Стоматологи рекомендуют не чистить зубы минимум полчаса после еды, так как от содержащихся там кислот эмаль размягчается, и щётка может нарушать поверхность, что в дальнейшем позволит бактериям легче прикрепляться к зубу (а при должном рвении можно даже протереть эмаль до дыр со временем, особенно вдоль дёсен).
Агрессивные воздействия лучше производить до еды. А после — воспользоваться ополаскивателем и нитью. Ну, или ирригатором, у кого есть.
10 бытовых вопросов, из-за которых люди стабильно делятся на два лагеря и спорят до хрипоты
Иногда самые простые бытовые вопросы неожиданно становятся поводом для серьезных разногласий. Казалось бы, кто и когда должен убираться, как часто мыться, когда чистить зубы — разве тут есть о чем спорить? Но порой именно такие мелочи вызывают раздражение в отношениях, споры между друзьями и бурные обсуждения на форумах. А если речь заходит о свадьбе, домашних животных или помощи родителям — тут и вовсе не до шуток.
Мы собрали жизненные ситуации, в которых мнения расходятся особенно заметно — и каждый уверен, что его подход единственно правильный.
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Сколько раз в неделю нужно убираться в доме
Одни уверены: ежедневная уборка — залог здоровья, они приравнивают порядок в доме к порядку в голове. Другие считают: пыль лежит — и я полежу, мол, нет ничего страшного в том, чтобы пройтись с пылесосом раз в неделю, а все остальное делать под настроение. И самое интересное: у каждой стороны найдутся веские аргументы, чтобы доказать свою точку зрения.
- Лет в 20 я очень старалась понравиться свекрови. Милая домашняя девушка, летала по квартире с тряпкой в зубах. И все равно мне предъявили, что я — плохая хозяйка. Потому что я мыла пол пару раз в неделю, а надо было два раза в день — утром и вечером. И плиту драить каждый раз после готовки, и в ванной комнате убираться постоянно. Я, может и стерпела бы, молодая была, но свекровь перегнула палку, сказав, что непонятно как меня мать вырастила такой грязнулей. В тот же вечер я потребовала у мужа отобрать у его мамули ключи и перед ее приходом шустрить по дому самому — уж он-то с такой мамочкой должен знать, как соответствовать ее высоким стандартам. И тут выяснилось, что он все эти уборки ненавидит с детства до зубовного скрежета. И вообще — главное, чтобы я была у него красивая, а пол подождет.
- Я стараюсь немного прибираться каждый день — загружаю посудомойку, убираюсь в кухне и ванной комнате, иногда подметаю, если уж совсем грязно — это где-то раз в два дня. Понятно, что не каждый день все это делаю, иногда устаю, тогда отпускаю ситуацию. А бывает, навожу порядок основательно — и потом день — два отдыхаю. Для меня чистый дом — это способ расслабиться. А мой парень говорит, что я помешана на уборке. Из-за этого мы часто ссоримся. Он вообще не хочет убираться — говорит, что устает на работе и хочет просто отдохнуть. © ***tastic / Reddit
Чистить зубы до завтрака или после
Казалось бы, простая вещь — чистка зубов. Но сколько людей, столько и мнений. Одни встают и первым делом бегут к раковине: «Сначала чистим — потом едим!» Аргумент — за ночь во рту накапливается целая колония бактерий, и завтракать с этим, мягко говоря, неаппетитно. Другие говорят: «Сначала поем, потом почищу — не вижу смысла чистить дважды». Особенно если завтрак плотный. Ну, а кто-то удивляется: «В чем проблема? Чистим зубы и до завтрака, и после каждого приема пищи».
