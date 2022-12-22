15 историй о том, как дети оказались мудрее взрослых и те обалдели от такого урока жизни
Дети всегда искренни в своих словах и желаниях. Не зря так часто все повторяют фразу: «Устами младенца глаголет истина». Иногда даже кажется, что ребятня понимает эту жизнь лучше нас, несмотря на то что опыта у нее гораздо меньше. Мы вдохновились историям, когда дети преподали взрослым такой урок мудрости, что те только диву дались.
- Мне 40, и я не гонюсь за штампом в паспорте. От 1-го брака у меня есть двое прекрасных детей — сын и дочка. Сейчас встречаюсь с мужчиной, но отношения не оформляем: нам и так хорошо. Забирали с ним как-то сына из бассейна, тот видит обувную коробку на заднем сиденье и спрашивает: «Миша купил зимние ботинки?» Я: «Да». И сын как выдаст: «Он сейчас будет самый модный и крутой, нельзя упускать такого мужчину!» Я ему в ответ, мол, никто и не собирается упускать. Сын: «Почему же вы тогда только встречаетесь, а свадьбу не играете?» И тут я серьезно задумалась. © Палата № 6 / VK
- У сына не получалось прицепить ключ на брелок. Забираю у него, цепляю и говорю: «Да, тяжело тебе в жизни будет!» А он мне отвечает: «Скажи, а тебе легко живется?» Я аж на пару часов в себя ушел. © elf2000 / Pikabu
- У младшего сына выпал первый молочный зуб. О, сколько было счастья! Прыгал от радости, бабушкам-дедушкам позвонил, фее загадал подарить сюрприз или денежку. Сказано — сделано, супруг зуб забрал, вместо него под подушку ₽ 100 положил. А наутро счастливый младший вещал на всю квартиру, что фея принесла ему деньги: купюру и монетку! ₽ 110 — целое состояние! И тут старший сын мне тихонько так: «Мам, это я ему из копилки ₽ 10 дал, ночью специально вставал. Я просто боялся, что вы забудете». Да, мы не очень ответственные родители: забывали старшему по 3 дня подложить выкуп за зуб. Но теперь есть надежда, что воспитываем детей правильно. © kilkaalilka / Pikabu
- 4-летний сын как-то спросил: «Откуда я появился?» Я как самый смелый в семье рассказал, что папа и мама полюбили друг друга, устроили свадьбу, сильно обнялись и через 9 месяцев он родился. Ребенка ответ устроил. Через неделю — снова этот же вопрос. Супруга завела про капусту, аиста. Сын послушал и прервал ее: «Нет, мама, пусть лучше папа рассказывает, у него интереснее». © CheCapral / Pikabu
- — Мама, — задумчиво спрашивает младшая дочь, — а может ли человек превратиться в кошку?
— Нет, солнышко, не может.
— Даже если будет много и часто вести себя как кошка? — продолжает дочь, облизывая тарелку.
— Нет, солнышко.
— Это все потому, что волшебства не существует?
— Ну да, а ты что, хочешь превратиться в кошку? — растерянно спрашиваю я.
— Нет, мама. Но я очень этого боюсь. © CassiopeiaM / Pikabu
- Как-то были в торговом центре с 11-летней дочкой. Захотелось ее порадовать каким-нибудь подарком, а она: «Нет, папа, не трать деньги, мне ничего не нужно». Я предложил примерить красивое платье, но она не захотела: «Нам тогда не хватит денег на обратную дорогу». Я сказал ей не волноваться, проверил свой кошелек, и оказалось, что у меня было достаточно денег, чтобы заплатить за платье, но не хватило бы нам на проезд в автобусе. Тогда я понял, что моя 11-летняя дочь повзрослела. © Ashwan Goorsaha / Quora
- Покупаю мужу в подарок парфюм, рядом вертится 6-летняя дочка. Пока расплачиваюсь, спрашиваю у кассира: «Можно ли положить в тот красивый пакет?» С такой упаковкой выходило много покупателей. А она в ответ резко: «Это для люкса». Я неловко молчу. Дочка аж покраснела и как спросит звонким детским голосом: «А для покупателей люкса есть люкс-кассир или только вы?»
