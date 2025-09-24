15+ раз, когда взрослые попытались влезть в свои детские фото, и это уморительно

У многих есть памятные детские фото, но есть пользователи, у которых такие снимки не просто пылятся в фотоальбомах. Их извлекают на свет и пытаются воссоздать в мельчайших деталях — спустя 10, 20 и даже 30 лет. Получается уморительно и трогательно. Посмотрите сами.

«Воссоздали фото спустя 12 лет»

«Папа до сих пор обгоняет меня в марафонах»

Ничего себе! Я думал, он будет выглядеть гораздо старше. © MarimbaJuan / Reddit

«Воссоздал свой стиль из 1982-го. Та же пчела, тот же я»

Кажется, теперь тебе нужна пчела побольше! © Individual-Bee-4999 / Reddit

«Мы с братом повторили свое фото из 1992-го»

Мне так нравятся самодельные комбинезоны на втором фото! © ***wasnotezombie / Reddit

«Мой дедушка. Одно и то же место, 1935-й год и современное фото»

«Спустя столько лет все еще дурачусь»

«Сделали сюрприз нашим родителям, воссоздав фото из 2005-го»

«Возраст разный, выражение лица все то же»

«Спустя годы...»

«Моя бабушка (в центре) со своими сестрами. В 1950-е и сейчас»

«Я и мой кот на фото с разницей в 15 лет»

«2014-й и 2025-й»

«Мы с сестрой спустя 30 лет»

«Мы с двоюродной сестрой. Между фото 21 год разницы»

«Отец со своими братьями и сестрой в 1968-м и сейчас»

«Мы с братом воссоздали наше детское фото из 1995-го»

«Меня часто спрашивают: „Когда ты стал диджеем?“»

«Я с сыновьями. 1995-й и сейчас»

«Слева мне 1 год, справа — 27»