10 моделей, которые родили 3 и более детей, а по ним и не скажешь

Нечасто встретишь многодетных матерей из звездной сферы. Но женщины из этой подборки не побоялись сложностей и с головой окунулись в семейные заботы. У кого-то 3 детей, кто-то заботится о 4-х, но среди всех выделяется красавица, у которой аж 8 сорванцов!

Хайди Клум, 4 детей

Album Online / East News

В марте 2003 года Клум завязала отношения с Флавио Бриаторе, итальянским бизнесменом, менеджером «Формулы-1». В декабре она объявила о беременности. Вскоре после этого они расстались, и Клум начала встречаться с музыкантом Силом. Модель родила дочь Лени в мае 2004 года, и Сил присутствовал при родах, а биологический отец от нее отказался. Пара поженилась в 2005 году. В браке родилось трое детей: два сына (2005 и 2006 г.р.) и дочь (2009 г.р.). Сил также официально удочерил Лени. 22 января 2012 года пара объявила, что они расстаются после почти семи лет брака.

Крисси Тейген, 4 детей

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Модель обручилась с певцом Джоном Леджендом в декабре 2011 года, после четырех лет знакомства. Они поженились в сентябре 2013-го. У пары четверо детей. Дочь (2016 г.р.) и сын (2018 г.р.) были зачаты с помощью ЭКО. Когда Тейген носила под сердцем третьего ребенка, пришлось преждевременно прервать беременность, так как была опасность жизни самой мамы. В 2023-ем родилась вторая дочка, также с вмешательством ЭКО. Еще один сын появился на свет позже в том же году, родители воспользовались услугами суррогатной матери.

Коко Роша, 3 детей

В 2010 году модель вышла замуж за Джеймса Конрана, дизайнера интерьеров. У пары трое детей. Дочь Айони Джеймс родилась в 2015, через два года на свет появился сын Айвер Имс и еще спустя два, в 2020-ом — вторая дочка, которую назвали Айли Рин.

Каролина Куркова, 3 детей

facetoface / REPORTER / East News

В июле 2009 года модель объявила, что ждет первенца от своего жениха, кинопродюсера Арчи Друри. Они поженились незадолго до рождения сына, которого назвали Тобин Джек. В 2015-ом у пары появился еще один сын — Ноа Ли. А в 2021-ом Каролина родила дочку, Луну Грейс.

Бехати Принслу, 3 детей

В 2012 году модель начала встречаться с музыкантом Адамом Левином из группы Maroon 5. Они поженились в 2014-ом. Спустя два года родился первенец — дочка Дасти Роуз. А еще по прошествии двух лет — дочь Джио Грейс. В январе 2023-го пара приветствовала нового члена семьи — маленького сыночка.

Джемма Уорд, 3 детей

С 2011 года модель встречается с профессиональным фотографом Дэвидом Леттсом. В 2013-ом у пары родилась дочка Найя, спустя 4 года — сын Джет Оушен. В 2020-ом они стали родителями второй дочери — Кирры.

Эшли Грэм, 3 детей

Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWS

Модель познакомилась с видеооператором Джастином Эрвином в 2009 году. Пара поженилась на следующий год. В 2020-ом у них родился сын. А в июле 2021-го Грэм сообщила, что беременна сыновьями-близнецами. В январе они появились на свет.

Девон Аоки, 4 детей

ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS

Модель замужем за бизнесменом Джеймсом Бэйли. У пары есть сын и три дочери. В 2009 году Аоки перестала сниматься в кино, чтобы сосредоточиться на материнстве и больше времени проводить с семьей. Ее дочь Алессандра продолжает модельную карьеру матери: весной 2018-го она появилась в рекламной кампании Guess Kids.

Клаудия Шиффер, 3 детей

EAST NEWS

25 мая 2002 года Клаудия вышла замуж за английского кинорежиссера Мэтью Вона после 16 месяцев знакомства. У пары трое детей. В 2003 родился сын Каспар. Дочери, Клементина и Козима Вайолет, появились на свет в 2004 и 2010 годах.

Ханна Нилман, 8 детей

Ханна Нилман — участница и победительница конкурсов красоты. Она встречалась с Дэниелом Нилманом всего лишь три недели на момент, когда они обручились. Оба выросли в многодетных семьях: у девушки 8 братьев и сестер, у мужчины 9. За все время брака у пары родилось 8 детей: 3 сыновей и 5 дочерей. На фото справа Ханна кормит своего 8-го ребенка за кулисами шоу «Миссис Мира».

Фото на превью Album Online / East News