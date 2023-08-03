Еще недавно папа кормил детей хлопьями, а теперь встает в 5:30 и занимается бытом, пока жена спит

Многодетный отец снял ролик о том, как каждое утро встает в 5:30, готовит завтрак и собирает старших дочерей в школу. А их мама в это время спокойно спит. Пользователи интернета тут же бурно отреагировали на увиденное и единогласно решили, что именно таким и должен быть муж и отец.

Мужчина рассказал, что в 5:30 просыпается не только он: в это же время он будит их 5-месячную малышку. Прямо с ней на руках он раскладывает продукты для завтрака, а затем купает дочурку. И все это для того, чтобы дать маме хоть немного отдохнуть. Мужчина видит, как много на ней семейных дел и хлопот, и старается делать все, чтобы ей было легче.

После купания отец с малышкой отправляются будить старших дочерей. Он собирает их в школу, расчесывает волосы, а затем всей дружной семьей они готовят завтрак. Да, девочки сами ловко управляются со сковородкой и делают очень даже неплохой омлет.

Затем девочки отправляются будить маму, и уже все вместе они уплетают настоящий семейный завтрак.



Кстати, герой рассказал, что еще недавно совершенно не гордился своим поведением. Он кормил своих девочек простыми хлопьями, и это уж точно никак не походило на полноценное питание. Однако мужчина решил стать лучше и изменил свой режим.

Мужчина признается, что именно ранний подъем позволяет семье идеально начать свой день. Они успевают полноценно позавтракать и пообщаться друг с другом до того, как разойдутся каждый по своим делам: в школу и на работу. А мама так и вовсе явно счастливей от лишних минут сна.



Пользователи сети тоже с этим согласны и полностью поддерживают мужчину: Ты просто замечательный муж и отец. © Lori Lumbatis Munyan / TikTok

Когда эти девочки вырастут, то выберут мужчин, которые будут относиться к ним так, как они того заслуживают! © Kaywel27 / TikTok