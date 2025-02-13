Вооот!поэтому боюсь брать клубнику в шоколаде-насмотрелась отзывов похожих
10+ подарков на 14 февраля, которые могут расстроить вашу вторую половинку
На 14 февраля принято дарить любимым памятные и приятные подарки. У каки-то пар нет традиции тратиться по таким поводам, а другие предпочитают не скупиться. Мы проанализировали, какие подарки вызывают у людей наибольшее негодование, и составили список вещей, которые в этот праздник лучше вовсе не дарить.
Конечно, любой подарок из этого списка для кого-то может оказаться долгожданным и желанным. Поэтому в первую очередь стоит ориентироваться на предпочтения близкого человека и учитывать его вкусы. А в бонусе расскажем, какие подарки пользователи считают очень неудачными.
Сладости от непроверенных кондитеров
Сейчас можно заказать множество домашних сладостей. Это и традиционная выпечка с тортами, и нечто более изысканное — например, клубника в шоколаде или яблочко в карамели. Однако не всегда легко уследить за качеством такой продукции. Ведь, к примеру, клубника в шоколаде довольно капризна в хранении: без холодильника она портится уже через сутки, а в холодильнике — всего за несколько дней. В итоге вместо сладкого десерта на праздник можно получить испорченный фрукт. Визуально сложно определить, что лакомство уже не свежее, поэтому рекомендуем покупать такие сладости у проверенных поставщиков или вовсе отказаться от покупки.
- Когда-то давно мой теперь уже бывший парень подарил мне на День святого Валентина красивое аппетитное яблочко в романтичной упаковке. Этакий символ любви с его стороны. Полюбовавшись на подарок пару дней, я решила практично его съесть. В тот момент и выяснилось, что яблоко изнутри было полностью гнилым. Как, собственно, и отношение моего парня ко мне, о чем узнала немного позже. © Подслушано / Ideer
Домашняя утварь (если вас о ней не просили)
Кастрюли и сковородки в качестве подарка на значимые праздники уже стали практически мемом. Конечно, иногда люди долго мечтают о какой-то дорогостоящей утвари, которая действительно облегчит им жизнь. Однако такие подарки лучше дарить без привязки ко Дню влюбленных, просто так, без особого повода.
- Попросила мужа подарок на День святого Валентина. Он подарил, но вовсе не то, что я просила. С одной стороны обидно, а с другой не удивительно. Он отказывался подарить мне огромный камень, который я присмотрела. Зато теперь у нас есть набор сковородок... Муж сказал, что камень — это не подарок на День влюблённых. А я посчитала, что этот камень станет отличным дополнением на наш участок. Хорошая декорация. А сковородок и так хватает... © Мамдаринка / VK
Тоже самое, что и другим людям вокруг
В этот день всем хочется чувствовать себя особенными. Ведь по традиции подарками обмениваются люди, состоящие в романтических отношениях. Однако, как оказывается, для некоторых это не так очевидно. Желая сделать приятно кому-то еще, можно попасть в неловкую ситуацию. Поэтому в этот день не стоит дарить одинаковый подарок, например, маме, а также жене.
- Сделал мне молодой человек предложение руки и сердца. Через какое-то время как раз был День святого Валентина, на который он прислал мне офигенный набор из свежих цветов, фарфора, в общем, лепота. Но есть одно но. Он тоже самое прислал всем моим четырем коллегам. © Entity417 / Reddit
Готовый набор из супермаркета
«набор из свежих цветов, фарфора, в общем, лепота»
Набор из цветов и фарфоровой посуды? Что это за фраза такая
Глядя на такой подарок, создается ощущение, что его купили в последний момент просто потому, что "надо". Набор с гелем для душа и ароматическим маслом выглядит как пережиток прошлого. То же самое касается и сладких подарков — иногда так бывает, что шоколад в наборах попросту невкусный.
Подарок с символикой и отсылками, которые нравятся вам, а не партнеру
В отличие от предыдущего варианта, такие подарки кажутся более продуманными. Однако часто мы выдаем желаемое за действительное и выбираем для партнера то, что нравится нам самим, а не ему.
Вещи, по которым с первого взгляда понятно, что они с рапродажи
Еще один способ прослыть невнимательным партнером — подарить что-то с распродажи. Дело даже не в том, что нельзя экономить. Напротив, по скидкам порой можно найти действительно хорошие вещи. Но речь идет о явно уцененных товарах, вроде елочных шаров в феврале. Или товаров, которые явно не подходят человеку, для которого предназначен подарок. К слову, избегать таких подарков стоит не только в день всех влюбленных, но и в другие праздники тоже.
- Подарили мне красивую хрустальную карету. Открыла коробку, а она вдребезги разбита. Расстроилась, потом забила. На следующий день зашла в магазин, а там эти кареты стоят с надписью: "75% скидка". То есть мой подарок просто был в корзине уцененных вещей и стоил $ 2. © Swarleymon / Reddit
Свечи
Прописал доктор бабке свечи. Через неделю приходит бабка к врачу " Милок, выпиши еще, все съела.." " Как? Вы их ели?" Бабка с издёвкой " Нет! В попу запихивала ..."
Казалось бы, свечи точно не должны попасть в этот список. Они создают уют и, кажется, нравятся буквально всем. Но именно в этом и кроется их недостаток — такому подарку не хватает уникальности. Вместо этого можно выбрать что-то более оригинальное, например, красивую бутылку для воды
Абонемент в спортзал
Была бы Рада такому подарку. Все обиженные абонементами, отдавайте их мне!
Такие подарки можно назвать "подарками с двойным дном". Чувствительные люди могут воспринять их буквально, например: "Я считаю, что тебе стоит заняться спортом". Возможно, в этом нет ничего плохого, но подобный жест может испортить настроение в праздничный день.
Бонус: еще несколько неудачных подарков, по мнению пользователей сети
- Если вы думаете, что вам подарили какой-то плохой или бесполезный подарок на День святого Валентина, то вы еще просто не слышали мою историю. Я обожаю этот праздник, потому что считаю, что в этот день можно еще больше и сильнее показать человеку, как ты его любишь. Поэтому я всегда готовлюсь тщательно, выбирая подарки заранее. Мне удалось отправить своего парня на седьмое небо от счастья, ведь я подарила ему игровую приставку, о которой он всегда мечтал. Знаете, что он подарил мне? Ничего! Просто ничего! Сказал, что этот день вообще не стоит праздновать, и лучше дарить подарки тогда, когда захочешь проявить свою любовь... © Карамель / VK
- С мужем каждый год скандалили, я хотела какой-то сюрприз в день всех влюбленных, а ему глубоко безразлично это было. В прошлом году смотрю, суетится, уходит по телефону в другую комнату говорить. Я вся в ожидании, а 14 с утра он заходит в комнату и протягивает коробку конфет. Я опешила. Спрашиваю, что он планировал. Ответ убил: «Да мы «Да мы рыбалку с друзьями на следующей неделе едем». Занавес.
С мужем каждый год скандалили, я хотела какой-то сюрприз
Тихо увянуть, как женщине с таким мужем.
- В День святого Валентина мой молодой человек подарил мне огромный букет цветов, воздушные шары в форме сердца и шикарный ужин. И все это — в виде картинок в мессенджере. Вот такие они — отношения на расстоянии. © Подслушано / Ideer
- Муж не умеет выбирать подарки, но в этот раз... Не стал дарить валентинку, шоколадку, даже массаж не сделал. Просто повел меня в кафе, где по телевизору показали матч футбольный. А также там "случайно" сидели его друзья. ©
Мамдаринка / VK
А вот еще одна статья, где мы рассказываем о подарков, которые у всех уже как кость в горле.
Комментарии
А мы дарим друг другу самодельные валентинки, потому что это мило, но и не особо интересный праздник. Коммерческий какой-то
Терпеть не могу этот не наш праздник, я привык выражать свои чувства в любой день делать сюрпризы своей любимой