10+ блюд из кино, которые появились в кадре неспроста

Интересно, что родителей в данном мультике еда в избытке превращает в свиней. А девочке, напротив, позволяет остаться человеком. Еда здесь выступает не только как символ излишества, эдакое мерило, которое разделяет родителей (старшее поколение) и ребенка (младшее поколение). Также еда — это дар, который преподнесен духам, приходящим в купальни. Однако люди, позабывшие о божествах, сами поглощают заготовленные яства. Это не только алчность материализма, но и неуважение к древней культуре, которая в современном обществе отошла не на второй и даже не на третий план.

Возможно, мультфильм хотел рассказать нам, как промышленный рост и погоня за деньгами испортили и внутренний, духовный, мир людей, и внешний — экологию. Символом загрязнения физического мира явились два духа, которых в купальнях встретила Тихиро. А вот духовный крах предстал в лице родителей-обжор, которым плевать и на будущее, и на прошлое. Прошлым при этом предстают обычаи, которые они нарушают, явившись в призрачный город. А будущим — дочь: по пути в город она просит родителей вернуться и делится беспокойством, однако им совершенно безразличны ее страхи.