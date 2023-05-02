«Часики реально тикают». Приянка Чопра послушала маму и заморозила яйцеклетки, в итоге обрела долгожданное счастье

В прошлом году в возрасте 39 лет Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас стали родителями дочки Малти Мари. Актриса и продюсер рассказала, что ее мечта стать мамой исполнилась благодаря решению, которое она приняла несколько лет назад. Она заморозила свои яйцеклетки, что дало ей возможность взять свою жизнь под контроль и чувствовать себя свободной.

Приянка решила заморозить свои яйцеклетки по совету своей мамы — акушера-гинеколога

Обладательница титула «мисс мира» не скрывает, что в 35 лет начала испытывать тревогу, ведь она мечтала стать мамой, но рядом с ней не было партнера, с которым бы она хотела завести детей. «На тот момент я не только не была знакома с таким человеком, но он даже ни разу не попадался на моем пути», — добавила Чопра. Ее мама посоветовала ей заморозить яйцеклетки. «Мне было 35 лет, а моя мама — акушер-гинеколог. И она сказала: „Когда тебе исполнится 36, просто сделай это“». Кроме того, Приянка в тот период была сильно занята своей карьерой.

Приянка старше Ника Джонаса на 10 лет, а когда они только начали встречаться, ему было 25, и актриса не знала, захочет ли он завести детей так рано. «Я всегда хотела иметь детей, и я обожаю детей, и именно по этой причине я вначале не хотела встречаться с Ником», — рассказала она.

Заморозка яйцеклеток позволяет завести ребенка в более позднем возрасте

Во время процедуры заморозки яйцеклеток у женщины извлекаются яйцеклетки и помещаются в специальное хранилище, заполненное жидким азотом. Когда женщина принимает решение стать мамой, они размораживаются и оплодотворяются. По мнению экспертов, количество и качество женских яйцеклеток начинает снижаться после 37 лет, и если их заморозить до того, как женщине исполнится 40, то вероятность успешной беременности значительно увеличивается. Однако эта процедура довольно дорогая. Кроме того, придется платить определенную сумму в год за хранение замороженных яйцеклеток.

У пары появилась малышка при помощи суррогатной матери

В 2022 году у знаменитой пары появилась дочка Малти Мари. И после этого на них посыпалось множество недобрых комментариев, потому что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства. Но Приянка так ответила злопыхателям: «У меня есть ограничения по здоровью. Суррогатное материнство стало для меня необходимостью, и я благодарна судьбе, что у меня была возможность воспользоваться этой практикой. Наша суррогатная мать была очень доброй, любящей и веселой, и она помогала нам заботиться о нашей драгоценной малютке до 6 месяцев». Приянке и Нику очень нравится быть родителями, они часто выкладывают фотографии своей дружной семьи в соцсетях.

Чопра призывает своих более молодых подруг замораживать яйцеклетки, потому что «биологические часы реально тикают»

«После 35 лет намного сложнее забеременеть и выносить ребенка, особенно для женщин, которые всю свою жизнь посвящают работе», — рассказала актриса в интервью. «Я почувствовала такую свободу. Я сделала это в 30 с хвостиком лет. И после этого могла продолжить заниматься своей карьерой и достигать тех высот, которые я себе наметила».

Jordan Strauss / Invision / East News

Относительно высокой стоимости процедуры Чопра говорит следующее: «Вы каждый месяц откладываете деньги на покупку новой машины. Сделайте это на Рождество». «Это лучшее, что вы можете подарить сами себе, потому что вы берете под контроль свои биологические часики и после этого можете работать столько, сколько вам захочется. Ваши яйцеклетки будут в том же возрасте, в котором вы их заморозили», — добавляет она.

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News