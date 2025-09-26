10 идей осеннего маникюра, которые заставят вас забыть про классический френч
С наступлением осени в воздухе что-то неуловимо меняется. Природа окрашивается в рыжие и золотистые цвета. Холодает, погода начинает портиться. Однако одно остается неизменным — хочется, чтобы руки всегда выглядели на все сто. Бургунди больше не в моде? Френч — не актуален? На эти и многие другие вопросы мы ответили в статье, отобрав разнообразные идеи осеннего маникюра на любой вкус. Тренды подобраны на основе данных ведущих американских нейл-мастеров и модных изданий, таких как Allure, OPI, Marie Claire и Elle.
Карамель
Последние несколько лет плотные, глубокие коричневые оттенки были особо актуальны. В прошлом году, например, на пике популярности был оттенок эспрессо. В этом году эксперты советуют присмотреться к карамельным тонам. Сара Чу — мастер маникюра из Лос-Анджелеса, — в статье для Allure рассказывает, что считает карамельный цвет отличным способом поднять настроение.
Полуночная слива
«Готовлюсь к свадьбе в следующем месяце и тестирую цвета. Я выбрала темно-фиолетовый, но почти не вижу разницы между ним и черным»
Вариант супер изысканного маникюра на осень — полуночная слива, — почти черный, но гораздо уютнее. Звездный мастер маникюра Элль Герштейн объясняет, что это затемненный фиолетовый, который создает очень уютное настроение. Чтобы добавить объема, попробуйте нанести сверху хромированную втирку или матовый топ.
Темно-синий
«Любимый темно-синий»
В качестве альтернативы привычному, но по-прежнему актуальному цвету темной вишни, эксперты рекомендуют попробовать темно-синий. Этот смелый, насыщенный цвет смотрится так же хорошо, как и черный, только без присущей ему резкости.
Оттенок Off White
«Идеальный оттенок белого»
Нейл-арт-мастера Ханна и Элль Герштейн утверждают, что в этом сезоне теплые оттенки белого актуальны как никогда. Эксперты предлагают разнообразные тона — от цвета пергамента до молочного ванильного.
Прозрачные румяна
«Лак „желейные румяна“ и хромовое покрытие сверху»
Летом были популярны минималистичные дизайны маникюра с полупрозрачными покрытиями. Один из этих оттенков, а именно — прозрачный румянец, продолжает оставаться актуальным и осенью. Мастер маникюра и основательница бренда Джин Сун Чой подчеркивает, что этот дизайн создает эффект естественного еле заметного маникюра.
Горошек
«Кто еще считает, что ногти в горошек — самый милый дизайн?»
«Маникюр в горошек — это тренд, который переходит из лета в осень», — говорит мастер маникюра и амбассадор OPI Натали Минерва. Ей особенно нравятся белые точки на нюдовой или светлой основе. Однако маникюр в горошек универсален. Его можно носить по-разному: от крупного гороха до миниатюрного, от классического черно-белого до разноцветного. Все зависит от вашего предпочтения и настроения.
Шоколадный и кофейный коричневый
«Я очень рекомендую хромовое покрытие на коричневом цвете»
Эксперты рассказывают о спаде популярности любимого многими оттенка бургунди.
Вместо него стоит обратить внимание на красные и коричневые оттенки. Например, шоколадный или кофейный коричневый, который придает образу уюта и глубины.
Лесные оттенки
«Глубокий зеленый»
Глубокие лесные оттенки зеленого переживают пик популярности этой осенью. Они создают уютное настроение и нетривиально смотрятся на руках. А если покрыть такой маникюр бархатным или матовым топом, то образ станет еще более изысканным и дорогим.
Короткий маникюр
«Любители коротких ногтей, объединяемся!»
В 2025 году популярностью пользуются дизайны на ногтях средней и короткой длины. Эксперты советуют отдавать предпочтение своей натуральной длине и форме ногтей.
Микро-френч
«Влюблена в микро французский маникюр»
В 2025 году короткие ногти пользовались гораздо большей популярностью, чем длинные. Именно поэтому классический французский маникюр не является трендовым дизайном этой осени. Вместо этого лучше выбирать однотонные покрытия или микро-френч. Микро-френч — это все, что осталось от классики.
Мы погрузились в мир осенних трендов и узнали, какие виды маникюра стали фаворитами этого сезона. Какая идея понравилась вам?
