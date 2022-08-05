18 случаев, когда братья наши меньшие продемонстрировали интеллект, достойный Эйнштейна

Люди периодически задаются вопросом, кто из домашних питомцев способен демонстрировать более высокий уровень интеллекта. Как правильно заметил Брайан Хэйр, профессор эволюционной антропологии Дьюкского университета, «спрашивать, умнее ли собака кошки, все равно что интересоваться, является ли молоток лучшим инструментом, чем отвертка, — это зависит от того, для чего он был создан».

ADME не собирается сравнивать умственные способности животных, мы лишь хотим, чтобы вы увидели, насколько сообразительными бывают наши любимые хвостики.

«Я как-то раз плакала, а моя крыса Тыковка вдруг выхватила из мусорки чек и бросила его мне на колени»

«Фишка в том, что она обожала маленькие бумажки. Крыска дала мне то, что имело для нее ценность».

«Мой кот любит смотреть документальные фильмы о животных, но во время рекламы он всегда уходит»

Кошачья подстава

У нас уже 14 лет живет кошка, само зло во меху. И тут решили мы котенка завести. Кошка сначала отнеслась агрессивно, но, получив нагоняй, успокоилась. Они спали, играли вместе, старшая вылизывала его. Все бы ничего, но котенок стал ходить в туалет в коридоре. С поличным пойман не был, но что нам было думать, когда кошка всю жизнь ходит в лоток. Немного помучившись, котенка пристроили в другую семью, где он — о чудо — начал делать свои дела куда надо. А мы тем временем поймали кошку за грязным делом в коридоре в тот же день, как отдали мелкого. © ellor / Pikabu

«Моя собака закрывает глаза занавеской каждую ночь, когда ложится спать»

«Сидел на скамейке, плакал. И тут на помощь пришел этот ангелок»

История про сытого кота и обиженного мужа

Полтора года назад завели котенка. Сразу же приучила его к одной фишке: после того как он сходит в туалет, говорю ему: «Сделал дело — получи награду». За дело он получает влажный корм (сухой всегда есть). Теперь, когда я прихожу с работы, он первым делом ведет меня в туалет и показывает свои достижения. А муж постоянно бубнит, что его за такие достижения не хвалят. Даже за то, что он зарплату приносит домой, так не хвалят! © Подслушано / VK

В течение учебного года он всегда сидит там, чтобы дети, идущие к автобусной остановке, останавливались и гладили его

Думали, что собака глупая, но она спасла жизни

Моя собака регулярно проваливает все тесты на интеллект. Но вот однажды моя мама с тетей отправились в поход и заблудились. У мамы был тепловой удар, а тетя не знала, куда идти. Моя собака, которая обычно просто лежит без толку, вывела их, пройдя почти 10 км, из леса, в котором она никогда раньше не была. Мама с тетей иногда думали, что она ведет их не туда, и пытались пойти другой дорогой, но собака начинала скулить и садилась, отказываясь идти в другую сторону. Через несколько часов все вернулись домой в целости и сохранности. © howlermouse / Reddit

«Кошка только что положила лягушку в миску с водой моей собаки»

«Думаю, она поняла, что чемодан = отъезд. Так она показывает, что не хочет, чтобы я собирала вещи»

Хитрость кота-артиста, достойная оваций

Был у меня кот Василий. Как только он слышал грозу, сразу валился набок и лежал, как будто потерял сознание. Поначалу очень переживали за него, несли к себе в постель, накрывали одеялом, а как только приходил в себя, давали что-то вкусненькое. Так этот хитрец понял свою выгоду и начал валиться в «обморок» при каждом более или менее громком звуке, даже если нож со стола на пол упадет. Мы уже поняли его хитрость, но так же носили его в постель и давали вкусняшки. Такой артист, хоть во МХАТ отдавай. © Подслушано / VK

«Когда мы ложились спать, кошка долго мяукала. Я не мог понять, в чем дело, пока не увидел, что дверь в спальню закрыта не до конца»

«Обычно я закрываю дверь перед сном. Когда я встал и все же закрыл ее, кошка успокоилась».

«Паук залатал дыру в моей сетке от насекомых»

«После того как я сказала коту, что он не должен охотиться на птиц, он принес мне вот такой подарочек»

Больше, чем еду, коты любят только сон

Моя кошка умеет вырубать будильник на телефоне. Просто проводит лапой по сенсору, и он выключается. Уже трижды за этот месяц проспал на работу. Киса, я тебя люблю, и поспать я люблю, но давай завязывай уже, мне деньги надо зарабатывать. В том числе и на твой премиальный корм. © Подслушано / VK

«Когда я сломала ногу, моя котейка лежала рядом и посылала мне лечебные вибрации»

«Мой мальчик сдвинул 2 стула вместе, чтобы разлечься на них»

От такого помощника никто бы не отказался

Сортировал я во дворе камни, и тут собака моего брата как начала на меня лаять. Я не отреагировал, она стала гавкать громче. Пошел за ней все-таки, а она вдруг начала рыть землю. Вырыла яму больше полуметра глубиной — на дне лежал кусок мрамора. Я вытащил его, а собака начала радостно вилять хвостом. Потом быстро ушла и до конца дня валялась на кровати. Она знала, где искать мрамор, и знала, что я ищу блестящие камни. Я никогда не забуду тот день. © Lucidrian / Twitter