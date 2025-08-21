10 правил ресторанного этикета, которые стоит помнить, чтоб не попасть впросак
Все мы прекрасно знаем элементарные правила поведения в ресторане: локти и сумочку на стол ставить нельзя, а упавшую салфетку стоит побыстрее поднять Однако некоторые негласные законы на самом деле звучат совсем не так, и нарушая их, мы можем невольно опростоволоситься. Мы решили собрать не самые очевидные нормы поведения в ресторанах.
Лучше не класть салфетку на стул
В приличном заведении всегда сложно определиться, куда же следует положить салфетку, если вам нужно отлучиться от стола. Оставлять ее на сиденье стула не стоит, это неприлично. Ведь гость потом протирает рот салфеткой. Лучше аккуратно сложить ткань на столе перед тарелкой или повесить ее на спинку стула. Главное — не бросать салфетку слева от тарелки, иначе недоеденное блюдо исчезнет за время вашего отсутствия. А это было бы обидно.
Чистые края тарелки — это дань уважения официантам
Не стоит класть испачканный нож, ложку или вилку на край тарелки. Из-за этого на посуде остаются липкие пятна и кусочки пищи, а ведь официанту потом нужно как-то убрать пустую тарелку. Конечно, пачкать пальцы в недоеденном блюде неприятно никому. Поэтому из чистого альтруизма стоит оставить края посуды чистыми — вам за это только спасибо скажут.
Не спешите поднимать упавшие приборы
Если ложка или салфетка случайно ускользнула от вас под стол, не стоит срочно бросаться на ее поиски. Во-первых, ваше неожиданное исчезновение может не на шутку удивить других гостей, во-вторых, во время розыска вы можете случайно толкнуть стол и ушибиться. Да и грязные столовые приборы на столе — это не гигиенично. Лучше аккуратно привлечь внимание официанта, и он принесет замену. А уж пропажу из-под стола достанут уже после вашего ухода.
На самом деле локти на столе — это нормально
Нам с детства внушали, что локти во время трапезы должны быть прижаты к бокам, а не лежать на столе. Кому-то приходилось даже обедать с книжками, зажатыми под мышками, дабы полностью усвоить это правило. Однако эксперты говорят, что эта норма уже устарела, и если вам так удобнее, локти вполне можно поставить на стол. На фоне лежащих рядом с тарелками планшетов, мобильных телефонов и кошельков локти выглядят вполне невинно и прилично.
Чистая тарелка только обескуражит шефа
Вы правда думаете, что шеф-пофар лично осматривает все грязные тарелки, ища на них следы одобрения?
Каким бы вкусным ни было блюдо, не стоит подчищать тарелку до зеркального блеска. Лучше оставить на ней маленький кусочек еды. Это покажет шеф-повару, что вы отдали должное его мастерству и при этом смогли насытиться. Также не стоит быстро расправляться с едой, обгоняя других за столом. Ведь посещение ресторана заключается не только в поглощении пищи, но и в общении. Да и ваши компаньоны могут почувствовать себя неловко, если вы будете сидеть за столом без еды.
Не стоит сразу брать в руки стакан
Чтобы не заляпать стакан или бокал жирными отпечатками, стоит тщательно вытереть пальцы салфеткой, прежде чем брать посуду в руки. Точно так же лучше промокнуть губы, прежде чем утолять жажду напитком. Если на краю стакана остался небольшой отпечаток помады, — ничего страшного. Можно просто отпивать из бокала, прикасаясь к нему губами всегда с одной стороны поверх старого отпечатка.
Правило «Клиент всегда прав» осталось в прошлом
Долгое время считалось, что в любых спорных ситуациях клиент всегда прав, но в последнее время правила приличия несколько поменялись. Теперь владельцы ресторанов придерживаются постулата «Клиент всегда важен». Это не значит, что стоит промолчать, когда официант приносит вам неправильное блюдо или еда не слишком приятна на вкус. Просто претензии стоит высказать спокойно и уважительно.
Лучше уж поставить на стол сумочку, а не ноутбук
Все мы знаем, что сумочку в ресторане лучше повесить на спинку стула или держать на коленях. Миниатюрный клатч вполне можно поставить на стол. Если это против правил ресторана, официант вам вежливо подскажет, куда еще его можно положить.
А вот люди, которые приходят в ресторан вечером, чтобы поработать, расстраивают всех. Во-первых, они отвлекают от трапезы других гостей. Во-вторых, некоторые работники ресторана видят в этом знак неуважения. Ведь человек физически не может отдать должное кухне, он занят другим делом.
Разговаривать по мобильному телефону можно, а вот держать на столе не стоит
По правилам этикета, если человек в ресторане кладет телефон на стол, значит, устройство волнует его больше, чем люди, с которыми он трапезничает. Мобильник лучше переключить на беззвучный режим и убрать его в карман или сумку. А если гостю позвонят, то стоит выйти из-за стола и побеседовать где-нибудь в тихом уголке, чтобы не мешать остальным.
О некоторых вещах лучше умолчать
Прежде чем тихо указывать собеседнику на какие-то неполадки в его внешнем виде, стоит подумать, сможет ли он это исправить сейчас или нет. Расстегнутую пуговицу легко можно застегнуть, а след туши аккуратно убрать. А вот стрелку на колготках или пятно на одежде так просто не скроешь. Поэтому лучше притвориться, что вы этого огреха просто не увидели.
А вы знали про эти правила? Какое из них вас удивило больше всего? Или вы считаете, что этикет — это не такая уж и важная штука, и главное — получить удовольствие от еды и от компании? Делитесь в комментариях.
