19 домочадцев, которые чудят не по-детски, но мы их все равно любим

Разбиться о быт может не только любовная лодка, но и крепкие семейные отношения. Разбросанные вещи, немытая посуда, неспособность элементарно убрать за собой порою действительно раздражают. Но все же, если «выдохнуть» и подумать, мы готовы простить домочадцам даже такое своеобразное поведение.

Мы в ADME считаем, что у каждого человека могут быть свои причуды, даже те, с которыми не так-то просто смириться.

«Попросил свою девушку разрезать картошку пополам. Это следы от зубов»

Она у тебя дикая, что ли? © Fizzicyst / Reddit

«Вот сколько листьев мама отрезала от моего авокадо без спроса. Она, видите ли, просто подумала и решила, что „так будет лучше“»

«Нашла заначку моего мужа с пустыми упаковками от еды и питья»

«Все, что вы видите, — это вещи моей сестры в нашей общей ванной»

«Сделала уборку и перемыла всю посуду сегодня в 7 утра. Сейчас 12:30, и вот какой сюрприз оставила для меня в раковине моя семья»

«Они все уверены, что я вымою это до того, как пойду на работу».

«Вот как в моем доме едят чизкейки»

«Несколько раз в неделю я навожу здесь порядок, а члены семьи делают так»

«Мой свекор зажег свечи и оставил, мол, пусть горят»

«Так моя жена каждый раз складывает кастрюли и сковородки»

«Мой дедушка ни с чего не снимает пластиковую упаковку и не дает мне ее снять. У меня скоро будет сердечный приступ»

«Вот как моя мама сушит посуду»

Я бы сказал, это впечатляющая работа. © CatakittenPurr / Reddit

«Моя сестра забыла почистить рисоварку. Месяц назад. Круто»

«Как мой папа хранит пакеты из продуктовых магазинов»

«Моя свекровь ест только верхушки кексов»

«Тут мой брат собирает конструктор. Это наша общая комната!»

Зачем некоторые кладут пустую яичную скорлупу обратно в упаковку?

«Тут жена оставляет использованные подгузники. Постоянно»

«Как моя мама убирает молоко в холодильник»

«Посмотрите на всю эту посуду в раковине, которую отец оставил мне, чтобы я помыл»

«Причем, если бы я оставил хотя бы одну тарелку в раковине, папа бы мне весь мозг вынес своими разговорами на эту тему».