- Серьезно, почему многие чистят зубы до завтрака? У меня куча знакомых так делает — и в фильмах тоже всегда показывают так, будто это нормально и часть утренней рутины. Но ты же буквально через пару минут поешь и все испортишь. Какой в этом смысл? Я думаю, единственная настоящая причина, по которой люди чистят зубы перед завтраком, заключается в том, что их так учили в детстве. Но если задуматься, это просто привычка, не имеющая практического смысла. © Original_Act_3481 / Reddit
- Я тоже не понимаю. Вы чистите зубы дважды в день. Если вы чистили зубы после ужина, перед сном, мне кажется бессмысленным чистить зубы сразу после пробуждения. Гораздо разумнее сделать это после завтрака, чтобы у вас не было запаха изо рта, когда вы выходите на улицу. © Fun_Arrival_4281 / Reddit
- Это же отвратительно — выпускать клубы зловония, пока вы пытаетесь есть. В ту минуту, когда вы встаете с кровати, вам нужно готовиться к своему дню. Я никогда не понимала людей, которые могут просто сидеть в пижаме, с неприбранными волосами, с вонью изо рта, и думать, что можно позавтракать. Нет. Вы встаете, вы приводите себя в порядок, вы едите, вы начинаете новый день. © Shigeko_Kageyama / Reddit
Сколько раз в день и когда принимать душ
Стоматологи рекомендуют не чистить зубы минимум полчаса после еды, так как от содержащихся там кислот эмаль размягчается, и щётка может нарушать поверхность, что в дальнейшем позволит бактериям легче прикрепляться к зубу (а при должном рвении можно даже протереть эмаль до дыр со временем, особенно вдоль дёсен).
Некоторые не могут начать день без утреннего душа — иначе ощущают себя не в форме. Другие предпочитают вечерний душ — чтобы смыть с себя весь день и не ложиться в постель грязными. Есть те, кто принимает полный душ раз в два дня, если кожа сухая и не хочется пересушивать ее лишний раз. И те, кто бегут мыться с ног до головы, стоит им только вспотеть. Наше непрошенное мнение: сколько раз нужно принимать душ — зависит только от климата, образа жизни и личных предпочтений.
- Принимать душ вечером лучше, чем утром. Душ ночью гарантирует, что вы не ляжете спать в поту и грязи, которые на вас налипли за день. И ваши простыни будут чище, а вы сами будете чувствовать себя более расслабленным перед сном. Плюс вечерний душ экономит время по утрам. © mewochu / Reddit
- Кто-то сказал, что люди с физически тяжелой работой, как правило, принимают душ вечером, чтобы смыть грязь и пот перед сном, в то время как офисные работники принимают душ по утрам, чтобы быть чистыми и свежими в течение дня. Для меня это имеет смысл. При этом я сам моюсь по утрам всю свою жизнь, а моя жена — принимает душ вечером. Утренний душ помогает мне проснуться, а если я испачкаюсь, то просто помоюсь еще и вечером. Насколько я знаю, нет правила, запрещающего принимать душ дважды в день. © trustworthysauce / Reddit
- Пошли с подругой в зал. Закончили тренировку, я быстренько собралась, а потом ждала в машине чуть ли не час, пока она помоется. А она спустилась и сказала, что не поедет со мной, да еще и обозвала, сморщив нос, мол, от меня пахнет. А нам до дома ехать 10 минут и я не собираюсь плескаться в общем душе, когда уже через пару часов могу спокойно на ночь не спеша дома помыться.
Как рано нужно вставать и во сколько ложиться
Некоторые люди искренне верят, что вставать в 5 утра — это суперсила. У них в это время период наибольшей продуктивности. Эти жаворонки успевают выполнить половину задач из дневного списка до того, как совы подавят утреннюю зевоту. Правда, чаще всего к вечеру они уже часов в 9 мечтают о кроватке и слышать не хотят ни о каких активностях, вроде сходить в кино на вечерний сеанс, посидеть в ресторанчике при свечах или просто прогуляться по сумеречному парку. Другие же вообще не считают утро временем для жизни. Их мозг включается только к обеду, а настоящее вдохновение приходит где-то между полуночью и двумя часами ночи. Встать рано они могут только, если для этого есть особенная причина — рейс на Бали или запись к врачу.
