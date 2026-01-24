15 выходок свекровей, после которых хочется либо обнять их, либо заблокировать навсегда

Свекровь — как погода: никогда не угадаешь, чего от нее ждать. У кого-то это строгий контроль и советы на каждый шаг, а у кого-то — поддержка и искренняя забота. В этой подборке — целый калейдоскоп свекровей: от тех, с кем хочется пить чай каждый вечер, до тех, о ком вспоминают с нервным смешком.