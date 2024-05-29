10 вещей в гардеробе, которые могут испортить образ даже самой эффектной женщине

Очень часто, отправляясь на шопинг и желая обновить гардероб, мы совершаем импульсивные покупки. А потом не знаем, что делать с этими вещами. Некоторые из них, оказывается, трудно вписать в повседневные образы так, чтобы это смотрелось стильно. Другие же прибавляют возраста даже самым эффектным женщинам.

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Длинная туника

Олена 32 минуты назад Эм, про типы фигуры не слышали не? Заправленная рубашка подчеркнёт неидеальный живот. - - Ответить

По мнению экспертов, длинная туника утяжеляет женский силуэт, а не скрывает недостатки фигуры. При этом подобный предмет гардероба может превратить привлекательную женщину в «тетеньку» в бесформенном одеянии. Взамен они советуют носить приталенные топы и рубашки базовых цветов, которые можно заправить в джинсы. А стильный ремень сделает образ более легким и стильным.

Косуха с круглым воротом

По словам стилистов, кожаная куртка с круглым воротом способна превратить какой угодно образ в старомодный. В то время как косуха с английским воротником размера оверсайз добавит шика к любому наряду. Модники в сети подмечают, что этот тренд будет актуален и до конца 2024 года. Не стоит бояться экспериментировать с разными фасонами и текстурами.

Пальто с большим воротником

Стилист Татьяна Тимофеева в своем блоге предупреждает о том, что пальто с большим воротником может добавить десяток лет тому, кто его наденет. Альтернативой данному фасону может стать пальто с английским воротником, которое можно легко комбинировать с разными предметами гардероба.

Брючный костюм в паре с туфлями с закругленным носом

Многие женщины любят носить строгие костюмы, но, по словам модного эксперта, отсутствие верно подобранных аксессуаров и обуви могут сыграть в данном случае злую шутку. Образ не будет выглядеть роскошным, а наоборот, накинет его обладательнице пару лет. «Не нужно отказываться от костюмов! Есть простые способы обновить классику и сделать ее более современной. Советую сочетать пиджак с джинсами и лоферами. Разбавлять классические брюки игривыми кроссовками. Таким образом вы дополните классический стиль элементами повседневного и спортивного стиля, полностью адаптировав его к современности», — советует стилист.

Слишком короткие или длинные шорты

Шорты неверно подобранной длины способны превратить любой образ в нелепый. Слишком короткие шорты могут создать впечатление того, что женщина пытается молодиться. В то время как длинные шорты, наоборот, смотрятся слишком старомодно. Модный эксперт советует выбирать шорты свободного кроя и средней длины.

Платье свободного кроя

Платье свободного кроя подойдет далеко не каждой женщине. Из-за отсутствия структуры ваша фигура в таком наряде может выглядеть бесформенно. Но и это еще полбеды, ведь подобное платье также визуально прибавляет возраст. Модные блоги в данном случае советуют обратить свой взор на платья с завязками на талии или вытачками. В них ваш образ станет выглядеть более элегантно и свежо.

Толстовка на молнии

Толстовка на молнии — удобная и практичная вещь в гардеробе. Ее всегда можно мгновенно накинуть на себя для того, чтобы быстро отправиться по делам. Но будем честными, эта вещь не подчеркивает достоинства фигуры и дешевит образ в целом, превращая привлекательную женщину, словно в «бедную родственницу». Эксперты считают, что подобная модель одежды старит. И советуют присмотреться к объемным теплым кардиганам с длиной, доходящей до бедер или ниже. Также не стоит бояться выбирать кардиганы ярких цветов.

Мешковатые джинсы

Мешковатые джинсы, хоть и считались недавно трендом, на практике могут выглядеть весьма неряшливо. Некоторые эксперты считают эту модель штанов уже исчерпавшей себя. Взамен стилисты предлагают выбирать джинсы с узкими или прямыми штанинами. Так ваш образ будет выглядеть более современно.

Бесформенные пиджаки

Объемный пиджак — это именно та вещь, которую стоит избегать, если вы решили пройтись по магазинам и обновить свой гардероб. По мнению модников, слишком объемные пиджаки, лишенные структуры, не привнесут в ваш образ ничего хорошего, кроме того, что они визуально прибавят вам пару килограммов. Стилисты рекомендуют выбирать пиджаки идеального кроя с четко выраженными плечами. Тогда ваш образ будет выглядеть изыскано и современно.

Платья с крупными цветами