по ней, пробуя ее на вкус, прежде чем съесть. Мухи не умеют жевать, поэтому они придерживаются полностью жидкой диеты и пьют свою пищу. Если пища, которую они выбрали в качестве следующего блюда, твердая, у них есть специальный ритуал, чтобы сделать ее съедобной. Муха срыгивает пищеварительные соки на свою будущую пищу, и эти соки разбивают ее на мельчайшие кусочки, которые можно выпить. Кроме того, выплевывание этих соков освобождает место в желудке для новой пищи.

Мухи довольно часто садятся на нашу еду. Они могут казаться безобидными, но это совсем не так. Для начала, они плюют на вашу еду, что уже достаточно неприятно. Но это еще не всё. Вы должны помнить, что мухи садятся везде, и это не только цветы, но и всякая гадость. Мухам эта гадость особенно нравится: гниющие продукты, помойки и даже что-то похуже. Поэтому их конечности собирают все микробы из этих мест. Когда мухи садятся на вашу еду, они заражают ваше блюдо. Некоторые из микробов, которые они переносят, могут вызывать такие заболевания, как холера и тиф. Однажды даже провели эксперимент, чтобы продемонстрировать, как это работает. Было две миски: в одной находился красный порошок какой-то специи, а в другой — белый рис. Туда пустили мух, и они перелетали из миски со специями в миску с рисом и обратно. Вскоре рис покрылся красной специей. Теперь замените безобидную специю на что-то более мерзкое, а рис — на ваш ужин. Поэтому всегда накрывайте еду, чтобы какая-нибудь муха не гуляла по ней, не наступала и не плевала на нее. Когда едите, обязательно отгоняйте мух. Но не волнуйтесь, если какая-то назойливая муха успеет на секунду сесть на ваш бутерброд, прежде чем вы ее прогоните. Не нужно выбрасывать бутерброд: если вы действовали быстро, то вы в безопасности. Кроме того, эксперты утверждают, что у среднестатистического здорового человека достаточно сильная иммунная система, чтобы противостоять такой мелочи.

Несмотря на то, что мухи противные и надоедливые, жужжат вокруг и щекочут вас своими лапками, они приносят определенную пользу. Они отвечают за опыление цветов: они собирают с них нектар, который прилипает к волоскам на их теле, а затем опыляют следующий цветок, садясь на него. Кроме того, если бы мух не было, наша планета была бы еще более грязной: мухи перерабатывают часть человеческих отходов. Мухи также являются важной частью экосистемы, поскольку они служат пищей для птиц, пауков, ящериц, лягушек и многих других животных. Без мух все они вымерли бы. Помимо суперспособности пробовать лапками, у мух есть и другие интересные свойства. Они могут ходить как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям, и даже вверх ногами. Это происходит потому, что каждая лапка мухи имеет две подушечки с крошечными волосками, которые вырабатывают клейкое вещество, позволяющее мухам хвататься за всё что угодно. У мух уникальные глаза с комплексом из шести тысяч и более простых глаз внутри каждого из двух сложных глаз. Глаза мух не двигаются, но их обзор составляет почти триста шестьдесят градусов. Они могут видеть за своей спиной. Поэтому, где бы вы ни находились, муха определенно видит вас и любую другую опасность одним или несколькими из тысяч своих мониторов. Помимо двух сложных глаз, у мух также есть три простых глаза на лбу, которые служат компасом и позволяют им ориентироваться.

У них также потрясающая реакция. Вы когда-нибудь задумывались, почему так трудно прихлопнуть муху? Ну, для мухи мы — ленивцы. Это потому, что они видят всё в замедленной съемке по сравнению с нами. Виды по-разному воспринимают скорость. Скорость, которую видим мы, будет вдвое быстрее для черепахи. А для мухи она будет в четыре раза медленнее. Поставьте видео на четверть скорости и представьте, что кто-то приближается к вам в таком темпе. Именно так вас видит муха. Так что да, у нее достаточно времени, чтобы убежать. У мух всего один комплект крыльев. Но в дополнение к паре крыльев у них есть так называемые жужжальца, которые позволяют им быстро взлетать. Миллионы лет назад жужжальца служили второй парой крыльев. Сейчас они помогают не только взлетать, но и балансировать в воздухе. Если муха потеряет одно из жужжалец, она начнет летать по кругу. А если пропадут оба, то она вообще не сможет летать. Кроме того, несмотря на то, что их крылья движутся до тысячи раз в минуту, мухи летают очень медленно, развивая скорость всего семь километров в час. Если муха обитает в городской местности, где вокруг достаточно людей и мусора, она не улетает далеко от места жительства, ее территория составляет чуть больше километра. Сельские мухи путешествуют гораздо больше, и они могут улетать на расстояние до одиннадцати километров за один раз.

Муха живет недолго: срок ее жизни составляет всего около тридцати дней. Но за это время она откладывает в среднем от пятисот до восьмисот яиц — не за один раз, конечно. За один присест она откладывает по семьдесят пять — сто яиц. Яйца вылупляются в течение двадцати четырех часов, и в общей сложности требуется неделя, чтобы яйцо превратилось во взрослую муху, после чего цикл повторяется. В более холодном климате этот процесс может занять вдвое больше времени. Древесная муха — самая крупная муха. Она обитает в Центральной и Южной Америке и может вырастать до восьми сантиметров. Кстати, у мух есть «постели», или, скорее, любимые места для ночлега и сна. Они находят удобное место — где-нибудь поблизости от источника пищи — и приходят туда отдохнуть на ночь.