10 фактов о Кристофере Ли - Сарумане, Дракуле и актере с жизнью, полной драмы

Происходил из аристократического рода

Был прототипом Джеймса Бонда?

Стал актером случайно

Прочно «вписал» образ графа Дракулы в поп-культуру

Радикально боролся с образом актера одной роли

Тим Бертон обожал работать с Кристофером Ли

Записал альбом в стиле симфоник-метал

Помимо актерской игры, Кристофер Ли был хорош в музыке. Он сотрудничал с различными группами. И даже записал свой собственный альбом в возрасте 88 лет. Так в 2010 году публика смогла по достоинству оценить альбом Charlemagne: By the Sword and the Cross, в котором Кристофер рассказывал историю императора Карла Великого. С которым, кстати говоря, состоял в дальнем родстве.

А его каверы на известные рождественские мелодии, которым он добавил огонька и аранжировку в стиле хэви-метал, вошли в чарты. Внимание в СМИ подняли их еще выше, таким образом Кристофер Ли стал самым возрастным исполнителем, попавшим в топ 20 музыкальных чартов.