- Я просто обожаю людей, которые хвастаются тем, что встают в 5 утра, чтобы начать день, а потом ложатся спать в 8 вечера. Как будто они не тратят зря свое единственное свободное время после работы. Ты встаешь пораньше, молодец. А я сделаю наоборот и потом не лягу спать допоздна, чтобы иметь возможность подольше поразвлечься после работы. © BeneficialPeppers / Reddit
- Я вот ни разу не жаворонок. Последние несколько лет работаю с 7 утра до 3 дня и ненавижу это. Неважно, во сколько я ложусь спать, я зомби и не мотивирован по утрам. Я прихожу в себя только после обеда. И так с самого детства. Всю жизнь я слышал, как люди говорят что-то вроде: «Если ты спишь после 6 утра — ты лентяй». Это меня так бесит. В выходные я сплю до 10 утра, а потом успеваю переделать кучу дел. © RipAgile1088 / Reddit
- Муж — сова, ребенок — жаворонок. В 21:00 первый всячески показывает, что спать не хочет, но по глазам и поведению видно, что сил осталось только на поиски сахарного допинга. А через полчаса у мужа самое продуктивное время — надо решать вопросы, заниматься с доками, пилить отчетность и строить планы. Потом и поиграть можно, стресс снять, кино посмотреть и обсудить новости... Вырубаюсь я где-то к 3-м часам ночи. А в 6:30 включается радио — и я пулей вскакиваю, чтобы закрыть дверь в нашу спальню и не будить благоверного. Иду к ребенку, завтрак, обсуждение садиковских дел, друзей, событий, планирование просмотров детских фильмов, поездок к бабушкам и прочая очень важная детская трескотня. В 8-30 бужу мужа и отвожу детеныша в сад. А бесит в этой ситуации то, что моя маман считает, будто я должна мужа переучивать спать «по-правильному»! Ага, здорового мужика, с устоявшимся ритмом жизни и продуктивной работы! Мне ведь, по ее словам, тяжело! А мне не тяжело, я могу днем на 3 часа вырубиться, закрыв во всей квартире шторы, чтобы было как в склепе. Я не в курсе, какая я птичка, но меня все устраивает! © LipuchaiaMish / Pikabu
Носить ли одежду из секонд-хенда
Одежда из секонд-хенда вызывает у людей совершенно разные чувства. Для одних — это способ сэкономить и найти уникальные вещи с историей. Для других — табу, мол, «чужая энергия» или просто негигиенично и неряшливо. Кто-то восхищается винтажом, кто-то морщится, только заслышав о том, что наряд был приобретен на барахолке.
- Зачем мне идти в магазин и тратить кучу денег на вещь, когда в комиссионном магазине на той же улице та же вещь стоить копейки? Я не знаю, почему люди не одобряют тех, кто покупает вещи на барахолке и в секондах. Я думаю, что те, кто затаривается там, получают более выгодную сделку, чем те, кто покупает в любом другом розничном магазине. Они просто реалистичны и разумно относятся к деньгам. © Lets-watch-VHS / Reddit
- Почти всю детскую одежду покупаю в секонд-хендах. Иногда, конечно, трачусь и на что-то из обычных магазинов. Обувь и нижнее белье — всегда только новые. Но основная часть одежды на каждый день — б/у. Приношу домой, стираю — и все как новенькое. Дети же так быстро растут, что пытаться все время одевать их с иголочки — просто нереально. Раньше я думала, что нужно носить только бренды, а потом началась взрослая жизнь: счета, дети. © missihippiequeen / Reddit
- Сейчас это, похоже, просто повальное увлечение — ходить по секонд-хендам и находить там крутые вещи за копейки. И я верю, что это реально неплохой способ собрать гардероб. Но лично меня от чужой поношенной одежды передергивает. Не выношу копаться в вешалках и трогать чьи-то старые вещи. Ни за что бы такое не надела. © Gold-Appointment-534 / Reddit
Стоит ли заводить домашних животных
Для одних завести питомца — это обязательно. Кто-то обожает, когда пес радостно встречает у двери, кто-то не представляет утро без кошки, которая топчется по животу. Да, возни хватает — корм, прогулки, шерсть повсюду — но для многих это не имеет никакого значения, ведь рядом любимое существо. А кто-то на это смотрит и думает: «Зачем мне добровольно усложнять себе жизнь?» Животные — это ведь не игрушка. Уехал на выходные — ищи, с кем оставить. Встал не с той ноги — все равно выводи на улицу. Да и чистоту в доме попробуй поддержать.
