10 рабочих лайфхаков для владельцев кошек и собак, которые помогут держать дом чистым

Быть владельцем питомца — это бесконечная радость: верный друг, теплый комочек рядом и море безусловной любви. Но вместе с этим приходит и большая ответственность. Хороший хозяин готов на все ради своего пушистого (или не очень) любимца. А что, если сделать эту заботу чуть проще, экономнее и приятнее?

В этой статье вы найдете 10 лайфхаков, которые сэкономят ваши нервы, время и даже деньги — проверено на хвостатых!