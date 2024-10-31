10 быстрых способов взбодриться и повысить продуктивность, даже если дел невпроворот

Так бывает, что работы невпроворот, а сил — как кот наплакал. Вот несколько советов, благодаря которым вы почувствуете прилив бодрости в моменте. А также несколько рекомендаций, которые помогут в целом быть более собранным и активным.

Позавтракайте при солнечном свете

Солнечный свет помогает регулировать циркадные ритмы, дарит чувство бодрости, а также просто поднимает настроение. Поэтому если позволяет погода, отдавайте предпочтение завтраку на балконе или веранде. Специалисты считают, что после такого завтрака производительность будет выше, а значит получится переделать больше полезных дел. А вот если съесть несытный завтрак, после такого приема пищи человек быстро «сдуется» и вряд ли сможет работать продуктивно.

Потренируйтесь

© PxHere Зелёный бургер 1 день назад можно прокатиться до ближайшего супермаркета, там у тебя этот велик сопрут и чудное настроения до конца дня обеспечено. да и докатиться до супермаркета - тот ещё квест - - Ответить

Во время тренировки вырабатываются эндорфины, которые, как известно, повышают настроение и придают бодрость. Конечно, лучше всего превратить спорт в ежедневную рутину. Но и в моменте легкая разминка поможет отвлечься и повысить продуктивность. Если на полноценную тренировку времени совсем нет, подойдет несколько минут, Например, можно прокатиться на велосипеде до ближайшего супермаркета или сходить куда-то за кофе.

Пообедайте цельным зерном

Чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил нужно хорошо питаться. Но для этой цели не подойдут «быстрые» углеводы, такие как тортики или сладкая газировка. В 2012 году ученые провели исследование, в результате которого выяснилось: более продуктивными были те участники эксперимента, кто употреблял сложные углеводы, такие как продукты из цельного зерна, а также фрукты и овощи. Помимо всего прочего, цельное зерно помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, предотвращая резкие спады энергии в течение дня.

Пожуйте жвачку

Также еще один нетривиальный способ взбодриться — жевать жвачку. Все дело в стимулировании лицевых мышц. Благодаря движению челюстей увеличивается приток крови к голове, что в свою очередь способствует лучшему снабжению мозга кислородом, что повышает концентрацию и уровень бодрости.

Сделайте что-то приятное

Нам часто сложно сосредоточится перед важной встречей. Особенно страдают совы, которым порой необходимо провести встречу с коллегами с утра, когда она еще толком не проснулись. Но и тут есть свой секрет: постарайтесь запланировать перед самой встречей что-то приятное. Например, пообещайте себе вкусный завтрак под приятный видеоролик или погуляйте с собакой. Любое занятие, которое приносит вам радость, помогает разбудить мозг и уменьшить чувство сонливости.

Съешьте банан

Бананы — отличный источник натурального сахара, при этом они также содержат много клетчатки, которая замедляет усвоение этого сахара. Кроме того, бананы содержат полезные питательные вещества, которые способствуют ощущению бодрости.

Зажгите аромалампу

Определенные ароматы способны повысить вашу концентрацию. К ним относятся шалфей, лимон, перечная мята, жасмин и кедр. Так что дома, или даже в офисе (если коллеги не против), вполне можно зажечь небольшую аромалампу.

Выпейте чай

Мы все знаем о том, какой бродящий эффект на организм оказывает кофе. Но а как быть людям, которые не употребляют кофе? На самом деле взбодриться поможет зеленый чай. Он содержит умеренное количество кофеина, который улучшает концентрацию и повышает уровень энергии.

Послушайте ритмичную музыку

Ученые пришли к выводу, что музыка на фоне во время работы может положительно сказываться на продуктивности. Однако что именно выбрать? Специалисты считают, что лучше всего работает ритмичная популярная музыка. Она нравится большинству, а также настраивает на рабочий лад.

Смените одежду

Ученые также заметили, что некоторые цвета могут влиять на нашу продуктивность. К примеру, самым «продуктивным» цветом назвали синий. А желтый считается цветом творчества — в него часто окрашивают стены в лабораториях. Стены, конечно, перекрасить не получится, однако всегда можно сменить рубашку и сесть за компьютер с новыми силами.