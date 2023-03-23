Несмотря на расставание, Джиджи Хадид нравится воспитывать ребенка с Зейном Маликом. И она рада, что их дочь похожа на папу

Романтические отношения Джиджи Хадид и Зейна Малика, возможно, закончились навсегда, но их совместное воспитание маленькой дочери только начинается. Бывшим возлюбленным удалось оставить разногласия в стороне и объединиться ради счастья единственного ребенка.

В сентябре 2020 года Джиджи и Зейн стали родителями

Marc Comber / East News

Супермодель Джиджи Хадид начала встречаться с английским певцом Зейном Маликом в конце 2015 года. Они несколько раз расставались и мирились, тем не менее в апреле 2020-го Джиджи объявила, что они ждут ребенка. Первенец пары — девочка Хай Хадид-Малик — родился в сентябре 2020 года, но уже в конце 2021-го Джиджи и Зейн снова расстались. Тогда перед бывшими возлюбленными встал непростой вопрос: как организовать совместное воспитание ребенка так, чтобы дочь не чувствовала недостатка внимания обоих родителей?

Поставили заботу о ребенке на первое место

Dylan Travis /ABACA / Abaca / East News

Ответ на вопрос оказался простым. Понимая, что ребенок навсегда связал их, Джиджи и Зейн поставили во главу угла счастье единственной дочери. Несмотря на все разногласия, они постарались наладить здоровые отношения уже не как влюбленные, а как родители. Они осознавали, что, хоть они и расстались, им предстоит долгая жизнь вместе. Именно в том, что Джиджи и Зейн сделали благополучие и счастье дочери своим приоритетом, и заключается их главный принцип совместного воспитания ребенка.

Подстраиваются под расписание дочери

«То, что она может быть с обоими родителями, делает меня очень счастливой». Джиджи Хадид

Джиджи однажды поделилась, что рождение дочери изменило ее жизнь: она стала более оседлой. Если раньше модель целиком отдавалась работе, то сейчас старается планировать поездки на тот период, когда дочь находится с отцом. Таким образом Зейн помогает бывшей возлюбленной соблюдать баланс между карьерой и материнством. С одной стороны, у Джиджи есть время побыть рядом с ребенком, а с другой — реализовываться в профессиональном плане.

Джиджи искренне рада, что дочь похожа на Зейна

После болезненного расставания людям бывает сложно видеть в детях черты бывших возлюбленных. Но Джиджи, наоборот, радуется, что ее дочь похожа на папу, и с радостью рассказывает об их сходстве. Так, она отмечает полностью британские кулинарные предпочтения дочери. «Она явно ребенок, который рос в моем животе, поглощая много британской еды: плотный завтрак, бобы, карри. И она до сих пор это ест, — признается Джиджи. — Она даже говорит некоторые слова с небольшим [английским] акцентом, который мне нравится», — добавляет счастливая мама.

Топ-модель от всей души наслаждается материнством

«Она уже так много мне дала, — делится Джиджи своими эмоциями. — Я всегда хотела быть мамой, но при этом вообще не была одержима этой мыслью и [не думала], что я оказалась на этой Земле, чтобы быть мамой». Тем не менее модель с радостью приняла новую роль. Зейн тоже наслаждается отцовством. «Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человечку, выше моего понимания», — признается он.

«Я очень хочу создать частное и безопасное пространство для моей дочери, чтобы она [спокойно] росла». Зейн Малик

Именно Зейн в разгар болезненного расставания с Джиджи первым подумал о счастье дочери и инициировал мирное урегулирование конфликтов пары. Модель оценила его усилия и пошла ему навстречу. Результатом стали здоровые партнерские отношения. Теперь Хай растет в дружной семье и сполна наслаждается вниманием и папы, и мамы.

Фото на превью Marc Comber / East News