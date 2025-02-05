10 фактов о Кристофере Ли - Сарумане, Дракуле и актере с жизнью, полной драмы

Некоторые актеры настолько запомнились нам в какой-то одной роли, что бывает трудно осознать — это всего лишь эпизод в их долгой и насыщенной карьере. Так многие зрители запомнили Кристофера Ли как Сарумана из Властелина колец. Некоторые фанаты узнают его в роли Графа Дуку во франшизе Звездных войн. А на деле его жизнь была настолько насыщена и интересна, что по его биографии можно снять не один крутой фильм.

Происходил из аристократического рода

На что Кристофер Ли точно не мог бы пожаловаться, так это на простое происхождение. Его матерью была графиня Эстель Мария из итальянского рода Карандини. Его прадедушка был маркизом Сарзано. При этом в числе родственников были и люди, реализовавшие себя с творческой стороны. Например, женой маркиза и, соответственно, прабабушкой актера была Мария Карандини - оперная певица. Впоследствии и сам Кристофер занимался музыкой - от оперных композиций до записи альбома в стиле симфоник-метал.

Был прототипом Джеймса Бонда?

Мать актера вышла замуж во второй раз. И так Кристофер Ли приобрел сводного двоюродного брата — Яна Флеминга, автора книг о Джеймсе Бонде. Некоторые фанаты всерьез рассуждали над теорией, что знаменитый агент 007 мог быть частично списан с Кристофера Ли. Впрочем, сам актер никак не комментировал эти слухи. Зато точно можно сказать, что Ян Флеминг хотел, чтобы Кристофер сыграл в экранизации романов о Бонде. Главную роль ему не предлагали, но всерьез рассматривали на роль антагониста в первом фильме. Однако, к тому моменту, как это предложение дошло до продюсеров фильма, они уже выбрали другого актера. Что не помешало Кристоферу все же сняться в одном из последующих фильмов о Бонде.

Стал актером случайно

В 1946 году Кристофер оказался в Лондоне и думал, что же ему дальше делать. Ему предложили пойти работать в офис. И предложили солидное жалованье. Но ему категорически не хотелось оказаться запертым в душных стенах офисного помещения. Из-за его классического образования, он мог бы пойти преподавать в университет, но и эта перспектива его не вдохновляла. Все решил один обед с кузеном своей матери. Там прозвучала фраза: "А почему бы тебе не работать актером?" Ли сразу же пошел на встречу с кинопродюсером и оказалось, что он как раз тот, кто им нужен. Контракт подписали незамедлительно. Хотя, нужно признать, некоторые киноделы сомневались относительно Кристофера - его рост был почти 2 метра и поэтому они считали, что он слишком высокий для актера. Но эти предрассудки не смутили Ли и он рьяно взялся доказывать, чего стоит на актерском поприще.

Прочно «вписал» образ графа Дракулы в поп-культуру

Одной из первых заметных ролей Кристофера Ли была роль графа Дракулы. Своим исполнением актер обеспечил этому образу бешеную популярность у зрителей. Уже спустя пару фильмов о вампире, общественность хотела видеть его только в исполнении Кристофера. При этом сами фильмы актеру нравились все меньше, он даже не хотел продолжать играть Дракулу. Но при этом каждый раз соглашался, когда ему напоминали о людях, которые потеряют работу, если он откажется от роли. Но он не мог оставлять все как есть. Например, в одном из фильмов Дракула не произнес ни слова - только шипел. Кристофер тогда сказал, что принципиально отказался говорить что-либо на съемках, потому что в сценарии реплики Дракулы были очень слабые. Создателям фильма было проще смириться с молчащим и шипящим актером, чем заменить его на кого-то менее известного. А в другом фильме о Дракуле Ли периодически прямо на съемочной площадке добавлял реплики из первоисточника - книги Брэма Стокера. Актеру не нравилось то, насколько далеко создатели фильмов отошли от первоначальной истории. И таким образом пытался это компенсировать.

Радикально боролся с образом актера одной роли

Уже будучи знаменитым актером, Кристофер Ли попал в ловушку своего образа. Он чаще всего работал в фильмах ужасов, продолжал воплощать на экране Дракулу или других подобных ему персонажей. Актер решил, что с этим нужно что-то делать. И его идея отдавала радикальностью. Он просто собрал свои вещи и переехал на другой континент. В Голливуде он смог отвязаться от шлейфа актера, играющего только в фильмах ужасов. Там он наконец-то почувствовал себя настоящим актером. И стал получать разнообразные роли. С которыми, кстати говоря, прекрасно справлялся.

Тим Бертон обожал работать с Кристофером Ли

Про Тима Бертона порой говорят, что если ему полюбился какой-то актер, то он готов задействовать его в каждом своем проекте. Кристофер Ли тоже стал в какой-то момент «любимчиком» режиссера. Актер исполнил несколько ролей в фильмах Бертона. Например, в знаменитом «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» Ли сыграл небольшую роль стоматолога — отца Вилли Вонки. Также озвучил несколько персонажей и участвовал в создании других историй.

Записал альбом в стиле симфоник-метал

Помимо актерской игры, Кристофер Ли был хорош в музыке. Он сотрудничал с различными группами. И даже записал свой собственный альбом в возрасте 88 лет. Так в 2010 году публика смогла по достоинству оценить альбом Charlemagne: By the Sword and the Cross, в котором Кристофер рассказывал историю императора Карла Великого. С которым, кстати говоря, состоял в дальнем родстве. А его каверы на известные рождественские мелодии, которым он добавил огонька и аранжировку в стиле хэви-метал, вошли в чарты. Внимание в СМИ подняли их еще выше, таким образом Кристофер Ли стал самым возрастным исполнителем, попавшим в топ 20 музыкальных чартов.

В его первой помолвке было все — и драма, и препятствия, и неожиданные повороты

В конце 1950-х годов актер был помолвлен с графиней Генриеттой Евой Агнес фон Розен. С юной графиней Кристофер познакомился в ночном клубе Стокгольма. Ее отец был не в восторге от этого союза и даже нанимал детективов, чтобы накопать на актера компромат. Но все без толку. И тогда граф, чтобы защитить дочь, сказал, что Кристоферу придется получить разрешения на брак от самого короля Швеции. Но это не стало проблемой для Ли, ведь ранее он уже был представлен королю, поэтому благословение на брак он получил. Казалось бы, теперь молодым влюбленным ничего не мешало. Но брак так и не состоялся. Кристофер бросил невесту перед свадьбой. Его беспокоило, что графине предстоит стать женой актера, у которого не было никакой стабильности в будущем. Он считал, что Генриетта заслуживает лучшего. Девушка прислушалась к его аргументам и свадьба была отменена.

С любимой женой он прожил в любви более 50 лет

Долго по Генриетте Кристофер Ли не страдал. Уже в 1960 году он познакомился с Биргит Кренке - датской художницей и бывшей моделью. Уже через год они поженились. С 1961 года, когда состоялась их свадьба, и до самой смерти Кристофера они прожили вместе в любви и согласии более 50 лет. Пара всегда была очень стильной. В любом возрасте они прекрасно одевались на совместные выходы. Кстати, в 2013 году их пару включили в список пятидесяти наиболее стильно одетых людей старше 50 лет.

Талантлив не только как актер и музыкант