Почему «Титаник» не могут достать со дна океана

В то время, когда он был построен, «Титаник» был одним из самых роскошных пассажирских судов с парадной лестницей, бассейном и спортивным залом. Люди считали его непотопляемым благодаря его системам безопасности. Трагическое затопление во время первого рейса в тысяча девятьсот двенадцатом доказало, что это совсем не так. Лишь в восемьдесят пятом году затонувший «Титаник» был вновь обнаружен с помощью гидролокационных технологий. С тех пор с «Титаника» были подняты тысячи предметов, многие из которых были выставлены на всеобщее обозрение или проданы с аукциона. Такие вещи, как ювелирные украшения, спасательный жилет, меню из ресторана корабля или даже образец ковра из каюты первого класса, рассказали истории многих людей, находившихся на борту.

Ученые неоднократно пытались придумать, как поднять «Титаник» на поверхность. Не для того, чтобы на него могли посмотреть. А чтобы как следует изучить. И, что более важно, чтобы остановить его от еще большего разрушения на дне океана: некоторые предлагали заполнить затонувшее судно шариками для пинг-понга, чтобы оно всплыло, а другие даже рассматривали возможность закачать в него сто девяносто тысяч тонн вазелина. Было предложено еще одно креативное решение: использовать гигантский коготь или совок для подъема «Титаника». Но никто не придумал этого устройства. Также предлагали заключить корабль в айсберг из полумиллиона тонн жидкого азота, который всплыл бы на поверхность, но все стратегии пришлось отмести, поскольку «Титаник» слишком хрупок, чтобы его можно было когда-нибудь восстановить. Знаковые перила на носу «Титаника» находятся под угрозой обрушения, а бактерии, питающиеся металлом, продолжают лакомиться обломками лайнера. Компания, занимающаяся подводными исследованиями, планирует собирать данные о разрушении корабля в ходе ежегодных экспедиций. Ученые надеются, что это поможет им узнать больше о «Титанике». И об экосистеме, которую создают затонувшие корабли. Более чем столетний океанский лайнер также ежедневно повреждается глубоководными течениями. Некоторые эксперты предсказывают, что корабль может исчезнуть через несколько десятилетий из-за дыр в его корпусе. Палуба, на которой толпились пассажиры, когда лайнер тонул, обрушилась. Спортивный зал рядом с парадной лестницей также обвалился, а экспедиция две тысячи девятнадцатого года обнаружила, что ванны капитана, которая стала видна после того, как упала внешняя стена капитанской каюты, больше нет.

Эти ежегодные экспедиции также собирают данные о существах, обитающих в этом месте, включая крабов и кораллы. Удивительно, но многие виды были замечены только на месте крушения «Титаника», поэтому ученым интересно узнать о них больше. Самое известное из всех этих существ — Halomonas titanicae. Эта бактерия была обнаружена на обломках «Титаника» и интересна тем, что процветает в чрезвычайно соленой среде. Кроме того, в отличие от других видов бактерий, она устойчива к нескольким антибиотикам. Возможно, именно из-за этой супербактерии разрушение железного корпуса корабля произошло так быстро. Экспедиция также осматривает обломки корабля и разные артефакты. Здесь до сих пор сохранились личные вещи пассажиров, такие как одежда и багаж. Одна из самых интересных историй об артефактах «Титаника» — это история обуви пассажиров. Большинство потерянных предметов с «Титаника» испортились или исчезли. Но только не обувь. Похоже, ботинки смогли противостоять суровым условиям. Более того, кожа обуви прекрасно сохранилась. Возможно, благодаря танину — веществу, используемому в процессе ее дубления. Это вещество помогает обуви противостоять разрушительным бактериям, обитающим под водой. Все эти исследования, возможно, привели вас в восторг. Если это так, то знайте, что вы даже сможете присоединиться к экспедиции! Чтобы лично исследовать «Титаник», вам нужно заранее подать заявку на участие в миссии компании OceanGate, ответственной за это путешествие. Однако за этот опыт придется заплатить двести пятьдесят тысяч долларов! Несмотря на стоимость, такое точно бывает раз в жизни, а экспедиция пользуется большим спросом из-за ограниченного количества свободных мест.

Если вы можете позволить себе это исследование, у вас будет возможность сотрудничать с известными специалистами в области океанографии, «Титаника», ДНК и океанских глубин. Проживание и питание на судне включены, как и обучение со стороны специалистов до и во время миссии. Наконец, вам даже не придется брать с собой снаряжение, поскольку экспедиционное оборудование также включено в стоимость. Конечно, с годами устройство лайнеров совершенствовалось, и сейчас мы располагаем лучшими технологиями, чем те, что были доступны на «Титанике». Но этот корабль остается удивительной частью истории благодаря своим особенностям. Например, свисток «Титаника» был достаточно громким, чтобы быть услышанным на расстоянии более восемнадцати километров. А корпус корабля был окрашен специальной смесью красного свинца и льняного масла, которая эффективно предотвращала рост водорослей и других морских организмов. Но, несмотря на распространенное мнение, знаковая четвертая дымовая труба использовалась только для вентиляции и эстетики. Вероятно, одним из самых больших недостатков корабля было количество спасательных шлюпок. Несмотря на размеры лайнера, на борту «Титаника» их было всего двадцать — явно недостаточное число для спасения всех пассажиров после столкновения с айсбергом.