10 способов придать эстетичный вид крошечной ванной

Ванная комната — одно из важнейших мест в каждом доме. И если она маленького размера, то порой трудно уместить в ней все необходимое так, чтобы это выглядело стильно и удобно. В этой статье мы собрали советы, которые помогут облагородить небольшую ванну.

Украсьте плитку

Для того чтобы обновить стены в ванной комнате, необязательно затевать глобальный ремонт. Старую плитку можно перекрасить в другой цвет с помощью специальной грунтовки. Если вам не хватает ярких красок, то можно раскрасить плитку в несколько цветов, которые сочетаются между собой. А те, кто любит экспериментировать с дизайном интерьера, может использовать трафареты и обклеить плитку разными интересными рисунками.

Поклейте обои

Даже если поклейка обоев в санузле выйдет в копеечку, по мнению экспертов, это все равно дешевле, чем полностью заменить плитку на новую. Обои в ванной комнате — это не только необычное дизайнерское решение, но и отличный способ сделать пространство визуально больше. Крупные и средние узоры на обоях помогут создать иллюзию более просторного помещения и интерьер заиграет новыми красками. Для подобного эксперимента можно выбрать одну акцентную стену. А обои с мраморным рисунком сделают интерьер роскошным и эффектным.

Разбавьте интерьер необычным декором

Nika88 16 часов назад Хмм, источника фото нет, т. е. такая ванная комната у автора? Пугающе 🤔 (спасибо, что написали про прищепку, а то подумала про гильотину для душа, ну или не для душа ...) - - Ответить

Не зря говорят, что внимание к мелочам рождает совершенство. И освежить интерьер ванной комнаты, можно добавив туда несколько нестандартных деталей декора. Дайте свободу своей фантазии, прикупите или смастерите парочку интересных предметов. Например, можно купить мыльницу необычной формы. Поставить вазу с искусственными цветами, прицепить большую розовую прищепку на держатель полотенец или украсить интерьер забавной резиновой уточкой.

Замените зеркало

Обновить интерьер легче, чем кажется на первый взгляд. Можно начать с малого и купить новое зеркало. В магазинах продаются зеркала разных форм, размеров и дизайнов. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое. Зеркало овальной формы или со стильной подсветкой может стать изюминкой интерьера. К тому же зеркало — это не такая масштабная и дорогостоящая покупка.

Используйте темные акценты

© Bilal Mansuri / Unsplash CatKate 10 часов назад то что н а фото - шикарный коричневый матовый цвет и смотрится отлично. А вот если сделать как написано - аля глянцевую (глянцевую в ванной, Карл!!!) черную, то будет ...бищно - - Ответить

Дизайнеры интерьеров считают, что ванна в черно-белой гамме — это один из самых удачных и стильных приемов. Если в вашем санузле белая плитка, то вы можете покрасить дверь в насыщенный глянцевый черный цвет. Можно также перекрасить шкафчики в черный цвет или купить черные элементы декора. Подобное сочетание цветов визуально увеличит пространство и сделает его более эстетичным.

Добавьте в интерьер яркие предметы

Если у вас однотонная ванна, то ее можно освежить с помощью предметов ярких оттенков. Можно выбрать один сочный цвет, который будет сочетаться с цветовой палитрой вашего ремонта, и прикупить парочку новых вещей. Например, с белым цветом отлично сочетаются такие цвета, как зеленый, синий, оранжевый и красный. Достаточно заменить полотенца, мыльницу, коврик и стаканчик для щеток и пространство уже заиграет новыми красками. Эксперты советуют сочетать между собой несколько ярких цветов.

Организуйте пространство

Мы и сами не замечаем, как захламляем пространство разными предметами. А что уж говорить о ванне, где стоит множество баночек и пузырьков, что нужны нам на регулярной основе. Разгрузить пространство можно с помощью органайзеров, выделив каждому члену семьи по контейнеру, в котором будут храниться его средства. Баночки, которые вы используете каждый день, поставьте на видное место, а все остальное можно спрятать уже в шкафчики. Или приобретите в ванну многоуровневый органайзер. В шкафчик под раковинной также можно поставить прозрачные контейнеры со всеми необходимыми вещами.

Избавьтесь от занавесок

Шторы для ванны не только создают визуальный шум, но и непрактичны в использовании. Они быстро пачкаются, а еще на них может возникнуть плесень. Дизайнеры советуют отказаться от занавесок в пользу стеклянных перегородок. Стеклянные двери визуально увеличат пространство. А сама ванная комната будет выглядеть лаконично и современно.

Присмотритесь к картинам

Нина С 20 часов назад У автора такая любовь к поросячьему цвету?я не хочу видеть остальную квартиру…🤯 - - Ответить

Если вы хотите как-то необычно украсить свою ванную комнату, дизайнеры советуют повесить на стены картины или глянцевые постеры. Это могут быть фотографии, картинки с забавными цитатами или репродукция одного из знаменитых полотен. Все зависит от того, в каком стиле сделан ваш ремонт. Правильно размещенная картина в маленькой ванне может сделать интерьер еще более эффектным.

Создайте атмосферу уютного спа