- Я бы не сказал, что терпеть не могу собак, но если бы я прожил остаток своей жизни, не встретив ни одного пса, меня бы это устроило. Самая большая проблема — это гигиена. Для меня безумие, что люди держат животное, которое не стесняется делать свои дела прямо на пол. И даже если ваша собака идеально выдрессирована, она все равно ходит по дому вот этими своими лапами. И вам придется носить дома тапочки, иначе уже ваши ноги будут в грязи. Плюс ко всему, запах псины. А еще они могут лаять без причины. Кто-то проходит мимо вашего дома? Лай. Другая собака? Лай. Сигнализация вдалеке? Лай. © Unknown author / Reddit
- Обнимашки с кошкой не стоят той головной боли, которая у вас появится от того, что вы завели ее себе. Даже если вы чистите их лоток каждый час, ваш дом воняет. Они так сильно линяют. Они непослушные и большинство из них редко бывают ласковыми. Они могут испортить вашу мебель. Если вы хороший хозяин, то держать кошку обойдется вам в копеечку. Вот, я это сказал. Я думаю, что кошки — прекрасные маленькие создания, но держать их дома не круто. © Unknown author / Reddit
- У меня всю жизнь были питомцы, и сейчас мои дети тоже растут рядом с животными. Не представляю, чтобы я мог об этом пожалеть. С помощью собаки мы учим их ответственности, сочувствию и доброте. А еще научно доказано: поглаживание животных снижает стресс — это полезно для всех. © jkjeeper06 / Reddit
Как праздновать свадьбу
Кто-то считает, что свадьба — один раз в жизни и надо устроить настоящий праздник с тамадой, выкупом невесты и платьем, похожим на облако взбитых сливок с блестками. А кто-то не понимает, зачем тратить кучу денег и нервов, если можно просто расписаться и поехать в путешествие? Для некоторых это торжество немыслимо без самой дальней родни, другие же не видит смысла в самом празднике, даже если свадьба — чужая.
- Свадебная культура такая странная. Я никогда не пойму, зачем тратить кучу денег, чтобы накормить толпу людей, которым нет до вас особого дела. © larsvon-tryhard / Reddit
- Дважды выходила замуж. Первый раз было все как полагается — платье, фотограф, ресторан. Гостей было всего четверо — родители и подруга, но все равно я знатно устала. Кстати,перед первым замужеством сначала пошли на поводу у родни, тоже собирались звать всех бабок-теток, мол, как же так? Не позовем, как им в глаза глядеть? В итоге с мужем переругались, разбежались на пару месяцев. А второму мужу я сразу сказала, что не хочу никаких гостей — пойдем и распишемся, день проведем как захотим. Он был в восторге, сам не любитель застолий. © PenguiHugger / Pikabu
- Свадьбы — это сплошное разочарование для гостей. Тебя сажают за стол с какими-то незнакомцами, музыка орет так, что и парой слов нормально не перекинуться. Главный «вау-момент» — это посмотреть, как невеста идет в белом платье по проходу, а платья, если честно, все на одно лицо. Все разговоры натянутые, улыбки дежурные. Я был на свадьбах, на которые потратили тысяч 50 долларов, но ощущения на эти деньги не было вообще — ну потому что по сути все сводится к вечеринке с родственниками. © ENTPoncrackenergy / Reddit
- Дорогие свадьбы — это реально круто, и я понимаю, почему люди на них тратятся. Я был на одной «среднестатистической» свадьбе, и, скажем мягко, это было ужасно. После такого я вполне понимаю, почему люди не жалеют денег на красивые торжества. Вкусная еда, красивая обстановка в хорошем месте — это стоит вложений, если ты хочешь, чтобы самый важный день в жизни был особенным. А если не можешь потянуть большую свадьбу — сократи масштаб, но не экономь на качестве. Я терпеть не могу дешевые и безвкусные свадьбы — они многое говорят о тех, кто их устраивает. © accounttosuteru / Reddit
Помогать ли пожилым родителям, в том числе финансово, или нет
Еще один вопрос, из-за которого люди могут разругаться в лоскуты. Кто-то считает: если родители когда-то тянули тебя, теперь твой черед помогать им — финансово, морально, по хозяйству. Для кого-то — особенно если отношения были сложными — это не проявление привязанности, а моральный выбор. Многие регулярно переводят деньги, оплачивают коммуналку, лекарства, помогают с ремонтом. А кто-то заявляет: «Мне нужно свою жизнь строить, откуда еще взять силы и деньги на помощь родителям?»
