15+ раз, когда взрослые попытались влезть в свои детские фото, и это уморительно

1 час назад

У многих есть памятные детские фото, но есть пользователи, у которых такие снимки не просто пылятся в фотоальбомах. Их извлекают на свет и пытаются воссоздать в мельчайших деталях — спустя 10, 20 и даже 30 лет. Получается уморительно и трогательно. Посмотрите сами.

«Воссоздали фото спустя 12 лет»

Светлана БМВ
1 час назад

Удивляют меня эти америкосы. Девчушка плачет, заливается слезами, а они все равно фотографируют! Разве нельзя сначала успокоить малышку? Для меня это выглядит жестоко фоткать плачущего ребёнка.

«Папа до сих пор обгоняет меня в марафонах»

  • Ничего себе! Я думал, он будет выглядеть гораздо старше. © MarimbaJuan / Reddit

«Воссоздал свой стиль из 1982-го. Та же пчела, тот же я»

«Мы с братом повторили свое фото из 1992-го»

«Мой дедушка. Одно и то же место, 1935-й год и современное фото»

Кошачья прислуга
31 минута назад

Круто. Думаю, дом стоит до сих пор. У нас же найти строение, возведенное в 20-30 годах прошлого века (не архтектурную ценность, а просто обычный жилой дом) практически нереально.

«Спустя столько лет все еще дурачусь»

Lena L
16 минут назад

Ого, какая шишка. Я думала у нас, у средиземноморской сосны, шишки большие - 10см. А тут... Больше 30? Что за дерево такое, кто знает?

«Сделали сюрприз нашим родителям, воссоздав фото из 2005-го»

«Возраст разный, выражение лица все то же»

«Спустя годы...»

«Моя бабушка (в центре) со своими сестрами. В 1950-е и сейчас»

«Я и мой кот на фото с разницей в 15 лет»

Lena L
14 минут назад

Не мог камуфляжную рубашку найти? Непохоже! И забитые руки только все портят.

«2014-й и 2025-й»

«Мы с сестрой спустя 30 лет»

«Мы с двоюродной сестрой. Между фото 21 год разницы»

«Отец со своими братьями и сестрой в 1968-м и сейчас»

«Мы с братом воссоздали наше детское фото из 1995-го»

«Меня часто спрашивают: „Когда ты стал диджеем?“»

«Я с сыновьями. 1995-й и сейчас»

«Слева мне 1 год, справа — 27»

«Моя дочь со своей собакой, 2016-й и 2025-й»

Фото на превью yank_eh / Reddit

