10 предметов женского гардероба, которые только дешевят образ

Некоторые вещи выглядят действительно интересно и стильно на витрине магазина. Но когда мы примеряем их дома, оказывается, что надеть их можно разве что только на дачу или в лес по грибы. Мы решили выяснить, какая одежда, обувь и аксессуары могу сделать дешевым даже дорогой наряд.

В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.

Чересчур облегающий короткий пиджак

Сшитая по фигуре женская одежда смотрится хорошо, а укороченные пиджаки этой осенью в тренде. Но слишком облегающие варианты, по мнению стилистов, выглядят немного нелепо. Создается ощущение, что женщина купила модель на размер меньше. Да и свободно двигаться в таком наряде просто неудобно. Лучше купить более свободный пиджак, который сразу придаст образу элегантности. К тому же такие модели сейчас мелькают на подиумах.

Обувь с металлической фурнитурой

На первый взгляд кажется, что яркая фурнитура — цепочки, заклепки и массивные пряжки — только придает новой паре обуви очарования и индивидуальности. Однако эти элементы, если они сделаны из не очень качественных материалов, могут удешевить изделие. Это не значит, что от сапог или туфель, украшенных такими деталями, стоит держаться подальше. Но если вам нравится подобный стиль, то лучше раскошелиться на действительно дорогую пару, где фурнитура сделана из качественных материалов. Можно пойти более простым путем и купить хорошую кожаную обувь без декоративных элементов. К тому же подобрать одежду и аксессуары к такой паре будет легче.

Чересчур свободная блузка

Стилисты советуют держаться подальше от слишком свободных рубашек и блузок с длинными полами. К сожалению, такая одежда выглядит дешево и искажает силуэт. Кроме того, стоит избегать вещей с большим количеством оборок и воланов. Некоторые бренды шьют подобные модели только, чтобы не подгонять одежду под определенные размеры. Но эти вещи зачастую смотрятся безвкусно. Лучше купить классическую рубашку по фигуре. Такую модель можно примерить практически с чем угодно и как угодно. Для создания строгого образа надо лишь заправить ее в брюки или юбку. А при желании можно носить рубашку навыпуск.

Куртка, на которой четко видна молния

Некоторые детали могут невольно удешевить даже дорогую одежду. Например, если молния на куртке не скрыта специальным клапаном, это может испортить общее впечатление. Плюс фурнитура не защищена от воздействия влаги и пыли, и она может быстрее сломаться. В идеале стоит выбрать модель на пуговицах или кнопках. Или же поискать куртку, на которой молнию закрывает ткань. Такой вариант выглядит более элегантно.

Обувь на высокой платформе

Хотя подобные модели сейчас во всем своем блеске возвращаются в моду, эксперты советуют не тратить деньги на их покупку. Чем выше платформа, тем дешевле выглядит обувь. В результате такая пара может испортить даже тщательно продуманный образ. Лучше выбрать ботинки на тонкой подошве с небольшим каблуком.

Джинсы-стрейч

Нет ничего плохого в том, чтобы джинсы слегка растягивались. Но если процент эластичных материалов в ткани слишком высок, одежда собирается в складки и образ кажется неряшливым. Такие джинсы обесценивают любой наряд. Чтобы штаны было удобно носить и при этом они выглядели стильно, стоит выбрать модель, в материале которой эластан не превышает 1-2%.

Тонкий свитер

Тонкий кашемировый свитер — это настоящий восторг и на вид, и на ощупь. Но похожие модели, сделанные из других натуральных материалов, например, из хлопка, могут выглядеть дешево. Детали любой одежды, которую женщина наденет под свитер, будут четко проступать сквозь тонкую ткань. А это может невольно испортить образ. Лучше выбрать свитер из более плотного материала или изделие косой вязки.

Сапоги из искусственной кожи

Обувь из искусственной кожи стоит дешевле, но и выглядит при этом соответствующе. Конечно, сейчас появились материалы, которые почти полностью повторяют вид натуральной кожи. Но чем больше размер изделия, которое сделано из искусственного материала, тем выше шансы, что разница будет заметна. Если вы хотите немного сэкономить на обновке, лучше купить полусапожки или ботинки из искусственной кожи. А сапоги выбрать именно из натурального материала.

Одежда неоновых цветов

Неоновые цвета могут придать образу яркости, но, к сожалению, одежда в таких тонах зачастую кажется некачественной и дешевой. Если вы не уверены, насколько хорошо выглядит тот или иной предмет туалета, лучше не мучиться и купить вещь базового цвета: черного, белого, бежевого или темно-синего.

Слишком откровенные вещи

Некоторые прозрачные блузки, например, сделанные из шелка, стоят приличных денег. Но это не значит, что выглядят они соответствующе. Здесь очень важно сохранить баланс. Если одежда демонстрирует слишком много кожи, лук будет выглядеть дешево. А вот блузка с небольшой вставкой из прозрачного материала сделает образ более элегантным.

Замшевая сумка

Если выбрать сумку из неподходящего материала, то изделие будет выглядеть дешево, сколько бы денег за него не заплатили. Например, аксессуары из лакированной кожи с неаккуратно обработанными швами и деталями могут показаться безвкусными. К замшевым сумкам тоже стоит относиться с осторожностью. На этом материале легко появляются небольшие пятна. К тому же далеко не все производители правильно обрабатывают ворс. В результате изделие скорее напоминает холщевый мешок, а не на стильную сумку. Так что лучше выбрать аксессуар из гладкой, хорошо выделанной кожи. Главное, чтобы на поверхности не было царапин.