15 выходок свекровей, после которых хочется либо обнять их, либо заблокировать навсегда

А зачем разлитый сок вытирать полотенцами, если есть одноразовые тряпки?
Свекровь — как погода: никогда не угадаешь, чего от нее ждать. У кого-то это строгий контроль и советы на каждый шаг, а у кого-то — поддержка и искренняя забота. В этой подборке — целый калейдоскоп свекровей: от тех, с кем хочется пить чай каждый вечер, до тех, о ком вспоминают с нервным смешком.
А какой фразой ваша свекровь поставила вас в тупик или рассмешила до слез? Приходилось ли сталкиваться с похожими ситуациями в отношениях со мамой мужа? С нетерпением ждем ваших комментариев!
Бородатое чудо назад не приму,,, ай, да свекровь , повезло снохе