10 героев книг, которые в экранизациях выглядят, мягко говоря, вовсе не так, как задумывали авторы

Конечно, иногда создателям фильмов приходится очень сложно. Порой буквально невозможно подобрать актера или актрису, которые будут выглядеть в точности как персонаж книги. Вот несколько героев, которые в экранизациях выглядят вовсе не так, как задумывал автор книги.

Петуния Дурсль, «Гарри Поттер»

Серьезные метаморфозы произошли с тетей Гарри Поттера — Петунией Дурсль. В знаменитой экранизации из тощей блондинки с длинной шеей и «почти лошадиным» лицом она превратилась в темноволосую женщину с нормальным телосложением и вполне обычной шеей.

Марианна Дэшвуд, «Разум и чувства»

В книге Марианна описывается как девушка со смуглой кожей, темными глазами и волосами. Немного отличается от того, какой мы привыкли видеть ее на экране, верно? Однако на наш взгляд, Кейт Уинслет отлично передала живость героини.

Лили Блум, «Все закончится на нас»

В целом Блейк Лайвли соответствует описанию из книги. У героини рыжие волосы, голубые глаза, она физически привлекательна. Однако по книге Лили всего 23 года, тогда как Блейк выглядит гораздо старше — актрисе на момент съемок было 36 лет.

Хитклифф, «Грозовой перевал»

Album Online / East News

В книге один из главных героев описывается как мужчина с густыми неухоженными каштановыми кудрями, бакенбардами, которые «по-медвежьи» свисали с его щек, смуглой кожей. Брови у него густые, а глаза темные. Том Харди, несомненно, слегка отличается от книжного героя, но смог отлично передать его непростой характер.

Мег, «Маленькие женщины»

CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Одна из недавних экранизаций романа произвела фурор: картина заработала высокие рейтинги и даже получила «Оскар». Одну из главных героинь — Мег — сыграла Эмма Уотсон.

В книге Мег описывается как 16-летняя скромная девушка с идеальными манерами. У нее длинные каштановые волосы и голубые глаза. Актрисе же, сыгравшей старшую дочь Марчей, на момент съемок было 29 лет. Сама Эмма была рада сняться в фильме. В одном из интервью она рассказала, что считает, что Мег — такая же феминистка, как ее сестра Джо, и она с удовольствием работала в таком чудесном коллективе.

Перси, «Перси Джексон и Похититель молний»

East News

В какой-то период историей мальчика, который обнаружил, что он полубог, зачитывались все школьники мира. Поэтому студия не упустила возможность создать на основе серии книг фильм. Но также режиссеры решили немного «вырастить» главных героев и сделать их 15—16-летними, тогда как в книге Перси и его друзьям всего лишь по 12 лет. А играли персонажей и вовсе взрослые актеры — Логану Лерману исполнилось 18 лет, а Александре Даддарио — 23. Оказалось, такому поступку есть объяснение. Во-первых, Крис Коламбус уже знал, как сложно работать с детьми 10–12 лет: мало того что они балуются, так еще и нельзя снимать их целый день. Во-вторых, серия о Перси должна была кардинально отличаться от «Гарри Поттера».

Бет Хармон, «Ход королевы»

Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

В книге несколько раз напрямую указывается, что главная героиня отнюдь не красавица, и даже дается описание ее внешности: «Бет видела свои прямые каштановые волосы, узкие плечи, круглое лицо с тусклыми карими глазами, веснушки на носу...» Журналисты, да и сами зрители высказали мнение о том, что Бет в сериале получилась слишком уж идеальной.

Дракула, «Ван Хельсинг»

East News Ольга Демьянова 4 часа назад А про возраст и усы где цитата? - - Ответить

Роман о вампире экранизировался не единожды, и каждый раз режиссеры изображали вампира по-разному. На самом деле автор называет Дракулу стариком с усами, отписывая его так: «У него было энергичное, оригинальное лицо, тонкий нос и какие-то особенные, странной формы ноздри; надменный высокий лоб и волосы, скудно и в то же время густыми клоками росшие около висков; очень густые, почти сходившиеся на лбу брови... Но сильнее всего поражала необыкновенная бледность лица».

Эми Марч, «Маленькие женщины»

Everett Collection / East News Екатерина Нем 5 часов назад С этой актрисой вообще мискаст - - Ответить

Еще одна из сестер Марч — 12-летняя Эми, художница, которую в фильме сыграла Флоренс Пью. В романе девушка описывается как Снегурочка: бледная и стройная девочка с голубыми глазами и золотистыми кудрявыми волосами. Самой Флоренс, сыгравшей героиню, на момент выхода фильма было 23 года.

Дебра Морган, «Декстер»

East News НибаньтиКрипто 4 дня назад Книгу не читала, но немного смотрела сериал. И это одна из самых интересных персонажей). И сыграла классно - - Ответить