10 идей, которые сделают крошечную кухню больше
Маленькая кухня тоже может быть удобной и функциональной. Если, конечно, подойти к ее обустройству с умом. Мы собрали дельные советы, которые помогут вам сделать свою кухоньку самым любимым местом в квартире.
Выдвижные ящики вместо кухонных цоколей
Обычно кухонные цоколи играют декоративную роль, закрывая ножки кухонных шкафов и придавая мебели завершенный вид. А также защищают пространство под шкафчиками от пыли и грязи. Но на небольшой кухне важно использовать каждый сантиметр, поэтому вместо стандартных цоколей можно установить выдвижные ящики. Даже при небольшой высоте в них можно хранить многие вещи — от губок для мытья посуды и мусорных пакетов до противней.
Такие ящики можно вписать как в ваш старый кухонный гарнитур, так и предусмотреть при заказе новой кухни. Можно даже сделать их своими руками по видео из интернета. Чтобы вам не мешали выступающие ручки ящиков, можно установить на них систему открывания «тип он» (Tip-ON), и тогда ящик будет открываться простым нажатием.
Если у вас высокий рост, и вы планируете сделать новую кухню на заказ, рассмотрите вариант столешницы, которая выше стандартной (а это обычно 85-90 см). Выше столешница — больше пространства под нижними шкафчиками.
Специальная бытовая техника
Для владельцев небольших кухонь, которые готовят каждый день и хотят делать это с комфортом, перечислим несколько вариантов бытовой техники, помогающей сэкономить место.
- Миниатюрная бытовая техника. Для небольшой семьи может подойти двухконфорочная плита (как часто вы используете сразу 4 конфорки?), которая позволит увеличить рабочую поверхность столешницы. Хорошим решением станет и узкая посудомоечная машина шириной 45 см, или суперкомпактная посудомойка, помещающаяся даже на подоконнике.
- Бытовая техника 2-в-1 (и даже 3-в-1): духовки, совмещенные с микроволновкой или пароваркой, или варочные поверхности со встроенной вытяжкой — также отличное решение для того, чтобы избавиться от громоздких предметов, занимающих место.
- Встраиваемая бытовая техника. Про встроенные холодильник или микроволновку слышал каждый, а вот про умный кухонный смеситель знают не все. Такой смеситель подает не только обычную водопроводную воду, но и фильтрованную питьевую, а также кипяток (конечно, на нем есть система безопасности и защита от детей). А это значит — долой чайник и покупные бутыли с водой!
Контейнеры и органайзеры
Вместо мешанины банок, коробок и пакетиков, беспорядочно наваленных на полках и в шкафчиках, в небольшом пространстве уместнее организованная система хранения. Вот некоторые пункты, которые помогут вам сделать так, чтобы легко получать доступ к любым продуктам на своей кухне.
- Декантирование. Те, кто профессионально занимается организацией пространства, рекомендуют купить прозрачные, герметично закрывающиеся контейнеры или банки и после покупки круп, макарон, орехов, крекеров, специй и ингредиентов для выпечки пересыпать их туда. Во-первых, это красиво. И сразу будет видно, что и где хранится!
- «Ленивая Сьюзен». Это вращающиеся подносы или подставки с одним или несколькими уровнями, которые ставят на полки кухонных шкафчиков, особенно угловых, с трудным доступом. Вместо того, чтобы тянуться в глубину полки, можно просто крутнуть «Сьюзен» и нужная вам баночка окажется спереди.
- Вкладные полки. Верхние части высоких полок часто остаются пустыми. Чтобы эффективнее заполнить их, можно купить полку-вставку, и тогда у вас будет 2 уровня хранения вместо одного.
- Разделители для выдвижных ящиков. В таких ящиках, даже просторных, посуда и всякие мелочи свалены в кучу и приходится что-то постоянно выискивать. Но стоит вставить туда разделители и однажды привести вещи в порядок, как станет гораздо удобнее.
