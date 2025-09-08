10 идей, которые сделают крошечную кухню больше

Обычно кухонные цоколи играют декоративную роль, закрывая ножки кухонных шкафов и придавая мебели завершенный вид. А также защищают пространство под шкафчиками от пыли и грязи. Но на небольшой кухне важно использовать каждый сантиметр, поэтому вместо стандартных цоколей можно установить выдвижные ящики. Даже при небольшой высоте в них можно хранить многие вещи — от губок для мытья посуды и мусорных пакетов до противней.

Такие ящики можно вписать как в ваш старый кухонный гарнитур, так и предусмотреть при заказе новой кухни. Можно даже сделать их своими руками по видео из интернета. Чтобы вам не мешали выступающие ручки ящиков, можно установить на них систему открывания «тип он» (Tip-ON), и тогда ящик будет открываться простым нажатием.

Если у вас высокий рост, и вы планируете сделать новую кухню на заказ, рассмотрите вариант столешницы, которая выше стандартной (а это обычно 85-90 см). Выше столешница — больше пространства под нижними шкафчиками.