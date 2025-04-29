10 рабочих лайфхаков для владельцев кошек и собак, которые помогут держать дом чистым
Быть владельцем питомца — это бесконечная радость: верный друг, теплый комочек рядом и море безусловной любви. Но вместе с этим приходит и большая ответственность. Хороший хозяин готов на все ради своего пушистого (или не очень) любимца. А что, если сделать эту заботу чуть проще, экономнее и приятнее?
В этой статье вы найдете 10 лайфхаков, которые сэкономят ваши нервы, время и даже деньги — проверено на хвостатых!
В статье использованы фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом.
Мойте лапы сразу у двери
Не позволяйте вашему питомцу забегать в дом с улицы, не помыв лапы. Поставьте у входной двери миску с водой перед каждой прогулкой. Можно добавить немного специального зоошампуня — тогда лапы не только очистятся, но и будут приятно пахнуть. По возвращении просто окуните каждую лапу в воду, удалите грязь и вытрите их чистым полотенцем.
Альтернативы:
Если не хотите возиться с миской, используйте влажные салфетки для животных. Или просто положите у двери влажное полотенце — оно остановит грязь до того, как она окажется на ковре или паркете.
Купите бандану
Собаки охлаждаются через дыхание — в отличие от людей, они почти не потеют. Из-за этого даже самые воспитанные питомцы могут оставлять лужи слюней на мебели и коврах.
Если ваша собака не против носить бандану на шее, это поможет собрать часть слюны. Когда она станет мокрой, просто постирайте ее и — никаких следов на диване!
Кроме того, нарядные вещицы могут значительно повысить уверенность вашего хвостатого друга — ведь когда ваш малыш выглядит очаровательно, окружающие непременно осыпят его комплиментами!
Боритесь с запахами, используя маленькую хитрость с кондиционером для стирки
Борьба с запахами, связанными с питомцами, часто кажется безнадежной. Хотя регулярная уборка и пылесос — лучшая защита, есть еще один удобный способ временно замаскировать неприятные ароматы, когда нет времени на полноценную уборку.
Листы для смягчения ткани могут помочь в этой проблеме. Разместите их в местах, где собака бывает чаще всего, и характерный запах станет менее заметным.
Этот лайфхак особенно выручит перед приходом гостей или в сырую погоду, когда запахи усиливаются.
Защитите мебель и полы с помощью пледов и ковриков
Шерсть, перхоть, запахи и пятна глубоко въедаются в ткань, поэтому важно заранее принять меры для их защиты. К счастью, сделать это проще, чем кажется.
Используйте декоративные покрывала и съемные чехлы — они станут барьером между питомцем и вашей мебелью. Просто накиньте покрывала на мягкую мебель — особенно в тех местах, где любит сидеть ваша собака. Каждые несколько дней стирайте их и заменяйте чистыми. То же самое касается ковриков в любимых местах питомца на полу.
Используйте вкладыши для кошачьего лотка
Одна из самых неприятных задач, связанных с домашними питомцами — замена наполнителя в кошачьем лотке. Даже если вы действуете аккуратно, запах может распространиться по всему дому. Но этот процесс становится намного проще, если использовать специальный вкладыш.
Перед тем как насыпать наполнитель, поместите на дно лотка вкладыш или плотный пакет. Когда придет время уборки, сам лоток останется относительно чистым, а удаление наполнителя займет минимум усилий.
Также, если вы завариваете зеленый чай, не выбрасывайте использованные листья. Добавьте их в наполнитель для кошачьего лотка — это поможет нейтрализовать неприятный запах.
Спасательный ролик для шерсти: must-have для владельцев питомцев
Будь у вас кошка или собака, шерсть на коврах и мебели всегда будет проблемой. Хорошо иметь пылесос, специально предназначенный для удаления шерсти животных. Но если у вас нет времени им воспользоваться, есть и другие способы избавиться от надоедливой шерсти.
Обычный ролик для удаления шерсти — дешево, удобно, эффективно и моментально! Он так же хорошо удаляет шерсть с одежды, как и с обивки мебели — всего за несколько движений.
Приобретите резиновые перчатки и скребок
Для чистки мебели придумали уже столько всяких штук, что пользоваться перчатками для этого, как мне кажется, нет уже необходимости. Ну только чтоб в целом при уборке руки не пачкать
Шерсть питомцев быстро въедается в ковры и обивку мебели. Отличный способ удалить ее — использовать резиновые перчатки. Наденьте перчатки, слегка смочите их и проведите руками по поверхности — шерсть легко прилипнет к резине.
Тот же принцип работает со скребком для окон. Слегка смочите его и проведите по ковру или мебели, как будто моете стекло. Вы удивитесь, насколько легко удаляется даже въевшаяся шерсть.
Используйте посудомоечную машину
Миски, игрушки и даже некоторые аксессуары питомца накапливают бактерии, вызывающие неприятные запахи. Ручная мойка не всегда справляется с дезинфекцией, а посудомойка убивает микробы горячей водой и моющими средствами.
Что можно мыть в посудомоечной машине? Удивительно, но многие предметы для питомцев можно мыть в посудомойке — от игрушек до мисок. Дождитесь, пока накопится достаточное количество вещей для полной загрузки. Мойка при высокой температуре эффективно уничтожает бактерии, вызывающие неприятные запахи. Главное — мойте вещи питомца отдельно от своей посуды.
Выбирайте пылесос, созданный для владельцев животных
Нет ничего более разочаровывающего, чем пытаться убраться пылесосом, который не справляется с задачей. Если вы постоянно боретесь с шерстью питомцев, почему бы не выбрать модель, специально разработанную для домов с животными?
У таких пылесосов усиленная мощность, HEPA-фильтры и специальные насадки.
Устраните пятна и запах с ковра с помощью пищевой соды и уксуса
Щенок в доме — это не только радость, но и неизбежные "происшествия". Не переживайте, справиться с последствиями помогут обычные пищевая сода и уксус! Приготовьте раствор - смешайте в равных пропорциях воду и белый уксус в пульверизаторе.
Обработайте загрязнение:
- Распылите раствор на пятно
- Потрите щеткой
- Насыпьте слой пищевой соды
- Добавьте еще немного уксусного раствора
- Оставьте до полного высыхания
Пропылесосьте высохшую область. Этот способ бережно очистит ковер без резких химических запахов и лишних затрат.
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