20+ домашних любимцев, которые взяли и вымахали из пушистых комочков в хвостатых лошадок
Домашние любимцы вырастают так быстро, что просто диву даешься. Еще вчера маленький пушистый комочек помещался в ладонях, а сегодня он занимает полдивана. Причем нередко подросшие малыши и сами не осознают, насколько огромными они стали, и продолжают пытаться уместиться в узких местах или забраться к хозяевам на ручки.
Мы в ADME обожаем рассматривать фотографии хвостатых членов семей, особенно те, на которых видно, как комочек шерсти превращается в холеного кота или песеля.
Щенок вырос буквально на глазах
- Похоже, это огромный плюшевый мишка, а не милая собачка. © IamWellandGood / Reddit
Тот же котенок и те же тапочки с разницей в 3 года
«Из щенка размером с ладошку выросла добрейшая и милейшая кокетка, профессиональный выпрашиватель вкуснях, диванная защитница и любовь всей моей жизни»
Кот вырос, а привычки остались
«Мы взяли своего балбеса (по паспорту Барона) щенком с передержки. Когда меня спрашивают, что это за порода, я честно отвечаю, что дворняга, хотя похож он на овчарку»
«1,5 года назад моя будущая жена обнаружила у подъезда 2 еле живых котят. Я спустился в магазин. Один из них подполз ко мне и обнял мою кроссовку»
«Я понял, что мимо пройти просто не смогу. Первым решением было забрать котят, вылечить и отдать кому-нибудь, но, потратив несколько недель на лечение, мы поняли, что отдать их мы просто не сможем. С тех пор они нам дарят счастье, любовь и уют».
И это он еще щенок!
Из головастика в шикарного котофея
На том же месте 9 месяцев назад и сейчас
«Усат, носат и нагловат! Наш кошачий сын отмечает 6 месяцев»
«2 года назад это чудо было найдено в лесу в сугробе и благополучно зачислено в состав нашей семьи. Супруг уверял, что пес выше щиколотки не вырастет. Ну-ну!»
«Вот и превратилась моя маленькая задрыга из приюта в красивущую кошару»
Слева — 2 месяца, справа — год. Он весит почти 55 кг и очень любит обниматься
Разница — ровно полгода. И для второй фотографии потребовались значительные усилия
«Наша красотка за год подросла»
«Это Мартиша-Мартышка. Нашли ее добрые люди посреди лесополосы, а я забрала»
«Это Фрэнк, 7-месячный щенок бернедудля. Плод любви 2 породистых собак: бернского зенненхунда и пуделя»
«„Он не будет большим, как бернский зенненхунд, из-за помеси с пуделем“, — уверяла моя племянница Юлия, его хозяйка. Я не могу перестать смеяться».
«Купили Семёна на свой страх и риск через „Авито“. Слева ему около месяца, справа — год. Но наш хороший мальчик еще растет»
«Трус редкостный, но чувствует себя пантерой, поэтому жрет как не в себя».
За время в пути собачка могла подрасти
«Дети так быстро растут!»
«Я до сих пор в шоке от того, что между этими фото прошло всего 3 месяца»
Та же кошка и тот же стул с разницей в год
Он все еще щенок, просто чуть побольше ростом
«Моя кошка с разницей в 4 года»
На первом фото им 2 месяца, на втором — 3 года
«Мой кот Эдди с разницей в 2,5 года!»
«Как маленький комочек превращается в такую лошадку? С первым днем рождения, песель»
А насколько сильно изменились ваши питомцы с того момента, как попали к вам в дом?