- Недавно муж сказал мне, что хочет каждый месяц отправлять деньги своей маме, потому что у нее с финансами полный швах. А между тем свекровь профукала все свои сбережения на шмотки и косметику, потому что хотела подцепить кого-нибудь. Кроме того, она покупает все, что ей втюхивают — ее дом буквально завален коробками со всякими кухонными прибамбасами, даже не распечатанными, спортивными тренажерами, какой-то рекламной фигней. У нас уже был скандал, когда я узнала, что муж втайне выплатил ее кредиты. И вот она снова на мели. Сказала, что если он так хочет давать маме деньги, то пусть отщипывает из своих запасов на одежду и развлечения, но не лезет в наш общий семейный бюджет. Теперь муж злится и говорит, что мне нет дела до его матери и что я просто хочу наказать его за то, что он хороший сын. © yeetfaraway / Reddit
- Родители требуют, чтобы я их содержала. Папа по здоровью раньше времени вышел на пенсию, мама тоже уволилась, сказала, что устала пахать. Теперь они мне каждый месяц высылают коммуналку, списки продуктов, которые я должна купить, и номер карточки, чтобы скинула на расходы. А я не понимаю, с чего это я должна обеспечивать двух взрослых людей. У них была вся жизнь, чтобы отложить деньги и жить безбедно. Но они продолжали впахивать за копейки, абсолютно не думая о будущем. А если бы меня не было? Что бы они делали? © Палата № 6 / VK
Лучше жить в городе или в деревне
Одни считают, что только в городе можно по-настоящему жить — с работой, развлечениями и удобствами на каждом шагу. Другие уверены, что настоящая жизнь начинается там, где кончается асфальт и начинается покой. Кто-то не мыслит жизни без кофе навынос, театров, художественных галерей и круглосуточных магазинов, а кто-то мечтает о тишине, огороде и соснах за окном. Споры не утихают: что важнее — доступ к благам цивилизации или тишина и простор?
- Из города переехали жить в деревню. Река через дорогу от дома, природа, птички поют и днем, и ночью. Такая тишина. Люблю ночью кататься на велике. Едешь одна, все спят уже, тишина и только звуки природы. Когда приезжаю с работы (работаю в городе), так кайфую, что живу здесь! Но столкнулась с непониманием со стороны знакомых: «В твои 22 нужно гулять, развлекаться, а ты в деревню уехала», «да ты замуж не выйдешь никогда в своей деревне». А я думаю — погулять всегда можно съездить! А жить в деревне. © Подслушано / Ideer
- Недавно мне пришлось переехать из городской квартиры в сельскую местность. Приятно снова жить рядом с друзьями, но так раздражает необходимость ездить куда-то на машине или добираться на поезде до большого города. Я скучаю по музеям, магазинам, ресторанам, художественным галереям, кафе, спортивным центрам, всему, что было у меня раньше в двух шагах. Теперь до ближайшего супермаркета мне идти 15 минут, а до ближайшего города, где нет ничего особенного, нужно ехать на автобусе. Я не понимаю, как люди могут выбирать такую жизнь. Конечно тут больше тишины и покоя, но это так неудобно, когда вам нужно отвести целый день на то, чтобы сходить куда-то. © jambacca / Reddit
Как часто и разнообразно нужно готовить на семью
Одни считают, что дома семья каждый день должна есть что-то свежее, приготовленное с нуля, с любовью и фантазией. Для других нормально разогреть вчерашнее, заказать готовое или взять фастфуд по дороге с работы — главное, чтобы все были сыты и довольны. Кто-то видит в готовке способ позаботиться о близких, а кто-то — еще один пункт в бесконечном списке дел. У всех — свой подход, и своя правда.
- Я готовлю почти каждый вечер, обычно столько, чтобы нам хватило еще и взять с собой на работу обед на следующий день. Но иногда так устаю, что мне хочется просто заказать какой-нибудь фаст-фуд и не заморачиваться. Но мой муж, стоит мне намекнуть на это, начинает ныть, что без домашней еды он не чувствует семейного уюта и отпускать комментарии в духе: «Тебе плевать на мое здоровье».
- Откуда у этих людей вообще время на готовку каждый день? У меня от того момента как я вернулась с работы до момента, когда пора спать — полтора часа максимум, и сил на готовку просто нет. Мы с мужем обычно готовим на выходных, потом едим остатки, пока не закончатся, ну а потом каждый ищет чем перекусить на свой вкус. Дочке четыре года, и в такие дни она ест бутерброды, творог с рисовыми хлебцами, наггетсы из микроволновки — все, что можно соорудить за десять минут, с сырыми овощами сбоку. © DraciAmatum / Reddit
Нам кажется, что все же чаще всего люди не сходятся во взглядах именно на еду. Споры вокруг правильной пиццы могут быть горячее самого блюда. А уж примирить тех, кто любит лук в блюдах, и тех, кто его не выносит, кажется задачей с сотней звездочек. Вот несколько статей тому в доказательство: