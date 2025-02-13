10+ подарков на 14 февраля, которые могут расстроить вашу вторую половинку

На 14 февраля принято дарить любимым памятные и приятные подарки. У каки-то пар нет традиции тратиться по таким поводам, а другие предпочитают не скупиться. Мы проанализировали, какие подарки вызывают у людей наибольшее негодование, и составили список вещей, которые в этот праздник лучше вовсе не дарить. Конечно, любой подарок из этого списка для кого-то может оказаться долгожданным и желанным. Поэтому в первую очередь стоит ориентироваться на предпочтения близкого человека и учитывать его вкусы. А в бонусе расскажем, какие подарки пользователи считают очень неудачными.

Сладости от непроверенных кондитеров

Сейчас можно заказать множество домашних сладостей. Это и традиционная выпечка с тортами, и нечто более изысканное — например, клубника в шоколаде или яблочко в карамели. Однако не всегда легко уследить за качеством такой продукции. Ведь, к примеру, клубника в шоколаде довольно капризна в хранении: без холодильника она портится уже через сутки, а в холодильнике — всего за несколько дней. В итоге вместо сладкого десерта на праздник можно получить испорченный фрукт. Визуально сложно определить, что лакомство уже не свежее, поэтому рекомендуем покупать такие сладости у проверенных поставщиков или вовсе отказаться от покупки. Когда-то давно мой теперь уже бывший парень подарил мне на День святого Валентина красивое аппетитное яблочко в романтичной упаковке. Этакий символ любви с его стороны. Полюбовавшись на подарок пару дней, я решила практично его съесть. В тот момент и выяснилось, что яблоко изнутри было полностью гнилым. Как, собственно, и отношение моего парня ко мне, о чем узнала немного позже. © Подслушано / Ideer

Домашняя утварь (если вас о ней не просили)

Кастрюли и сковородки в качестве подарка на значимые праздники уже стали практически мемом. Конечно, иногда люди долго мечтают о какой-то дорогостоящей утвари, которая действительно облегчит им жизнь. Однако такие подарки лучше дарить без привязки ко Дню влюбленных, просто так, без особого повода. Попросила мужа подарок на День святого Валентина. Он подарил, но вовсе не то, что я просила. С одной стороны обидно, а с другой не удивительно. Он отказывался подарить мне огромный камень, который я присмотрела. Зато теперь у нас есть набор сковородок... Муж сказал, что камень — это не подарок на День влюблённых. А я посчитала, что этот камень станет отличным дополнением на наш участок. Хорошая декорация. А сковородок и так хватает... © Мамдаринка / VK

Тоже самое, что и другим людям вокруг

В этот день всем хочется чувствовать себя особенными. Ведь по традиции подарками обмениваются люди, состоящие в романтических отношениях. Однако, как оказывается, для некоторых это не так очевидно. Желая сделать приятно кому-то еще, можно попасть в неловкую ситуацию. Поэтому в этот день не стоит дарить одинаковый подарок, например, маме, а также жене. Сделал мне молодой человек предложение руки и сердца. Через какое-то время как раз был День святого Валентина, на который он прислал мне офигенный набор из свежих цветов, фарфора, в общем, лепота. Но есть одно но. Он тоже самое прислал всем моим четырем коллегам. © Entity417 / Reddit

Готовый набор из супермаркета

© PxHere НибаньтиКрипто 2 часа назад «набор из свежих цветов, фарфора, в общем, лепота»

Набор из цветов и фарфоровой посуды? Что это за фраза такая - - Ответить

Глядя на такой подарок, создается ощущение, что его купили в последний момент просто потому, что "надо". Набор с гелем для душа и ароматическим маслом выглядит как пережиток прошлого. То же самое касается и сладких подарков — иногда так бывает, что шоколад в наборах попросту невкусный.

Подарок с символикой и отсылками, которые нравятся вам, а не партнеру

В отличие от предыдущего варианта, такие подарки кажутся более продуманными. Однако часто мы выдаем желаемое за действительное и выбираем для партнера то, что нравится нам самим, а не ему.

Вещи, по которым с первого взгляда понятно, что они с рапродажи

Еще один способ прослыть невнимательным партнером — подарить что-то с распродажи. Дело даже не в том, что нельзя экономить. Напротив, по скидкам порой можно найти действительно хорошие вещи. Но речь идет о явно уцененных товарах, вроде елочных шаров в феврале. Или товаров, которые явно не подходят человеку, для которого предназначен подарок. К слову, избегать таких подарков стоит не только в день всех влюбленных, но и в другие праздники тоже. Подарили мне красивую хрустальную карету. Открыла коробку, а она вдребезги разбита. Расстроилась, потом забила. На следующий день зашла в магазин, а там эти кареты стоят с надписью: "75% скидка". То есть мой подарок просто был в корзине уцененных вещей и стоил $ 2. © Swarleymon / Reddit

Свечи

Казалось бы, свечи точно не должны попасть в этот список. Они создают уют и, кажется, нравятся буквально всем. Но именно в этом и кроется их недостаток — такому подарку не хватает уникальности. Вместо этого можно выбрать что-то более оригинальное, например, красивую бутылку для воды

Абонемент в спортзал

Такие подарки можно назвать "подарками с двойным дном". Чувствительные люди могут воспринять их буквально, например: "Я считаю, что тебе стоит заняться спортом". Возможно, в этом нет ничего плохого, но подобный жест может испортить настроение в праздничный день.

Бонус: еще несколько неудачных подарков, по мнению пользователей сети

Если вы думаете, что вам подарили какой-то плохой или бесполезный подарок на День святого Валентина, то вы еще просто не слышали мою историю. Я обожаю этот праздник, потому что считаю, что в этот день можно еще больше и сильнее показать человеку, как ты его любишь. Поэтому я всегда готовлюсь тщательно, выбирая подарки заранее. Мне удалось отправить своего парня на седьмое небо от счастья, ведь я подарила ему игровую приставку, о которой он всегда мечтал. Знаете, что он подарил мне? Ничего! Просто ничего! Сказал, что этот день вообще не стоит праздновать, и лучше дарить подарки тогда, когда захочешь проявить свою любовь... © Карамель / VK

С мужем каждый год скандалили, я хотела какой-то сюрприз в день всех влюбленных, а ему глубоко безразлично это было. В прошлом году смотрю, суетится, уходит по телефону в другую комнату говорить. Я вся в ожидании, а 14 с утра он заходит в комнату и протягивает коробку конфет. Я опешила. Спрашиваю, что он планировал. Ответ убил: «Да мы «Да мы рыбалку с друзьями на следующей неделе едем». Занавес.

В День святого Валентина мой молодой человек подарил мне огромный букет цветов, воздушные шары в форме сердца и шикарный ужин. И все это — в виде картинок в мессенджере. Вот такие они — отношения на расстоянии. © Подслушано / Ideer

Муж не умеет выбирать подарки, но в этот раз... Не стал дарить валентинку, шоколадку, даже массаж не сделал. Просто повел меня в кафе, где по телевизору показали матч футбольный. А также там "случайно" сидели его друзья. ©

Мамдаринка / VK