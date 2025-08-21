10 правил ресторанного этикета, которые стоит помнить, чтоб не попасть впросак

Все мы знаем, что сумочку в ресторане лучше повесить на спинку стула или держать на коленях. Миниатюрный клатч вполне можно поставить на стол. Если это против правил ресторана, официант вам вежливо подскажет, куда еще его можно положить.

А вот люди, которые приходят в ресторан вечером, чтобы поработать, расстраивают всех. Во-первых, они отвлекают от трапезы других гостей. Во-вторых, некоторые работники ресторана видят в этом знак неуважения. Ведь человек физически не может отдать должное кухне, он занят другим делом.