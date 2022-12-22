15 историй о том, как дети оказались мудрее взрослых и те обалдели от такого урока жизни

Дети всегда искренни в своих словах и желаниях. Не зря так часто все повторяют фразу: «Устами младенца глаголет истина». Иногда даже кажется, что ребятня понимает эту жизнь лучше нас, несмотря на то что опыта у нее гораздо меньше. Мы вдохновились историям, когда дети преподали взрослым такой урок мудрости, что те только диву дались.