Удивляют меня эти америкосы. Девчушка плачет, заливается слезами, а они все равно фотографируют! Разве нельзя сначала успокоить малышку? Для меня это выглядит жестоко фоткать плачущего ребёнка.
15+ раз, когда взрослые попытались влезть в свои детские фото, и это уморительно
У многих есть памятные детские фото, но есть пользователи, у которых такие снимки не просто пылятся в фотоальбомах. Их извлекают на свет и пытаются воссоздать в мельчайших деталях — спустя 10, 20 и даже 30 лет. Получается уморительно и трогательно. Посмотрите сами.
«Воссоздали фото спустя 12 лет»
«Папа до сих пор обгоняет меня в марафонах»
- Ничего себе! Я думал, он будет выглядеть гораздо старше. © MarimbaJuan / Reddit
«Воссоздал свой стиль из 1982-го. Та же пчела, тот же я»
- Кажется, теперь тебе нужна пчела побольше! © Individual-Bee-4999 / Reddit
«Мы с братом повторили свое фото из 1992-го»
- Мне так нравятся самодельные комбинезоны на втором фото! © ***wasnotezombie / Reddit
«Мой дедушка. Одно и то же место, 1935-й год и современное фото»
Круто. Думаю, дом стоит до сих пор. У нас же найти строение, возведенное в 20-30 годах прошлого века (не архтектурную ценность, а просто обычный жилой дом) практически нереально.
«Спустя столько лет все еще дурачусь»
Ого, какая шишка. Я думала у нас, у средиземноморской сосны, шишки большие - 10см. А тут... Больше 30? Что за дерево такое, кто знает?
«Сделали сюрприз нашим родителям, воссоздав фото из 2005-го»
«Возраст разный, выражение лица все то же»
«Спустя годы...»
«Моя бабушка (в центре) со своими сестрами. В 1950-е и сейчас»
Очень красивая бабушка. Похожа сразу на всех знаменитых актрис, харизматичная улыбка
«Я и мой кот на фото с разницей в 15 лет»
Не мог камуфляжную рубашку найти? Непохоже! И забитые руки только все портят.
«2014-й и 2025-й»
«Мы с сестрой спустя 30 лет»
«Мы с двоюродной сестрой. Между фото 21 год разницы»
«Отец со своими братьями и сестрой в 1968-м и сейчас»
«Мы с братом воссоздали наше детское фото из 1995-го»
«Меня часто спрашивают: „Когда ты стал диджеем?“»
Ну здесь просто разные фотки, нельзя сказать, что правая повторяет левую.
«Я с сыновьями. 1995-й и сейчас»
«Слева мне 1 год, справа — 27»
«Моя дочь со своей собакой, 2016-й и 2025-й»
То ли собаки разные, то ли пса 25-го года жестоко остригли. На зиму! Ироды!..