- Прокладки для хранения сковородок. Их поверхность чувствительна к царапинам, но если проложить сковороды фетровыми прокладками, то их можно хранить, составив друг в друга.
- Органайзеры с внутренней стороны дверец шкафчиков. Плоские контейнеры на клеевой основе можно приклеить, например, к дверце шкафчика под раковиной — еще одно место для хранения мелочей, чтобы они всегда были под рукой. Также можно наклеить с внутренний стороны дверец обычные крючки — к примеру, для мерных ложек или других мелких предметов.
Разделочная доска поверх кухонной раковины или плиты
Если у вас очень маленькая столешница, на которой не хватает места для готовки, создайте дополнительное место с помощью большой разделочной доски, которую можно положить поверх раковины или плиты, закрыв их полностью или наполовину. Ее легко можно убрать после того, как вы все нарезали.
Есть варианты раковин с уже встроенной разделочной доской.
Вертикальное хранение
Вертикальные поверхности в небольшом пространстве можно использовать с умом. Вот несколько вариантов, помогающих сэкономить место в шкафчиках.
- Маленькие и узкие открытые полки можно втиснуть в какую угодно маленькую кухню. На них можно поставить специи или кружки в один ряд — симпатично и доступ легкий.
- Магнитные планки позволят держат крупные ножи под рукой — так они не будут занимать дополнительное место в ящике для столовых приборов, и до них проще дотянуться при готовке.
- Штанги, на которые можно подвесить как столовые приборы, так и сковороды, можно прикрепить к стене, дну шкафчиков или полок, кухонному фартуку и даже окну.
- Магнитные баночки со специями удобно крепить к холодильнику. Пусть и его поверхность тоже работает на пользу дела!
- Перфорированная металлическая панель тоже может стать удобным вариантом для хранения: крючки к ней можно прикрепить в любом удобном месте и повесить все что угодно — от мелочей до действительно крупных предметов.
Подоконник вместо стола
Если места критически мало, можно вообще отказаться от стола. Если расширить подоконник, то он превратится в столешницу, за которой можно усесться на полубарных стульях: они немного выше, чем обычные.
Посуда в комнатах
Необязательно хранить всю посуду на кухне. Праздничные блюда, вазы, симпатичные чашки можно перенести в комнаты и расставить на стеллажах и книжных полках: когда они не используются, то могут служить декором.
Этажерка на колесиках
Если у вас есть пустое место (например, между холодильником и шкафчиком), куда не влезает полноценный предмет мебели, рассмотрите вариант узкой тележки-этажерки на колесиках, в которой можно хранить банки, бутылки, бытовую химию и т.д. При необходимости ее можно выкатить, места она много не занимает, для гостей будет практически незаметна, а вам — полезна.
Складная мебель
Раскладывающиеся стол или стулья — отличный вариант для небольшой кухни. Тяжелый стол-раскладушка — сейчас не единственный вариант, присмотритесь к тем, что подойдут именно вам. Симпатичные легкие стулья можно повесить на стену и снимать, когда нужно дополнительное место.
Еще один вариант — заменить стулья на табуреты. Их легко задвинуть под стол, когда вы готовите, и они не будут мешать.
Система «мизанплас»
Французский термин mis-en-place («расставить все по своим местам») подразумевает под собой полезный кулинарный навык, который позволит вам готовить быстрее и проще, что особенно важно на маленькой кухне. Чтобы научиться этому, сначала изучите рецепт и подготовьте все необходимые ингредиенты и инструменты заранее. Например, вы печете пирог: заранее отмерьте необходимое количество муки, масла и яиц, подготовьте начинку, разложите все по отдельным емкостям, уберите все пакеты и банки по местам, и только потом начинайте готовить. Не оставляйте уборку и мытье посуды на потом, делайте это в процессе готовки. Так кухня не будет загромождаться и вам будет где развернуться!
