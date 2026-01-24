15 выходок свекровей, после которых хочется либо обнять их, либо заблокировать навсегда

Истории
39 минут назад
15 выходок свекровей, после которых хочется либо обнять их, либо заблокировать навсегда

Свекровь — как погода: никогда не угадаешь, чего от нее ждать. У кого-то это строгий контроль и советы на каждый шаг, а у кого-то — поддержка и искренняя забота. В этой подборке — целый калейдоскоп свекровей: от тех, с кем хочется пить чай каждый вечер, до тех, о ком вспоминают с нервным смешком.

  • Мы женаты всего два года. Прямо на нашей свадьбе свекровь решила, что будет забавно выставить напоказ фотографии моего мужа, на которых он позирует для компании, организующей свадебные торжества. На фото он, разумеется, с другой девушкой, потрясающе красивой невестой-моделью. © soyasaucy / Reddit
  • Разлили дома сок, свекровь мне: «Сиди, я сама чистые полотенца из шкафа достану». Я кивнула, а потом спохватилась: у меня в шкафу лежит кокетливая кружевная вещица! Вернулась свекровь через минуту, отозвала меня в сторонку и шепчет: «Это ты где такую красоту купила? Я тоже хочу». Крутая у меня свекровь!
  • У меня золотая свекровь. Даже когда у меня дома легкий беспорядок, она говорит: «Эля, не беспокойся. Будет здоровье и время — наведешь порядок». У нее нет на эту тему заскоков. Мы не трогаем ее, она не трогает нас. © eleonora_pashko
  • Моя свекровь — настоящая принцесса. Она называет себя самой лучшей поварихой, но почти всегда ест не дома, а в сетевых ресторанах. Однажды она приехала к нам в гости из другого штата, но мне нужно было работать, поэтому ужин был позже, чем ей бы хотелось. Заметьте, ее сын не работал, а все это время спал на диване, и они могли бы пойти куда-нибудь и без меня. Когда я наконец закончила работу, она заныла, что ее нужно отвести в сетевой ресторан. Ей не понравилось, когда я попыталась отвести ее в какое-то другое заведение, которое, на мой взгляд, показалось бы ей интересным или необычным. © Sad-Database3677 / Reddit
  • Свекры приехали в роддом примерно через три часа после рождения моего второго ребенка. Подарков не привезли, но свекровь вручила мне рецепт блюда, написанный от руки, которое я должна была приготовить для мужа по возвращении домой. © More_Storage6801 / Reddit
  • Говорит свекровь моему мужу: «Я взяла обручальное кольцо твоей жены несколько месяцев назад, а она и не заметила! Вот как она к браку относится!» И показывает ему кольцо. Муж тут же ко мне, а обручалка у меня на пальце! Оказалось, она взяла кольцо из набора бижутерии, который я дала дочери поиграть, и думала, что это и есть мое обручальное кольцо. © janiejacobs / Reddit
  • Однажды мы с мужем подарили свекрови набор с пеной для ванны и ароматизированной тальковой пудрой. Она попросила включить в подарочный набор именно эти ароматы и выбрать эту марку. В итоге она передарила мне тальк, а моей невестке — пену для ванны. У невестки нет ванны, а у меня аллергия на запах талька. © Aromatic_Swing_1466 / Reddit
  • Заскочила ко мне на чай свекровь с дальней родственницей. Решила эта родственница ревизию провести: проводит пальцем по крышке пианино и говорит, мол, не повезло твоему сыну! Я замерла и слышу голос свекрови: «Знаешь, Люба, зато мой сын каждый вечер домой летит на крыльях, потому что ему тут хорошо и спокойно. А твой, я слышала, до ночи в гараже сидит, лишь бы домой к жене не идти. Так что кому тут не повезло — большой вопрос». Тетя Люба молча села пить чай, а я поняла, что у меня лучшая свекровь в мире.
  • Моя свекровь — просто ангел! Когда мы с мужем обручились, я искала платье, но мне ничего не нравилось. Впрочем, я всегда предполагала, что в итоге буду шить платье на заказ, так как довольно привередлива. Но вот опыта в шитье у меня не было. Моя свекровь помогла мне с выкройками и выбором ткани. А потом она, по сути, взяла все на себя. Она постоянно спрашивала меня, что мне нравится, а что нет, переделывала детали. В итоге получилось идеально. © Unknown author / Reddit
  • Мы оставили мою машину у дома свекрови на время отпуска. Она немного пошутила насчет мытья автомобиля, но я не восприняла это всерьез. А она, пока нас не было, полностью вымыла и вычистила его! Мне лень его мыть, а она это обожает, так что все в выигрыше. © moza_jf / Reddit
  • На нашей помолвке она написала на открытке: «Моему прекрасному сыну и (мое имя)». Впрочем, это далеко не самый странный ее поступок. © mulahtmiss / Reddit
  • У меня замечательная свекровь. Когда я у нее дома, она думает, как бы меня повкуснее накормить, и не позволяет кому-либо приставать ко мне с домашними делами. Что ни приготовлю — ей все вкусно! Однажды я замоталась и не положила муку в шарлотку. Так она сказала, мол, какие вкусные запеченные яблочки, и съела целую тарелку. Никогда не навязывает свое мнение, но дает советы, и я к ней прислушиваюсь. © Ann Black / VK
  • Она написала свое имя на пыли, скопившейся на верхней полке книжного шкафа. Во время своего следующего визита месяц спустя она отметила, что надпись все еще там. Вот, мол, какая я ужасная хозяйка. © heatheretic / Reddit
  • Моя свекровь — ирландка. Ее сын все всегда делает правильно, а вот мне почти каждый день говорят о моих ошибках. Однажды она позвонила и сказала: «Твоя готовка слишком сложная, тебе нужно упростить рецепты. Когда будешь готовить жареного цыпленка, позвони мне, потому что это мое любимое блюдо». А сама она берет прекрасный кусок мяса и варит его до потери вкуса. © annaidy / Reddit
  • Никогда не понимала, почему взрослой женщине, свекрови, не предложить невестке помощь, если та с чем-то не справляется? Моя свекровь — золото. Не лезет в отношения, почти всегда на моей стороне. Даст совет, если попросим. А знаете, что она на свадьбе сказала? «Делай, дорогая, что хочешь, но обратно я это чудо бородатое не приму. Все, гарантия закончилась!» © Карамель / VK

А какой фразой ваша свекровь поставила вас в тупик или рассмешила до слез? Приходилось ли сталкиваться с похожими ситуациями в отношениях со мамой мужа? С нетерпением ждем ваших комментариев!

Комментарии

Уведомления

Похожее