- Мои 3-летние близнецы устроили потасовку за право играть с розовым самокатом. Победил сын, и дочка, чувствуя себя глубоко преданной, плакала навзрыд. Я утешал ее 10 минут. А потом смотрю — прошло всего ничего времени, а близнецы снова играют вместе как ни в чем не бывало. И тогда я понял: дети не держат обид. Как только они проживают эту эмоцию, они отпускают ее. Дети прощают, не осознавая, что прощают. Просто они хотят получать удовольствие от жизни, а это невозможно, если вы заняты только своими обидами. © Ben A. Wise / Quora
- Каждое лето мы с мужем отправляем нашего 10-летнего сына на отдых к моим родителям. Сыну там нравится все, кроме одного — утренних подъемов. Он тот еще любитель поспать. А у моего папы есть любимое занятие: будить внука игрой на баяне. Где-то неделю сын терпел, а потом из разговора с мамой я узнала, что он вычудил. Сын нашел в интернете какой-то ансамбль, написал им, оставил номер моего папы, и теперь папа играет там на баяне с утра и до ночи. Довольны остались все, но я до сих пор удивляюсь, как мой ребенок до такого додумался. © Палата № 6 / VK
- Давным-давно я работал вожатым в лагере. Утром, когда я встречал всех детей, мама одного мальчугана отвела меня в сторонку и прошептала: «У сына заболевание, от которого кожа на руках шелушится. Если вдруг родители или другие дети будут спрашивать, это не заразно». Я посочувствовал мальчику: дети иногда бывают жестоки. Однако вскоре я заметил, что у него появился друг, остальные же дети, как я и предполагал, высмеивали мальчугана. Но он не обращал на них внимания. Когда я спросил, как у него это получается, ответ поразил: «Я не пытаюсь подружиться с теми, кто смеется над моей болезнью. Те, с кем я играю, не судят меня по моим рукам». Я был поражен и с тех пор всегда пытался применить этот урок в своей жизни. © Michal Bernolak / Quora
- Как-то я отвозил детей домой, а сразу после мне нужно было на работу. Поэтому вел машину немного быстрее, чем обычно. Сын, сидевший на заднем сиденье, сказал мне: «Папа, не гони так быстро». И дочка его поддержала: «Это не поможет тебе приехать раньше». Внезапно колесо машины попало в яму на дороге, которую я не заметил, потому что ехал чуть быстрее. Мне пришлось его менять, что заняло около 20 минут. В тот день я пришел на работу с опозданием на 20 минут. Когда я рассказал об этом дочери, она лишь заметила: «Видишь, папа, ты мог бы успеть вовремя, если бы послушал нас». © Ashwan Goorsaha / Quora
- У нас в семье традиция: незаметно подбрасывать детские подарки под елку, будто Дед Мороз приходил. И каждый год между детьми происходили бои за правду: старший доказывал существование Деда Мороза (родителей в комнате не было, окно открыто, факты налицо), младший в этом агрессивно сомневался, но доказать ничего не мог. Однажды мы положили под елку черепашек-ниндзя. Спустя несколько месяцев младший сын перед сном подозвал меня к себе и, хитро щурясь, заявил: «Мама, знаешь, как я узнал, что это ты тогда подложила нам подарки? Вчера ты спросила меня: „Альберт, где та черепашка, которую я вам купила?“» Так Штирлиц и посыпался. © DavidAlbert / Pikabu
- На часах было 8:50, я смотрела, как мой сын щиплет за завтраком омлет, и с тоской думала, что мы уже опоздали в школу. Вопрос был лишь в том, стоит ли его поторопить, забрать тарелку и отвезти в школу как можно быстрее. Однако по своему опыту я знала, что спешка только расстраивает нас обоих. И решила не торопить сына. В 9 утра он расправился с омлетом, и я его отвезла в школу. Так как мы уже опоздали, не нервничала и вела спокойно. Закончив с делами, я подумала: «Мы опоздали. Тем не менее оба были счастливы. У нас было прекрасное утро!» И вот уже какое-то время мы никуда не спешим по утрам. Такой подход сделал мою жизнь очень спокойной. Чтобы дать ребенку ощущение времени, я показываю ему часы по мере необходимости. Я чувствую, что никто другой не смог бы научить меня тому, чему научил мой ребенок. Я более терпелива, более креативна, лучше решаю проблемы, чем 5 лет назад. Дети не беспокоятся о прошлом или будущем. Они живут настоящим, и я учусь жить моментом с ним. © Bhavana / Quora
- У меня был ученик, который никогда не читал «Гамлета». И как-то на уроке, после того как я продекламировал монолог «Быть или не быть» перед классом, заявил, что, по его мнению, это о двуличных людях, которые притворяются не теми, кто они есть на самом деле. Его импровизированный анализ был действительно интересным и удивительно точным. Либо он нес околесицу и абсолютно случайно нащупал главную тему пьесы, либо уловил то, что я упускал все время, пока изучал Шекспира. © unknown author / Reddit
- Воспитываю сына одна. Деньгами не избалованы, но на жизнь хватает. Повела его поесть пиццы, тут он мне: «Мама, смотри: денежки». Гляжу — и правда, в кафе под диваном купюра ₽ 500. И тут дама в норковом манто, тоже услышав это, идет к дивану, хвать деньги и уцокала. Сын проводил ее взглядом и так задумчиво сказал: «Под шубой у Снежной Королевы сердце было ледяным, да, мама?» А я смотрю на него и думаю, как же дети все точно подмечают: никакой шубой, айфоном и прочими вещами от них правду не заслонишь.
А чему самому драгоценному вы научились у детей?
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