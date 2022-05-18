20+ домашних любимцев, которые взяли и вымахали из пушистых комочков в хвостатых лошадок

Домашние любимцы вырастают так быстро, что просто диву даешься. Еще вчера маленький пушистый комочек помещался в ладонях, а сегодня он занимает полдивана. Причем нередко подросшие малыши и сами не осознают, насколько огромными они стали, и продолжают пытаться уместиться в узких местах или забраться к хозяевам на ручки.

Мы в ADME обожаем рассматривать фотографии хвостатых членов семей, особенно те, на которых видно, как комочек шерсти превращается в холеного кота или песеля.

Щенок вырос буквально на глазах

Похоже, это огромный плюшевый мишка, а не милая собачка. © IamWellandGood / Reddit

Тот же котенок и те же тапочки с разницей в 3 года

«Из щенка размером с ладошку выросла добрейшая и милейшая кокетка, профессиональный выпрашиватель вкуснях, диванная защитница и любовь всей моей жизни»

Кот вырос, а привычки остались⁠⁠

«Мы взяли своего балбеса (по паспорту Барона) щенком с передержки. Когда меня спрашивают, что это за порода, я честно отвечаю, что дворняга, хотя похож он на овчарку»

«1,5 года назад моя будущая жена обнаружила у подъезда 2 еле живых котят. Я спустился в магазин. Один из них подполз ко мне и обнял мою кроссовку»

«Я понял, что мимо пройти просто не смогу. Первым решением было забрать котят, вылечить и отдать кому-нибудь, но, потратив несколько недель на лечение, мы поняли, что отдать их мы просто не сможем. С тех пор они нам дарят счастье, любовь и уют».

И это он еще щенок!

Из головастика в шикарного котофея

На том же месте 9 месяцев назад и сейчас

«Усат, носат и нагловат! Наш кошачий сын отмечает 6 месяцев»

«2 года назад это чудо было найдено в лесу в сугробе и благополучно зачислено в состав нашей семьи. Супруг уверял, что пес выше щиколотки не вырастет. Ну-ну!»

«Вот и превратилась моя маленькая задрыга из приюта в красивущую кошару»

Слева — 2 месяца, справа — год. Он весит почти 55 кг и очень любит обниматься

Разница — ровно полгода⁠⁠. И для второй фотографии потребовались значительные усилия

«Наша красотка за год подросла»

«Это Мартиша-Мартышка. Нашли ее добрые люди посреди лесополосы, а я забрала»

«Это Фрэнк, 7-месячный щенок бернедудля. Плод любви 2 породистых собак: бернского зенненхунда и пуделя»

«„Он не будет большим, как бернский зенненхунд, из-за помеси с пуделем“, — уверяла моя племянница Юлия, его хозяйка. Я не могу перестать смеяться».

«Купили Семёна на свой страх и риск через „Авито“. Слева ему около месяца, справа — год. Но наш хороший мальчик еще растет»

«Трус редкостный, но чувствует себя пантерой, поэтому жрет как не в себя».

За время в пути собачка могла подрасти

«Дети так быстро растут!»

«Я до сих пор в шоке от того, что между этими фото прошло всего 3 месяца»

Та же кошка и тот же стул с разницей в год

Он все еще щенок, просто чуть побольше ростом

«Моя кошка с разницей в 4 года»

На первом фото им 2 месяца, на втором — 3 года

«Мой кот Эдди с разницей в 2,5 года!»

«Как маленький комочек превращается в такую лошадку? С первым днем ​​рождения, песель»